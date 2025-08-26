Джессика Пегула — Анна Блинкова, 27 августа: прогноз на матч US Open

Пегула защищает очки за прошлогодний финал на домашнем турнире на фоне довольно успешного сезона. Разумеется, букмекеры совсем не верят в том, что выбить её из борьбы сумеет Блинкова. У россиянки сезон, напротив, складывается не лучшим образом. Ярких перформансов в 2025 году у нее толком не было, прыгнуть выше своего уровня не получалось. А уровень этот гораздо ниже, чем у Пегулы.

Конечно, и давления на Блинкову меньше, ведь терять ей, как говорится, нечего. Однако американка достаточно опытна, чтобы не дать шансов сопернице, которую объективно должна проходить. Играем фору по геймам через Пегулу.