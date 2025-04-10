Рубин - Локомотив, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Локомотив» ?

В линии на точный счет ниже всего котируется результативная ничья 1:1 (7.00).

Где смотреть бесплатно матч «Рубин» - «Локомотив» ?

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«Локомотив» завоюет медали?

БК PARI еще принимает ставки даже на чемпионство красно-зеленого клуба. Правда, коэффициент 200.00 говорит о крайне низкой вероятности такого исхода сезона. На первое-второе место «Локо» можно поставить за 25.00, а на первое-третье - за 8.00.