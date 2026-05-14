Ростов - Зенит, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Все восемь матчей заключительного тура 34-го чемпионата России по футболу пройдут в воскресенье, 17 мая. Самая важная игра с точки зрения борьбы за чемпионство состоится в Ростове-на-Дону. На финише сезона «Зенит» наконец-то опередил «Краснодар» и теперь сам распоряжается своей турнирной судьбой. От 12-го (с учетом союзного) чемпионского титула сине-бело-голубых отделяет всего одно очко. Неожиданности исключены?
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|15
|17
|39
|63-131
|«Зенит»
|39
|17
|15
|131-63
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2026
|«Акрон»
1:3
«Ростов»
РПЛ
|02.05.2026
|«Динамо» Махачкала
1:2
«Ростов»
РПЛ
|25.04.2026
|«Ростов»
0:1
«Оренбург»
РПЛ
|21.04.2026
|ЦСКА
1:1
«Ростов»
РПЛ
|17.04.2026
|«Ростов»
0:1
«Сочи»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|«Зенит»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|02.05.2026
|ЦСКА
1:3
«Зенит»
РПЛ
|22.04.2026
|«Локомотив»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|19.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Зенит»
РПЛ
|12.04.2026
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
За тур до финиша сезона «Зенит» опережает «Краснодар» в таблице на два очка. «Ростов» идет 10-м.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|52-19
|65
|2
|Краснодар
|29
|19
|6
|4
|57-23
|63
|3
|Локомотив
|29
|14
|11
|4
|53-36
|53
|4
|Спартак
|29
|15
|6
|8
|47-39
|51
|5
|ЦСКА
|29
|14
|6
|9
|41-32
|48
|6
|Балтика
|29
|11
|13
|5
|37-19
|46
|7
|Рубин
|29
|11
|9
|9
|27-28
|42
|8
|Динамо
|29
|11
|9
|9
|49-39
|42
|9
|Ахмат
|29
|9
|9
|11
|34-38
|36
|10
|Ростов
|29
|8
|9
|12
|25-31
|33
|11
|Оренбург
|29
|7
|8
|14
|29-41
|29
|12
|Крылья Советов
|29
|7
|8
|14
|31-49
|29
|13
|Акрон
|29
|6
|9
|14
|34-49
|27
|14
|Динамо-Махачкала
|29
|5
|10
|14
|19-37
|25
|15
|Пари НН
|29
|6
|4
|19
|24-48
|22
|16
|Сочи
|29
|6
|3
|20
|28-59
|21
«Ростов» в этом году выигрывает только в гостях - 1:0 в Нижнем Новгороде, 2:1 в Каспийске, 3:1 в Самаре (над «Акроном»). Как ни странно, на своем поле южане чувствуют себя менее комфортно: в «домашней» таблице сезона команда Альбы занимает только третье с конца место.
С мотивацией у южан тоже все не так однозначно: победой в прошлом туре они обезопасили себя от продления сезона на стыковые матчи. Заставить себя «умирать» на поле в последнем матче сезона невероятно сложно.
У «Зенита» со стимулами полный порядок. Команда Семака настроена вернуть трофей в Питер после годичного перерыва. Но потрудиться ради трех очков гостям наверняка придется прилично. Близость титула может закрепостить команду. Скорее всего, вице-чемпион прагматично сыграет на результат, постаравшись свести к минимуму все риски в обороне.
Поэтому и голов на берегах Дона много не ждем. «Бетбум» дает коэффициент 1.90 на тотал меньше 2.5.
«Матч ТВ» будет информировать обо всех параллельных играх тура в режиме переклички.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Ханкич (травма)
«Зенит»: Шилов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Зенит»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|71. Одоевский
|16. Адамов
|Вратарь
|Защитник
|78. Чистяков
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|4. Мелехин
|33. Нино
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|40. Вахания
|3. Сантос
|Защитник
|Полузащитник
|18. Кучаев
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Миронов
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|20. Педро
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Роналдо
|10. Глушенков
|Полузащитник
|Нападающий
|69. Голенков
|11. Энрике
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Сулейманов
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Сергей Семак
|Главный тренер
«Бетбум» установил повышенные коэффициенты на победу хозяев поля и ничью - соответственно, 8.53 и 5.44. Успех фаворита котируется за 1.36.
Судя по котировкам, аналитики не допускают осечки фаворита в решающий момент сезона.
Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте ростовского клуба. Цены стартуют с 600 рублей.
Даже при таком сценарии команда Семака окажется выше за счет преимущества в личных встречах (1:1, 2:0). Это значит, что для оформления чемпионства питерцам достаточно просто не проиграть в Ростове-на-Дону.