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Рубин - Краснодар, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Как южанам быть без Сперцяна и Кордобы?
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Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

В заключительном матче 1-го тура РПЛ сойдутся «Рубин» и «Краснодар». Игра пройдет в воскресенье, 26 июля, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. Ниже – лучшие предложения легальных букмекеров на одно из интереснейших противостояний уикенда. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань) 

26.07.2026, Вс

19:30 МСК

«Краснодар»

П1 - 3.70

Х - 3.38

П2 - 2.11

Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена»  (Казань Арена) 

Главный судья: Артем Чистяков

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»542122-43
«Краснодар»214543-22

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.07.2026«Локомотив»

0:0

«Рубин»

Товарищеский матч

18.07.2026«Локомотив»

1:3

«Рубин»

Товарищеский матч

11.07.2026«Рубин»

2:0

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

08.07.2026«Спартак»

0:0

«Рубин»

Товарищеский матч

03.07.2026«Рубин»

1:2

«Оренбург»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2026«Краснодар»

1:1

«Балтика»

Товарищеский матч

11.07.2026«Краснодар»

3:3

«Ростов»

Товарищеский матч

03.07.2026«Краснодар»

4:0

«Виста»

Товарищеский матч

25.06.2026«Краснодар»

5:1

«ПСК Динская»

Товарищеский матч

24.05.2026«Спартак»

1:1, пен. 4:3

«Краснодар»

Кубок России

Прогноз на матч

«Рубин» определенно не стал за межсезонье слабее – скорее, наоборот. Аренда спартаковца Самошникова добавила Франку Артиге опций на левом фланге. Все ключевые исполнители весеннего состава – на месте. Клуб покинул Кузяев, но он весной играл мало, а заканчивал чемпионат и вовсе в запасе. Результаты контрольных матчей тоже настраивают казанскую публику на позитивный лад: ничья со «Спартаком» в гостях и победы в два мяча над «Крыльями» и «Локомотивом» показывают, что к новому сезону команда подходит в хорошей форме.

«Краснодар» между чемпионатами скорее ослаб, чем окреп. По крайней мере – здесь и сейчас. Трансфер Сперцяна в Саудовскую Аравию и травма Кордобы – это потери, которые Мураду Мусаеву будет крайне сложно компенсировать. Игровой рисунок команды наверняка вынужденно претерпит изменения. В этом отношении Артига находится в более выигрышном положении относительно российского коллеги. Полагаем, «Рубин» как минимум не проиграет. ##prediction:big:5978:Рубин_-_Краснодар._1Х##

Бонусы на матч

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Трансляции

«Матч ТВ» и Winline покажут игру в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Рубин»: Дрезгич, Арройо (оба – травмы)

«Краснодар»: Кордоба, Мукаилов (оба – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Краснодар»:

Позиция«Рубин»«Краснодар»Позиция
Вратарь38. Ставер1. АгкацевВратарь
Защитник51. Рожков15. ОласаЗащитник
Защитник2. Тесленко5. ЖубалЗащитник
Защитник5. Вуячич3. ТорменаЗащитник
Защитник3. Мальдонадо40. ВаханияЗащитник
Защитник4. Нижегородов8. АугустоПолузащитник
Полузащитник22. Ходжа88. КривцовПолузащитник 
Полузащитник7. Сааведра53.  ЧерниковПолузащитник
Полузащитник11. Грипши11. БатчиНападающий
Полузащитник23. Безруков23. БоселлиНападающий
Нападающий10. Даку10. ВоробьевНападающий
Главный тренерФранк АртегаМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Линию БК «МАРАФОН» отличают высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 3.70 на победу хозяев поля, 2.11 – на гостей и 3.38 – на ничью.

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