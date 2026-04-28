ПСЖ - Бавария, 28 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Действующий чемпион Европы пока уверенно продвигается по дистанции нового розыгрыша. В четвертьфинале «ПСЖ» дважды обыграл «Ливерпуль» с одинаковым счетом 2:0. Но из всех оставшихся в игре конкурентов «Бавария» выглядит наиболее опасным для французского суперклуба.

«Пари Сен-Жермен» изредка, но все же допускает осечки на своем поле. Только за две трети весны их было две: 1:3 от «Монако» и 1:2 от «Лиона». Беспроигрышная серия «Баварии» составляет 19 матчей, победная - девять. В последний раз мюнхенцы уступали еще 24 января - 1:2 «Аугсбургу».

Обратим особое внимание на максимально бескомпромиссный характер противостояния во французско-немецкой паре: за 19 матчей ни одной ничьей! Чаще побеждала «Бавария» (12 выигрышей при семи поражениях).

У обеих команд за 10 последних матчей набралось по восемь «верховых». «ПСЖ» в четырех из пяти предыдущих игр сработал на ноль в обороне, но против такого матерого противника сыграть на ноль Сафонову будет особенно сложно.

Наш прогноз на вторничный суперматч: обе забьют и тотал больше 2.5.