Ростов - Зенит, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Ростов» в этом году выигрывает только в гостях - 1:0 в Нижнем Новгороде, 2:1 в Каспийске, 3:1 в Самаре (над «Акроном»). Как ни странно, на своем поле южане чувствуют себя менее комфортно: в «домашней» таблице сезона команда Альбы занимает только третье с конца место.

С мотивацией у южан тоже все не так однозначно: победой в прошлом туре они обезопасили себя от продления сезона на стыковые матчи. Заставить себя «умирать» на поле в последнем матче сезона невероятно сложно.

У «Зенита» со стимулами полный порядок. Команда Семака настроена вернуть трофей в Питер после годичного перерыва. Но потрудиться ради трех очков гостям наверняка придется прилично. Близость титула может закрепостить команду. Скорее всего, вице-чемпион прагматично сыграет на результат, постаравшись свести к минимуму все риски в обороне.

Поэтому и голов на берегах Дона много не ждем. «Бетбум» дает коэффициент 1.90 на тотал меньше 2.5.