Ротор - СКА-Хабаровск, 7 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В первое воскресенье осени в Лиге PARI пройдет пять матчей. В Волгограде сойдутся «Ротор» и «СКА-Хабаровск». Мониторим линии легальных букмекеров на игру в поиске интересного варианта для ставки.
Турнир: Лига PARI, 9-й тур
Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград)
Главный судья: Капленков (Москва)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ротор»
|7
|8
|13
|33-39
|«СКА-Хабаровск»
|13
|8
|7
|39-33
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.09.2025
|«Чайка»
0:6
«Ротор»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Ротор»
1:2
«Спартак» Кострома
Лига PARI
|25.08.2025
|«Ротор»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Ротор»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Ротор»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.09.2025
|«Арсенал»
3:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|30.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|24.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Спартак» Кс
Лига PARI
|17.08.2025
|«Волга»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|10.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Чайка»
Лига PARI
После восьми туров «Ротор» опережает армейцев на пять очков и три позиции в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|8
|6
|1
|1
|15-5
|19
|2. Факел
|8
|6
|1
|1
|8-4
|19
|3. КАМАЗ
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|4. Спартак Кострома
|8
|5
|2
|1
|12-7
|17
|5. Челябинск
|8
|4
|2
|2
|12-9
|14
|6. Ротор
|8
|4
|2
|2
|14-5
|14
|7. Арсенал
|8
|3
|4
|1
|14-9
|13
|8. Родина
|8
|2
|4
|2
|13-9
|10
|9. Уфа
|8
|2
|3
|3
|7-6
|9
|10. СКА-Хабаровск
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|11. Шинник
|8
|2
|3
|3
|5-7
|9
|12. Енисей
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|13. Волга
|8
|2
|2
|4
|7-12
|8
|14. Нефтехимик
|8
|1
|4
|3
|6-11
|7
|15. Чайка
|8
|1
|3
|4
|6-17
|6
|16. Торпедо
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5
|17. Сокол
|8
|0
|4
|4
|3-9
|4
|18. Черноморец
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
«Ротор» на стыке лета и осени раззабивался: три мяча - «Торпедо», шесть - «Чайке». Правда, между двумя крупными победами затесалось домашнее поражение от костромского «Спартака» (1:2). Но его можно считать дополнительным мотивирующим фактором для волгоградцев.
У СКА из последних 10 матчей семь были со взятием чужих ворот и пропуском мячей в свои, в том числе шесть в текущем первенстве. Это повод повнимательнее присмотреться к предложениям PARI на рынке «Забьют - не забьют».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
В прямом эфире игру в Волгограде покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ротор»: нет
СКА-Хабаровск: нет
Аналитический отдел PARI установил коэффициент 1.88 на победу хозяев поля и в два с половиной раза выше - на их соперника (4.30). Ничья в конторе котируется за 3.15.
Получить до 25 000 рублей от PARI
С точки зрения экспертов, самым вероятным исходом встречи является минимальная победа южан со счетом 1:0 (коэффициент 5.50).
Коэффициент 2.35 на тотал больше 2.5 не предвещает голевого карнавала в Волгограде.
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире на своем сайте.
Приобрести билет на игру можно посредством официального сайта «Ротора».