Ростов - Ахмат, 30 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Весной казалось, что «Ростов» относительно безболезненно пережил потерю многолетнего главного тренера. Однако вторую часть лета желто-синяя команда провалила. Из девяти официальных матчей июля-августа южане выиграли только один, у такого же аутсайдера из Нижнего Новгорода, как и они сами. Ничья на этом отрезке у команды Альбы тоже случилась всего одна. Остальные семь матчей она проиграла, включая недавний с махачкалинским «Динамо».

А у «Ахмата», наоборот, дела пошли в гору. Под командованием Черчесова грозненцы обыграли «Зенит», «Крылья» и «Рубин», ушли от поражения в Оренбурге и только раз уступили - все тому же «Оренбургу» в Кубке. Чеченский коллектив явно на ходу и наверняка хотя бы гол в Ростове-на-Дону забьет - хозяева совсем разучились играть на ноль в обороне. Но турнирная ситуация и трибуны будут гнать дончан вперед. Подбор исполнителей в наступательной линии у них по-прежнему неплохой, поэтому можно рассчитывать в субботу на обмен голами.