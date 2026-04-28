ПСЖ - Бавария, 28 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

До финиша сезона-2025/26 в Лиге чемпионов УЕФА осталось всего пять матчей. На этой неделе стартует полуфинальная стадия. Действующий обладатель трофея принимает сильнейший клуб Германии. Рассказываем о предматчевых раскладах и коэффициентах букмекеров на противостояние «ПСЖ» с «Баварией».
Турнир: Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|7
|0
|12
|20-28
|«Бавария»
|12
|0
|7
|28-20
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2026
|«Анже»
0:3
«ПСЖ»
Лига 1
|22.04.2026
|«ПСЖ»
3:0
«Нант»
Лига 1
|19.04.2026
|«ПСЖ»
1:2
«Лион»
Лига 1
|14.04.2026
|«Ливерпуль»
0:2
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|08.04.2026
|«ПСЖ»
2:0
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2026
|«Майнц»
3:4
«Бавария»
Бундеслига
|22.04.2026
|«Байер»
0:2
«Бавария»
Бундеслига
|19.04.2026
|«Бавария»
4:2
«Штутгарт»
Бундеслига
|15.04.2026
|«Бавария»
4:3
«Реал»
Лига чемпионов
|11.04.2026
|«Санкт-Паули»
0:5
«Бавария»
Бундеслига
1/2 финала
Первые матчи
28.04.2026, 22:00. «ПСЖ» (Париж, Франция) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)
29.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Арсенал» (Лондон, Англия)
Ответные матчи
05.05.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)
06.05.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «ПСЖ» (Париж, Франция)
Финал
30.05.2026, 19:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
Действующий чемпион Европы пока уверенно продвигается по дистанции нового розыгрыша. В четвертьфинале «ПСЖ» дважды обыграл «Ливерпуль» с одинаковым счетом 2:0. Но из всех оставшихся в игре конкурентов «Бавария» выглядит наиболее опасным для французского суперклуба.
«Пари Сен-Жермен» изредка, но все же допускает осечки на своем поле. Только за две трети весны их было две: 1:3 от «Монако» и 1:2 от «Лиона». Беспроигрышная серия «Баварии» составляет 19 матчей, победная - девять. В последний раз мюнхенцы уступали еще 24 января - 1:2 «Аугсбургу».
Обратим особое внимание на максимально бескомпромиссный характер противостояния во французско-немецкой паре: за 19 матчей ни одной ничьей! Чаще побеждала «Бавария» (12 выигрышей при семи поражениях).
У обеих команд за 10 последних матчей набралось по восемь «верховых». «ПСЖ» в четырех из пяти предыдущих игр сработал на ноль в обороне, но против такого матерого противника сыграть на ноль Сафонову будет особенно сложно.
Наш прогноз на вторничный суперматч: обе забьют и тотал больше 2.5.
Посмотреть матч онлайн в хорошем качестве можно на платформах Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|БЕТСИТИ
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«ПСЖ»: Витинья, Нджанту (оба - травмы)
«Бавария»: Ндиайе (запрет на участие в матчах), Кланац, Геррейро, Дайбер, Бишоф, Гнабри, Карл (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Бавария»:
|Позиция
|«ПСЖ»
|«Бавария»
|Позиция
|Вратарь
|39. Сафонов
|1. Нойер
|Вратарь
|Защитник
|2. Хакими
|2. Упамекано
|Защитник
|Защитник
|6. Забарный
|4. Та
|Защитник
|Защитник
|51. Пачо
|44. Станишич
|Защитник
|Защитник
|21. Эрнандес
|20. Бишоф
|Защитник
|Полузащитник
|33. Заир-Эмери
|6. Киммих
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Беральдо
|45. Павлович
|Полузащитник
|Полузащитник
|87. Невеш
|14. Диас
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Кварацхелия
|10. Мусиала
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Дембеле
|17. Олисе
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дуэ
|9. Кейн
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Венсан Компани
|Главный тренер
БЕТСИТИ дает высокие коэффициенты на победу обоих клубов: 2.36 на победу хозяев поля и 2.85 - на гостей. На ничью можно поставить по котировке 3.90.
Ниже всех традиционно котируется результативная ничья - 1:1. Сыгравшие пари на этот счет букмекер рассчитает по коэффициенту 7.40.
Коэффициент 1.38 на тотал больше 2.5 выглядит как предвестник яркого и результативного матча в столице Франции.
В матче против «Анже» Луис Энрике дал отдохнуть Хвиче, тогда как Сафонов с Забарным отыграли по 90 минут. Место российского вратаря в основе «ПСЖ» сегодня не подвергается сомнениям, поэтому во вторник Матвей должен выйти на поле с первых минут. В отношении украинского защитника такой уверенности нет.