Ростов - Ахмат, 30 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В предпоследний день лета пройдут четыре матча седьмого тура чемпионата России по футболу. Самый поздний временной слот в расписании игрового дня отдан «Ростову» с «Ахматом». Анализируем расклады аналитиков букмекерских компаний, выбираем оптимальный вариант для прогноза.
Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|23
|11
|23
|73-66
|«Ахмат»
|23
|11
|23
|66-73
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.08.2025
|«Ростов»
1:3
«Динамо» Махачкала
Кубок России
|23.08.2025
|«Локомотив»
3:3
«Ростов»
РПЛ
|17.08.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|14.08.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ростов»
Кубок России
|10.08.2025
|«Ростов»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.08.2025
|«Ахмат»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|22.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|16.08.2025
|«Ахмат»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|13.08.2025
|«Оренбург»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|09.08.2025
|«Ахмат»
1:0
«Зенит»
РПЛ
После шести туров «Ростов» стоит в «стыковой зоне» таблицы РПЛ. У «Ахмата» на три очка больше.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|6
|5
|0
|1
|17-3
|15
|2. ЦСКА
|6
|4
|2
|0
|14-5
|14
|3. Локомотив
|6
|4
|2
|0
|16-9
|14
|4. Балтика
|6
|3
|3
|0
|11-5
|12
|5. Рубин
|6
|3
|1
|2
|8-10
|10
|6. Зенит
|6
|2
|3
|1
|11-7
|9
|7. Динамо Москва
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|8. Спартак
|6
|2
|2
|2
|8-10
|8
|9. Крылья Советов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|10. Ахмат
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|11. Оренбург
|6
|1
|3
|2
|7-8
|6
|12. Акрон
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|13. Динамо Махачкала
|6
|1
|2
|3
|3-9
|5
|14. Ростов
|6
|1
|1
|4
|6-11
|4
|15. Пари НН
|6
|1
|0
|5
|4-12
|3
|16. Сочи
|6
|0
|1
|5
|3-17
|1
Весной казалось, что «Ростов» относительно безболезненно пережил потерю многолетнего главного тренера. Однако вторую часть лета желто-синяя команда провалила. Из девяти официальных матчей июля-августа южане выиграли только один, у такого же аутсайдера из Нижнего Новгорода, как и они сами. Ничья на этом отрезке у команды Альбы тоже случилась всего одна. Остальные семь матчей она проиграла, включая недавний с махачкалинским «Динамо».
А у «Ахмата», наоборот, дела пошли в гору. Под командованием Черчесова грозненцы обыграли «Зенит», «Крылья» и «Рубин», ушли от поражения в Оренбурге и только раз уступили - все тому же «Оренбургу» в Кубке. Чеченский коллектив явно на ходу и наверняка хотя бы гол в Ростове-на-Дону забьет - хозяева совсем разучились играть на ноль в обороне. Но турнирная ситуация и трибуны будут гнать дончан вперед. Подбор исполнителей в наступательной линии у них по-прежнему неплохой, поэтому можно рассчитывать в субботу на обмен голами.
Потери
«Ростов»: Одоевский, Комаров, Игнатов (все - травмы)
«Ахмат»: Садулаев, Касинтура (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|71. Одоевский
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|87. Лангович
|55. Тодорович
|Защитник
|Защитник
|5. Прохин
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|4. Мелехин
|75. Гандри
|Защитник
|Защитник
|34. Эль-Аскалани
|8. Богосавац
|Защитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|18. Камилов
|Защитник
|Полузащитник
|58. Шанталий
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Байрамян
|70. Гаджиев
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Роналдо
|9. Мансилья
|Полузащитник
|Нападающий
|69. Голенков
|20. Самородов
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Сулейманов
|13. Конате
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Станислав Черчесов
|Главный тренер
В случае очередной победы парней Черчесова БК PARI выплатит вознаграждение по соответствующей ставке в трехкратном размере. На победу хозяев поля установлена котировка 2.45, на ничью - 3.20.
Несмотря на все неудачи дончан, именно им отдают предпочтение аналитики в субботнем матче. Хотя два последних противостояния команд завершились в пользу грозненцев.
Коэффициент 2.05 на тотал больше 2.5 обещает скорее закрытый футбол на «Ростов Арене», чем открытый.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Ростов Арена» или на официальном сайте донского клуба. Для этого необходимо завести личный кабинет на платформе.