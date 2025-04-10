Рубин - Локомотив, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

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В субботу, 12 апреля, в матче 24-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» сразится с «Локомотивом». Для Рашида Рахимова встречи с железнодорожниками традиционно имеют свой особый подтекст. Удастся ли ему вслед за «Спартаком» тормознуть еще и «Локо»?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рубин» (Казань)
12.04.2025, Сб
17:00 МСК
«Локомотив» (Москва)
|П1 - 3.40
Прогноз на матч «Спартак» - «Динамо» Махачкала
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|12
|19
|24
|52-64
|«Локомотив»
|24
|19
|12
|64-52
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Рубин»
РПЛ
|30.03.2025
|«Зенит»
4:0
«Рубин»
РПЛ
|16.03.2025
|«Рубин»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|12.03.2025
|«Урал»
1:0
«Рубин»
Кубок России
|09.03.2025
|«Рубин»
2:1
«Спартак»
РПЛ
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Локомотив»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|28.03.2025
|«Крылья Советов»
5:1
«Локомотив»
РПЛ
|15.03.2025
|«Локомотив»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|11.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«Локомотив»
Кубок России
|07.03.2025
|«Локомотив»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять игр «Рубина» и «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2024
|«Локомотив»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|13.07.2024
|«Локомотив»
3:4
«Рубин»
Товарищеский матч
|20.04.2024
|«Рубин»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|01.11.2023
|«Локомотив»
3:0
«Рубин»
Кубок России
|08.08.2023
|«Рубин»
0:1
«Локомотив»
Кубок России
После 23 туров команды расположились неподалеку друг от друга: «Локомотив» идет шестым, «Рубин» - восьмым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|23
|15
|7
|1
|45-13
|52
|2. Спартак
|23
|14
|5
|4
|44-17
|47
|3. Зенит
|23
|14
|5
|4
|45-15
|47
|4. ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|36-16
|44
|5. Динамо Москва
|23
|12
|6
|5
|49-27
|42
|6. Локомотив
|23
|12
|5
|6
|39-35
|41
|7. Ростов
|23
|9
|6
|8
|35-36
|33
|8. Рубин
|23
|9
|6
|8
|30-34
|33
|9. Акрон
|23
|7
|4
|12
|28-42
|25
|10. Динамо Махачкала
|23
|5
|9
|9
|20-25
|24
|11. Крылья Советов
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|12. Химки
|23
|5
|8
|10
|27-41
|23
|13. Ахмат
|23
|3
|11
|9
|20-35
|20
|14. Пари НН
|23
|5
|4
|14
|18-43
|19
|15. Факел
|23
|2
|9
|12
|11-34
|15
|16. Оренбург
|23
|3
|5
|15
|21-43
|14
Прежде чем сделать прогноз на игру, обратим внимание на несколько фактов и тенденций:
Прогноз редакции: обе забьют.
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В прямом эфире игру в Казани покажет «Матч Премьер». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Тесленко (дисквалификация)
«Локомотив»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|15. Вуячич
|77. Самошников
|Защитник
|Защитник
|27. Грицаенко
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|5. Ашурматов
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|71. Нижегородов
|24. Ненахов
|Защитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Иву
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Безруков
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Вада
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Чумич
|71. Тикнизян
|Нападающий
|Нападающий
|10. Даку
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
БК PARI установила одинаково высокие коэффициенты на победу хозяев и ничью - 3.40. Котировка на успех «Локомотива» составляет 2.15.
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В линии на точный счет ниже всего котируется результативная ничья 1:1 (7.00).
Winline предоставляет доступ к трансляциям РПЛ зарегистрированным пользователям.
БК PARI еще принимает ставки даже на чемпионство красно-зеленого клуба. Правда, коэффициент 200.00 говорит о крайне низкой вероятности такого исхода сезона. На первое-второе место «Локо» можно поставить за 25.00, а на первое-третье - за 8.00.
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