Рубин - Краснодар, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Рубин» определенно не стал за межсезонье слабее – скорее, наоборот. Аренда спартаковца Самошникова добавила Франку Артиге опций на левом фланге. Все ключевые исполнители весеннего состава – на месте. Клуб покинул Кузяев, но он весной играл мало, а заканчивал чемпионат и вовсе в запасе. Результаты контрольных матчей тоже настраивают казанскую публику на позитивный лад: ничья со «Спартаком» в гостях и победы в два мяча над «Крыльями» и «Локомотивом» показывают, что к новому сезону команда подходит в хорошей форме.

«Краснодар» между чемпионатами скорее ослаб, чем окреп. По крайней мере – здесь и сейчас. Трансфер Сперцяна в Саудовскую Аравию и травма Кордобы – это потери, которые Мураду Мусаеву будет крайне сложно компенсировать. Игровой рисунок команды наверняка вынужденно претерпит изменения. В этом отношении Артига находится в более выигрышном положении относительно российского коллеги. Полагаем, «Рубин» как минимум не проиграет. ##prediction:big:5978:Рубин_-_Краснодар._1Х##