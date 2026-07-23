Рубин - Краснодар, 26 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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В заключительном матче 1-го тура РПЛ сойдутся «Рубин» и «Краснодар». Игра пройдет в воскресенье, 26 июля, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. Ниже – лучшие предложения легальных букмекеров на одно из интереснейших противостояний уикенда.
Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань Арена)
Главный судья: Артем Чистяков
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|5
|4
|21
|22-43
|«Краснодар»
|21
|4
|5
|43-22
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.07.2026
|«Локомотив»
0:0
«Рубин»
Товарищеский матч
|18.07.2026
|«Локомотив»
1:3
«Рубин»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Рубин»
2:0
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|08.07.2026
|«Спартак»
0:0
«Рубин»
Товарищеский матч
|03.07.2026
|«Рубин»
1:2
«Оренбург»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2026
|«Краснодар»
1:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Краснодар»
3:3
«Ростов»
Товарищеский матч
|03.07.2026
|«Краснодар»
4:0
«Виста»
Товарищеский матч
|25.06.2026
|«Краснодар»
5:1
«ПСК Динская»
Товарищеский матч
|24.05.2026
|«Спартак»
1:1, пен. 4:3
«Краснодар»
Кубок России
«Рубин» определенно не стал за межсезонье слабее – скорее, наоборот. Аренда спартаковца Самошникова добавила Франку Артиге опций на левом фланге. Все ключевые исполнители весеннего состава – на месте. Клуб покинул Кузяев, но он весной играл мало, а заканчивал чемпионат и вовсе в запасе. Результаты контрольных матчей тоже настраивают казанскую публику на позитивный лад: ничья со «Спартаком» в гостях и победы в два мяча над «Крыльями» и «Локомотивом» показывают, что к новому сезону команда подходит в хорошей форме.
«Краснодар» между чемпионатами скорее ослаб, чем окреп. По крайней мере – здесь и сейчас. Трансфер Сперцяна в Саудовскую Аравию и травма Кордобы – это потери, которые Мураду Мусаеву будет крайне сложно компенсировать. Игровой рисунок команды наверняка вынужденно претерпит изменения. В этом отношении Артига находится в более выигрышном положении относительно российского коллеги. Полагаем, «Рубин» как минимум не проиграет. ##prediction:big:5978:Рубин_-_Краснодар._1Х##
«Матч ТВ» и Winline покажут игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Дрезгич, Арройо (оба – травмы)
«Краснодар»: Кордоба, Мукаилов (оба – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|51. Рожков
|15. Оласа
|Защитник
|Защитник
|2. Тесленко
|5. Жубал
|Защитник
|Защитник
|5. Вуячич
|3. Тормена
|Защитник
|Защитник
|3. Мальдонадо
|40. Вахания
|Защитник
|Защитник
|4. Нижегородов
|8. Аугусто
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Ходжа
|88. Кривцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Сааведра
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Грипши
|11. Батчи
|Нападающий
|Полузащитник
|23. Безруков
|23. Боселли
|Нападающий
|Нападающий
|10. Даку
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Франк Артега
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Линию БК «МАРАФОН» отличают высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 3.70 на победу хозяев поля, 2.11 – на гостей и 3.38 – на ничью.
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