Джессика Пегула — Анна Блинкова, 27 августа: прогноз на матч US Open

Анна Блинкова во втором круге Открытого чемпионата США по теннису встретится с четвертой ракеткой мира Джессикой Пегулой. Сумеет ли россиянка навязать борьбу топовой американке?
Дата / Время: 27.08.2025, не ранее 20:30 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Джессика Пегула (31 год, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Анна Блинкова (26 лет, 80-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шесть хардовых. В нынешнем сезоне впервые взяла титул на грунте (Чарльстон), также была сильнейшей на харде в Остине и на траве в Бад-Хомбурге, дошла до финала в Аделаиде и Майами (оба — хард). На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом, на Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 38 побед при 16 поражениях. На US Open лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала.
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — на харде в Клуж-Напоке в 2022 году. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до четвертьфинала в Линце и Остине, ту же стадию покорила на траве в Истбурне. На Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 23 победы при 22 поражениях. На US Open уже показала свой лучший результат — ранее никогда не проходила первый круг.
Спортсменки провели пять официальных очных матчей. Пегула выиграла единственную встречу на грунте, а также четыре на харде. Блинкова одержала одну победу на харде.
Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,15 на её победу и 5,50 на успех россиянки.
Три из пяти очных матчей спортсменок продлились минимум 23 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,00 на ТБ (19,5) и 1,80 на ТМ (19,5).
Пегула защищает очки за прошлогодний финал на домашнем турнире на фоне довольно успешного сезона. Разумеется, букмекеры совсем не верят в том, что выбить её из борьбы сумеет Блинкова. У россиянки сезон, напротив, складывается не лучшим образом. Ярких перформансов в 2025 году у нее толком не было, прыгнуть выше своего уровня не получалось. А уровень этот гораздо ниже, чем у Пегулы.
Конечно, и давления на Блинкову меньше, ведь терять ей, как говорится, нечего. Однако американка достаточно опытна, чтобы не дать шансов сопернице, которую объективно должна проходить. Играем фору по геймам через Пегулу.