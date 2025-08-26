Ведомости
Ростов — Динамо Махачкала, 27 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Хозяева пока без побед, гости - без поражений
Валентин Васильев

На этой неделе в групповом этапе Кубка России по футболу завершится первый круг. В Ростове-на-Дону одноименный клуб принимает махачкалинское «Динамо». Собрали для вас всю актуальную информацию о предстоящей встрече.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

27.08.2024, Ср

20:45 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 – 2.08Х – 3.30П2 – 4.00

Турнир: Кубок России по футболу, группа C, 2-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»95226-16
«Динамо» (Махачкала)25916-26

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Локомотив»

3:3

«Ростов»

РПЛ

17.08.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

14.08.2025«Пари НН»

1:0

«Ростов»

Кубок России

10.08.2025«Ростов»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

02.08.2025«Ростов»

1:4

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Зенит»

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

18.08.2025«Пари НН»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

12.08.2025«Спартак»

1:1, пен. 3:4

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

08.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Акрон»

РПЛ

03.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Ахмат»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Махачкалинцы довольно неожиданно возглавили турнирную таблицу группы C. Дончане очков пока не брали.

КомандыИВНПМО
1. Динамо Махачкала21102-15
2. Спартак21103-14
3. Пари НН21011-13
4. Ростов20020-30

Прогноз на матч

«Ростов» переживает непростые времена. По таблицам двух главных национальных турниров это отчетливо видно. В РПЛ южане идут третьими с конца, в Кубке - вообще последними. Но безнадежной команду не назовешь. Волевая ничья в Черкизово против «Локомотива» со спасительным голом Роналду на восьмой компенсированной минуте должна придать парням Джонатана Альбы энтузиазма. В среду на своем поле желто-синие постараются развить этот локальный успех. Тем более что кубковые традиции у «Ростова» достаточно богатые.

Махачкалинцы на выходные тоже удивили, но со знаком минус. Одна из самых жестких, дисциплинированных и закрытых команд лиги неожиданно получила сразу четыре безответных мяча от «Зенита» в Петербурге. Кубковый матч - отличная возможность, что то был разовый сбой, а не начало системной проблемы.

Очевидно, на берегах Дона мы увидим типичное «Динамо» Биджиева, предельно внимательное в обороне. Тотал меньше 2.5 - это уже, можно сказать, визитка дагестанского клуба.

Свернуть
Трансляции

В прямом эфире встречу между «Ростовом» и южным «Динамо» покажет кабельный канал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера Кубка России.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
FONBETВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ростов»: Мохеби, Тарасов (оба - дисквалификации), Игнатов (травма)

«Динамо» (Махачкала): Дапо, Сандрачук (оба - травмы), Кагермазов (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Ростов»«Динамо»Позиция
Вратарь71. Одоевский27. ВолкВратарь
Защитник87. Лангович77. СундуковЗащитник
Защитник5. Прохин4. ШумаховЗащитник
Защитник4. Мелехин43. АхмедовЗащитник
Защитник34. Эль-Аскалани22. АззиЗащитник
Полузащитник10. Щетинин21. ДжабраиловЗащитник
Полузащитник 58. Шанталий75. ШихалиевПолузащитник 
Полузащитник19. Байрамян9. Р. МагомедовПолузащитник
Нападающий62. Комаров19. ЗиновичПолузащитник
Нападающий69. Голенков98. БудуновПолузащитник
Нападающий99. Сулейманов25. АгаларовНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК «Бетсити» предлагает коэффициент 2.08 на победу хозяев в основное время. Ничья по итогам 90 минут котируется за 3.30. В случае же успеха своего клуба-партнера контора выплатит выигрыш по соответствующей ставке в четырехкратном размере.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ростов» - «Динамо» Махачкала?

Эти команды встречались всего дважды и победителя до сих пор не выявили ни разу (две ничьи).

Матч «Ростов» - «Динамо» Махачкала будет результативным?

Коэффициент 2.34 на тотал больше 2.5 не предвещает голевой феерии на «Ростов Арене».

Где смотреть бесплатно матч «Ростов» - «Динамо» Махачкала?

Легальный эфир доступен клиентам букмекерской компании FONBET как титульного спонсора лиги.

Где купить билеты на матч «Ростов» - «Динамо» Махачкала?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Ростов Арена» или на официальном сайте хозяев. Для попадания на матч паспорт болельщика не нужен.

