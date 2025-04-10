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10 апреля 7:10ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Рубин - Локомотив, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Крайне неудобный соперник для казанцев!
Валентин Васильев

В субботу, 12 апреля, в матче 24-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» сразится с «Локомотивом». Для Рашида Рахимова встречи с железнодорожниками традиционно имеют свой особый подтекст. Удастся ли ему вслед за «Спартаком» тормознуть еще и «Локо»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

12.04.2025, Сб

17:00 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 3.40

Х - 3.40

П2 - 2.15

Прогноз на матч «Спартак» - «Динамо» Махачкала

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин» 12192452-64
«Локомотив»24191264-52

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Крылья Советов»

1:1

«Рубин»

РПЛ

30.03.2025«Зенит»

4:0

«Рубин»

РПЛ

16.03.2025«Рубин»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

12.03.2025«Урал»

1:0

«Рубин»

Кубок России

09.03.2025«Рубин»

2:1

«Спартак»

РПЛ

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Локомотив»

1:1

«Зенит»

РПЛ

28.03.2025«Крылья Советов»

5:1

«Локомотив»

РПЛ

15.03.2025«Локомотив»

2:1

«Динамо» Москва

РПЛ

11.03.2025«Динамо» (Махачкала)

1:2

«Локомотив»

Кубок России

07.03.2025«Локомотив»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять игр «Рубина» и «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2024«Локомотив»

1:0

«Рубин»

РПЛ

13.07.2024«Локомотив»

3:4

«Рубин»

Товарищеский матч

20.04.2024«Рубин»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

01.11.2023«Локомотив»

3:0

«Рубин»

Кубок России

08.08.2023«Рубин»

0:1

«Локомотив»

Кубок России

Место в турнирной таблице

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После 23 туров команды расположились неподалеку друг от друга: «Локомотив» идет шестым, «Рубин» - восьмым.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар23157145-1352
2. Спартак23145444-1747
3. Зенит23145445-1547
4. ЦСКА23135536-1644
5. Динамо Москва23126549-2742
6. Локомотив23125639-3541
7. Ростов2396835-3633
8. Рубин2396830-3433
9. Акрон23741228-4225
10. Динамо Махачкала2359920-2524
11. Крылья Советов23651226-3823
12. Химки23581027-4123
13. Ахмат23311920-3520
14. Пари НН23541418-4319
15. Факел23291211-3415
16. Оренбург23351521-4314

Прогноз на матч

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Прежде чем сделать прогноз на игру, обратим внимание на несколько фактов и тенденций:

  • В прошлом туре обе команды сыграли со счетом 1:1: «Рубин» - в  Самаре с «Крыльями», «Локомотив» - дома с «Зенитом».
  • 1:1 - самый популярный результат у «Локо» в этом году (три из шести матчей).
  • Москвичи забивали и пропускали во всех шести встречах весны.
  • В этом году команды выступают плюс-минус одинаково в плане результатов: у казанцев семь очков, у москвичей - шесть.
  • «Локо» 17 матчей не проигрывает «Рубину».

Прогноз редакции: обе забьют.

Бонусы на матч

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🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Казани покажет «Матч Премьер». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Рубин»: Тесленко (дисквалификация)

«Локомотив»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Локомотив»:

Позиция«Рубин»«Локомотив»Позиция
Вратарь38. Ставер22. ЛантратовВратарь
Защитник15. Вуячич77. СамошниковЗащитник
Защитник27. Грицаенко5. НьямсиЗащитник
Защитник5. Ашурматов23. МонтесЗащитник
Защитник71. Нижегородов24. НенаховЗащитник
Полузащитник51. Рожков6. БариновПолузащитник
Полузащитник 6. Иву93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник23. Безруков83. БатраковПолузащитник
Полузащитник30. Вада9. ПиняевПолузащитник
Полузащитник24. Чумич71. ТикнизянНападающий
Нападающий10. Даку10. ВоробьевНападающий
Главный тренерРашид РахимовМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила одинаково высокие коэффициенты на победу хозяев и ничью - 3.40. Котировка на успех «Локомотива» составляет 2.15.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Локомотив»?

В линии на точный счет ниже всего котируется результативная ничья 1:1 (7.00).

Где смотреть бесплатно матч «Рубин» - «Локомотив»?

Winline предоставляет доступ к трансляциям РПЛ зарегистрированным пользователям.

«Локомотив» завоюет медали?

БК PARI еще принимает ставки даже на чемпионство красно-зеленого клуба. Правда, коэффициент 200.00 говорит о крайне низкой вероятности такого исхода сезона. На первое-второе место «Локо» можно поставить за 25.00, а на первое-третье - за 8.00.

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