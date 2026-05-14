Ростов - Зенит, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Петербургский клуб идет за 12-м чемпионским титулом
Все восемь матчей заключительного тура 34-го чемпионата России по футболу пройдут в воскресенье, 17 мая. Самая важная игра с точки зрения борьбы за чемпионство состоится в Ростове-на-Дону. На финише сезона «Зенит» наконец-то опередил «Краснодар» и теперь сам распоряжается своей турнирной судьбой. От 12-го (с учетом союзного) чемпионского титула сине-бело-голубых отделяет всего одно очко. Неожиданности исключены?

«Ростов»

17.05.2024, Вс

18:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 8.53

Х - 5.44

П2 - 1.36

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «Ростов Арена»  (Ростов-на-Дону, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»15173963-131
«Зенит»391715131-63

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2026«Акрон»

1:3

«Ростов»

РПЛ

02.05.2026«Динамо» Махачкала

1:2

«Ростов»

РПЛ

25.04.2026«Ростов»

0:1

«Оренбург»

РПЛ

21.04.2026ЦСКА

1:1

«Ростов»

РПЛ

17.04.2026«Ростов»

0:1

«Сочи»

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2026«Зенит»

2:1

«Сочи»

РПЛ

02.05.2026ЦСКА

1:3

«Зенит»

РПЛ

22.04.2026«Локомотив»

0:0

«Зенит»

РПЛ

19.04.2026«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Зенит»

РПЛ

12.04.2026«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

Место в турнирной таблице

За тур до финиша сезона «Зенит» опережает «Краснодар» в таблице на два очка. «Ростов» идет 10-м.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит29198252-1965
2Краснодар29196457-2363
3Локомотив291411453-3653
4Спартак29156847-3951
5ЦСКА29146941-3248
6Балтика291113537-1946
7Рубин29119927-2842
8Динамо29119949-3942
9Ахмат29991134-3836
10Ростов29891225-3133
11Оренбург29781429-4129
12Крылья Советов29781431-4929
13Акрон29691434-4927
14Динамо-Махачкала295101419-3725
15Пари НН29641924-4822
16Сочи29632028-5921

Прогноз на матч

«Ростов» в этом году выигрывает только в гостях - 1:0 в Нижнем Новгороде, 2:1 в Каспийске, 3:1 в Самаре (над «Акроном»). Как ни странно, на своем поле южане чувствуют себя менее комфортно: в «домашней» таблице сезона команда Альбы занимает только третье с конца место. 

С мотивацией у южан тоже все не так однозначно: победой в прошлом туре они обезопасили себя от продления сезона на стыковые матчи. Заставить себя «умирать» на поле в последнем матче сезона невероятно сложно.

У «Зенита» со стимулами полный порядок. Команда Семака настроена вернуть трофей в Питер после годичного перерыва. Но потрудиться ради трех очков гостям наверняка придется прилично. Близость титула может закрепостить команду. Скорее всего, вице-чемпион прагматично сыграет на результат, постаравшись свести к минимуму все риски в обороне. 

Поэтому и голов на берегах Дона много не ждем. «Бетбум» дает коэффициент 1.90 на тотал меньше 2.5.

Трансляции

«Матч ТВ» будет информировать обо всех параллельных играх тура в режиме переклички. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Ростов»: Ханкич (травма)

«Зенит»: Шилов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Зенит»:

Позиция«Ростов»«Зенит»Позиция
Вратарь71. Одоевский16. АдамовВратарь
Защитник78. Чистяков6. ДркушичЗащитник
Защитник4. Мелехин33. НиноЗащитник
Защитник3. Сако78. ДивеевЗащитник
Защитник40. Вахания3. СантосЗащитник
Полузащитник18. Кучаев5. БарриосПолузащитник
Полузащитник 8. Миронов8. ВенделПолузащитник 
Полузащитник10. Щетинин20. ПедроПолузащитник
Нападающий7. Роналдо10. ГлушенковПолузащитник
Нападающий69. Голенков11. ЭнрикеПолузащитник
Нападающий99. Сулейманов7. СоболевНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«Бетбум» установил повышенные коэффициенты на победу хозяев поля и ничью - соответственно, 8.53 и 5.44. Успех фаворита котируется за 1.36.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ростов» - «Зенит»?

Судя по котировкам, аналитики не допускают осечки фаворита в решающий момент сезона. 

Где смотреть бесплатно матч «Ростов» - «Зенит»?

Где купить билеты на матч «Ростов» - «Зенит»?

Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте ростовского клуба. Цены стартуют с 600 рублей. 

Кто станет чемпионом России при равенстве очков у «Зенита» и «Краснодара»?

Даже при таком сценарии команда Семака окажется выше за счет преимущества в личных встречах (1:1, 2:0). Это значит, что для оформления чемпионства питерцам достаточно просто не проиграть в Ростове-на-Дону.

