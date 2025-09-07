Ведомости
Ротор - СКА-Хабаровск, 7 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Аналитики не ждут результативного футбола в Волгограде
Валентин Васильев

В первое воскресенье осени в Лиге PARI пройдет пять матчей. В Волгограде сойдутся «Ротор» и «СКА-Хабаровск». Мониторим линии легальных букмекеров на игру в поиске интересного варианта для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ротор» (Волгоград)

07.09.2025, Вс

18:00 МСК

 «СКА-Хабаровск» 

П1 - 1.88

Х - 3.15

П2 - 4.30

Турнир: Лига PARI, 9-й тур

Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград) 

Главный судья: Капленков (Москва)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ротор»781333-39
 «СКА-Хабаровск» 138739-33

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.09.2025«Чайка»

0:6

«Ротор»

Лига PARI

30.08.2025«Ротор»

1:2

«Спартак» Кострома

Лига PARI

25.08.2025«Ротор»

3:0

«Торпедо»

Лига PARI

16.08.2025«Сокол»

1:1

«Ротор»

Лига PARI

10.08.2025«Ротор»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.09.2025«Арсенал»

3:1

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

30.08.2025«СКА-Хабаровск» 

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

24.08.2025«СКА-Хабаровск» 

1:2

«Спартак» Кс

Лига PARI

17.08.2025«Волга»

1:0

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

10.08.2025«СКА-Хабаровск» 

1:1

«Чайка»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После восьми туров «Ротор» опережает армейцев на пять очков и три позиции в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал861115-519
2. Факел86118-419
3. КАМАЗ852115-817
4. Спартак Кострома852112-717
5. Челябинск842212-914
6. Ротор842214-514
7. Арсенал834114-913
8. Родина824213-910
9. Уфа82337-69
10. СКА-Хабаровск82338-109
11. Шинник82335-79
12. Енисей82336-99
13. Волга82247-128
14. Нефтехимик81436-117
15. Чайка81346-176
16. Торпедо81253-115
17. Сокол80443-94
18. Черноморец80356-123

Прогноз на матч

«Ротор» на стыке лета и осени раззабивался: три мяча - «Торпедо», шесть - «Чайке». Правда, между двумя крупными победами затесалось домашнее поражение от костромского «Спартака» (1:2). Но его можно считать дополнительным мотивирующим фактором для волгоградцев. 

У СКА из последних 10 матчей семь были со взятием чужих ворот и пропуском мячей в свои, в том числе шесть в текущем первенстве. Это повод повнимательнее присмотреться к предложениям PARI на рынке «Забьют - не забьют».  

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире игру в Волгограде покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ротор»: нет

СКА-Хабаровск: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел PARI установил коэффициент 1.88 на победу хозяев поля и в два с половиной раза выше - на их соперника (4.30). Ничья в конторе котируется за 3.15.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Ротор» - «СКА-Хабаровск»?

С точки зрения экспертов, самым вероятным исходом встречи является минимальная победа южан со счетом 1:0 (коэффициент 5.50).

Матч «Ротор» - «СКА-Хабаровск» будет результативным?

Коэффициент 2.35 на тотал больше 2.5 не предвещает голевого карнавала в Волгограде.

Где смотреть бесплатно матч «Ротор» - «СКА-Хабаровск»?

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире на своем сайте.

Где купить билет на матч «Ротор» - «СКА-Хабаровск»?

Приобрести билет на игру можно посредством официального сайта «Ротора».

