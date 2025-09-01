Ведомости
Ростов - Ахмат, 30 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Второй подряд гость с Кавказа на берегах Дона
Валентин Васильев

В предпоследний день лета пройдут четыре матча седьмого тура чемпионата России по футболу.  Самый поздний временной слот в расписании игрового дня отдан «Ростову» с «Ахматом». Анализируем расклады аналитиков букмекерских компаний, выбираем оптимальный вариант для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

30.08.2024, Сб

20:45 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 2.45

Х - 3.20

П2 - 3.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»23112373-66
«Ахмат»23112366-73

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.08.2025«Ростов»

1:3

«Динамо» Махачкала

Кубок России

23.08.2025«Локомотив»

3:3

«Ростов»

РПЛ

17.08.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

14.08.2025«Пари НН»

1:0

«Ростов»

Кубок России

10.08.2025«Ростов»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.08.2025«Ахмат»

2:0

«Рубин»

 Кубок России

22.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Ахмат»

РПЛ

16.08.2025«Ахмат»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

13.08.2025«Оренбург» 

2:1

«Ахмат»

Кубок России

09.08.2025«Ахмат»

1:0

«Зенит»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После шести туров «Ростов» стоит в «стыковой зоне» таблицы РПЛ. У «Ахмата» на три очка больше.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар650117-315
2. ЦСКА642014-514
3. Локомотив642016-914
4. Балтика633011-512
5. Рубин63128-1010
6. Зенит623111-79
7. Динамо Москва62227-68
8. Спартак62228-108
9. Крылья Советов62229-128
10. Ахмат62137-87
11. Оренбург61327-86
12. Акрон61329-86
13. Динамо Махачкала61233-95
14. Ростов61146-114
15. Пари НН61054-123
16. Сочи60153-171

Прогноз на матч

Свернуть

Весной казалось, что «Ростов» относительно безболезненно пережил потерю многолетнего главного тренера. Однако вторую часть лета желто-синяя команда провалила. Из девяти официальных матчей июля-августа южане выиграли только один, у такого же аутсайдера из Нижнего Новгорода, как и они сами. Ничья на этом отрезке у команды Альбы тоже случилась всего одна. Остальные семь матчей она проиграла, включая недавний с махачкалинским «Динамо».

А у «Ахмата», наоборот, дела пошли в гору. Под командованием Черчесова грозненцы обыграли «Зенит», «Крылья» и «Рубин», ушли от поражения в Оренбурге и только раз уступили - все тому же «Оренбургу» в Кубке. Чеченский коллектив явно на ходу и наверняка хотя бы гол в Ростове-на-Дону забьет - хозяева совсем разучились играть на ноль в обороне. Но турнирная ситуация и трибуны будут гнать дончан вперед. Подбор исполнителей в наступательной линии у них по-прежнему неплохой, поэтому можно рассчитывать в субботу на обмен голами.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу между «Ростовом» и «Ахматом» покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ростов»: Одоевский, Комаров, Игнатов (все - травмы)

«Ахмат»: Садулаев, Касинтура (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Ахмат»:

Позиция«Ростов»«Ахмат»Позиция
Вратарь71. Одоевский88. ШелияВратарь
Защитник87. Лангович55. ТодоровичЗащитник
Защитник5. Прохин4. ИбишевЗащитник
Защитник4. Мелехин75. ГандриЗащитник
Защитник34. Эль-Аскалани8. БогосавацЗащитник
Полузащитник10. Щетинин18. КамиловЗащитник
Полузащитник 58. Шанталий14. ТалалПолузащитник 
Полузащитник19. Байрамян70. ГаджиевПолузащитник
Нападающий7. Роналдо9. МансильяПолузащитник
Нападающий69. Голенков20. СамородовПолузащитник
Нападающий99. Сулейманов13. КонатеНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаСтанислав ЧерчесовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В случае очередной победы парней Черчесова БК PARI выплатит вознаграждение по соответствующей ставке в трехкратном размере. На победу хозяев поля установлена котировка 2.45, на ничью - 3.20.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Ростов» - «Ахмат»?

Несмотря на все неудачи дончан, именно им отдают предпочтение аналитики в субботнем матче. Хотя два последних противостояния команд завершились в пользу грозненцев.

Матч «Ростов» - «Ахмат» будет результативным?

Коэффициент 2.05 на тотал больше 2.5 обещает скорее закрытый футбол на «Ростов Арене», чем открытый.

Где смотреть бесплатно матч «Ростов» - «Ахмат»?

Легальный эфир доступен клиентам букмекерской компании Winline как титульного спонсора лиги.

Где купить билеты на матч «Ростов» - «Ахмат»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Ростов Арена» или на официальном сайте донского клуба. Для этого необходимо завести личный кабинет на платформе. 

