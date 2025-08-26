Ростов — Динамо Махачкала, 27 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Ростов» переживает непростые времена. По таблицам двух главных национальных турниров это отчетливо видно. В РПЛ южане идут третьими с конца, в Кубке - вообще последними. Но безнадежной команду не назовешь. Волевая ничья в Черкизово против «Локомотива» со спасительным голом Роналду на восьмой компенсированной минуте должна придать парням Джонатана Альбы энтузиазма. В среду на своем поле желто-синие постараются развить этот локальный успех. Тем более что кубковые традиции у «Ростова» достаточно богатые.

Махачкалинцы на выходные тоже удивили, но со знаком минус. Одна из самых жестких, дисциплинированных и закрытых команд лиги неожиданно получила сразу четыре безответных мяча от «Зенита» в Петербурге. Кубковый матч - отличная возможность, что то был разовый сбой, а не начало системной проблемы.

Очевидно, на берегах Дона мы увидим типичное «Динамо» Биджиева, предельно внимательное в обороне. Тотал меньше 2.5 - это уже, можно сказать, визитка дагестанского клуба.