Ротор - СКА-Хабаровск, 7 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Ротор» на стыке лета и осени раззабивался: три мяча - «Торпедо», шесть - «Чайке». Правда, между двумя крупными победами затесалось домашнее поражение от костромского «Спартака» (1:2). Но его можно считать дополнительным мотивирующим фактором для волгоградцев.

У СКА из последних 10 матчей семь были со взятием чужих ворот и пропуском мячей в свои, в том числе шесть в текущем первенстве. Это повод повнимательнее присмотреться к предложениям PARI на рынке «Забьют - не забьют».