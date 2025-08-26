Ростов — Динамо Махачкала, 27 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе в групповом этапе Кубка России по футболу завершится первый круг. В Ростове-на-Дону одноименный клуб принимает махачкалинское «Динамо». Собрали для вас всю актуальную информацию о предстоящей встрече.
Турнир: Кубок России по футболу, группа C, 2-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|9
|5
|2
|26-16
|«Динамо» (Махачкала)
|2
|5
|9
|16-26
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Локомотив»
3:3
«Ростов»
РПЛ
|17.08.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|14.08.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ростов»
Кубок России
|10.08.2025
|«Ростов»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|02.08.2025
|«Ростов»
1:4
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Зенит»
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|18.08.2025
|«Пари НН»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|12.08.2025
|«Спартак»
1:1, пен. 3:4
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|08.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Акрон»
РПЛ
|03.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Ахмат»
РПЛ
Махачкалинцы довольно неожиданно возглавили турнирную таблицу группы C. Дончане очков пока не брали.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Динамо Махачкала
|2
|1
|1
|0
|2-1
|5
|2. Спартак
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|3. Пари НН
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4. Ростов
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
«Ростов» переживает непростые времена. По таблицам двух главных национальных турниров это отчетливо видно. В РПЛ южане идут третьими с конца, в Кубке - вообще последними. Но безнадежной команду не назовешь. Волевая ничья в Черкизово против «Локомотива» со спасительным голом Роналду на восьмой компенсированной минуте должна придать парням Джонатана Альбы энтузиазма. В среду на своем поле желто-синие постараются развить этот локальный успех. Тем более что кубковые традиции у «Ростова» достаточно богатые.
Махачкалинцы на выходные тоже удивили, но со знаком минус. Одна из самых жестких, дисциплинированных и закрытых команд лиги неожиданно получила сразу четыре безответных мяча от «Зенита» в Петербурге. Кубковый матч - отличная возможность, что то был разовый сбой, а не начало системной проблемы.
Очевидно, на берегах Дона мы увидим типичное «Динамо» Биджиева, предельно внимательное в обороне. Тотал меньше 2.5 - это уже, можно сказать, визитка дагестанского клуба.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Бетсити»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире встречу между «Ростовом» и южным «Динамо» покажет кабельный канал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера Кубка России.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|FONBET
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Мохеби, Тарасов (оба - дисквалификации), Игнатов (травма)
«Динамо» (Махачкала): Дапо, Сандрачук (оба - травмы), Кагермазов (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Ростов»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|71. Одоевский
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|87. Лангович
|77. Сундуков
|Защитник
|Защитник
|5. Прохин
|4. Шумахов
|Защитник
|Защитник
|4. Мелехин
|43. Ахмедов
|Защитник
|Защитник
|34. Эль-Аскалани
|22. Аззи
|Защитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|21. Джабраилов
|Защитник
|Полузащитник
|58. Шанталий
|75. Шихалиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Байрамян
|9. Р. Магомедов
|Полузащитник
|Нападающий
|62. Комаров
|19. Зинович
|Полузащитник
|Нападающий
|69. Голенков
|98. Будунов
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Сулейманов
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
БК «Бетсити» предлагает коэффициент 2.08 на победу хозяев в основное время. Ничья по итогам 90 минут котируется за 3.30. В случае же успеха своего клуба-партнера контора выплатит выигрыш по соответствующей ставке в четырехкратном размере.
💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»
Эти команды встречались всего дважды и победителя до сих пор не выявили ни разу (две ничьи).
Коэффициент 2.34 на тотал больше 2.5 не предвещает голевой феерии на «Ростов Арене».
Легальный эфир доступен клиентам букмекерской компании FONBET как титульного спонсора лиги.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Ростов Арена» или на официальном сайте хозяев. Для попадания на матч паспорт болельщика не нужен.