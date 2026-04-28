Партнерский проект

ПСЖ - Бавария, 28 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Такая пара и финал украсила бы!
Валентин Васильев
  • Форма команд
  • Календарь матчей
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

До финиша сезона-2025/26 в Лиге чемпионов УЕФА осталось всего пять матчей. На этой неделе стартует полуфинальная стадия. Действующий обладатель трофея принимает сильнейший клуб Германии. Рассказываем о предматчевых раскладах и коэффициентах букмекеров на противостояние «ПСЖ» с «Баварией».







«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)

28.04.2026, Вт

22:00 МСК

«Бавария» (Мюнхен, Германия) 

П1 - 2.36

Х - 3.90

П2 - 2.85

Турнир: Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч

Стадион: «Парк де Пренс»  (Париж, Франция)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»701220-28
«Бавария»120728-20

Последние пять матчей «ПСЖ»:









25.04.2026«Анже»

0:3

«ПСЖ»

Лига 1

22.04.2026«ПСЖ»

3:0

«Нант»

Лига 1

19.04.2026«ПСЖ»

1:2

«Лион»

Лига 1

14.04.2026«Ливерпуль» 

0:2

«ПСЖ»

Лига чемпионов

08.04.2026«ПСЖ»

2:0

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Баварии»:









25.04.2026«Майнц»

3:4

«Бавария»

Бундеслига

22.04.2026«Байер»

0:2

«Бавария»

Бундеслига

19.04.2026«Бавария»

4:2

«Штутгарт»

Бундеслига

15.04.2026«Бавария»

4:3

«Реал»

Лига чемпионов

11.04.2026«Санкт-Паули»

0:5

«Бавария»

Бундеслига

Календарь матчей

1/2 финала

Первые матчи

28.04.2026, 22:00. «ПСЖ» (Париж, Франция) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)

29.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Арсенал» (Лондон, Англия)

Ответные матчи

05.05.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)

06.05.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «ПСЖ» (Париж, Франция)

Финал

30.05.2026, 19:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Прогноз на матч

Действующий чемпион Европы пока уверенно продвигается по дистанции нового розыгрыша. В четвертьфинале «ПСЖ» дважды обыграл «Ливерпуль» с одинаковым счетом 2:0. Но из всех оставшихся в игре конкурентов «Бавария» выглядит наиболее опасным для французского суперклуба.

«Пари Сен-Жермен» изредка, но все же допускает осечки на своем поле. Только за две трети весны их было две: 1:3 от «Монако» и 1:2 от «Лиона». Беспроигрышная серия «Баварии» составляет 19 матчей, победная - девять. В последний раз мюнхенцы уступали еще 24 января - 1:2 «Аугсбургу».

Обратим особое внимание на максимально бескомпромиссный характер противостояния во французско-немецкой паре: за 19 матчей ни одной ничьей! Чаще побеждала «Бавария» (12 выигрышей при семи поражениях).

У обеих команд за 10 последних матчей набралось по восемь «верховых». «ПСЖ» в четырех из пяти предыдущих игр сработал на ноль в обороне, но против такого матерого противника сыграть на ноль Сафонову будет особенно сложно.

Наш прогноз на вторничный суперматч: обе забьют и тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Посмотреть матч онлайн в хорошем качестве можно на платформах Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
БЕТСИТИГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«ПСЖ»: Витинья, Нджанту (оба - травмы)

«Бавария»: Ндиайе (запрет на участие в матчах), Кланац, Геррейро, Дайбер, Бишоф, Гнабри, Карл (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Бавария»:

Позиция«ПСЖ»«Бавария»Позиция
Вратарь39. Сафонов1. НойерВратарь
Защитник2. Хакими 2. УпамеканоЗащитник
Защитник6. Забарный4. ТаЗащитник
Защитник51. Пачо44. СтанишичЗащитник
Защитник21. Эрнандес20. БишофЗащитник
Полузащитник 33.  Заир-Эмери6. КиммихПолузащитник
Полузащитник 4. Беральдо45. ПавловичПолузащитник 
Полузащитник87. Невеш14. ДиасПолузащитник
Полузащитник7. Кварацхелия10. МусиалаПолузащитник
Полузащитник10. Дембеле17. ОлисеПолузащитник
Нападающий14. Дуэ9. КейнНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеВенсан КомпаниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БЕТСИТИ дает высокие коэффициенты на победу обоих клубов:  2.36 на победу хозяев поля и 2.85 - на гостей. На ничью можно поставить по котировке 3.90.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «ПСЖ» - «Бавария»?

Ниже всех традиционно котируется результативная ничья - 1:1. Сыгравшие пари на этот счет букмекер рассчитает по коэффициенту 7.40. 

Будет ли матч «ПСЖ» - «Бавария» результативным?

Коэффициент 1.38 на тотал больше 2.5 выглядит как предвестник яркого и результативного матча в столице Франции.

Будeт ли играть Сафонов, Кварацхелия и Забарный?

В матче против «Анже» Луис Энрике дал отдохнуть Хвиче, тогда как Сафонов с Забарным отыграли по 90 минут. Место российского вратаря в основе «ПСЖ» сегодня не подвергается сомнениям, поэтому во вторник Матвей должен выйти на поле с первых минут. В отношении украинского защитника такой уверенности нет.

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer247 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/marathon_e34c698cee.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer63 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer247 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer247 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer247 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer247 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
