Спартак - Динамо Махачкала, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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24-й тур Российской футбольной Премьер-лиги стартует в пятницу, 11 апреля. У московского «Спартака» есть отличный шанс минимум на двое суток оторваться от действующего чемпиона и сократить отставание от единоличного лидера текущего сезона. Для этого нужно победить дома махачкалинское «Динамо». Обойдется без неожиданностей?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спартак» (Москва)
11.04.2025, Пт
19:30 МСК
«Динамо» (Махачкала)
|П1 - 1.50
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|1
|1
|1
|2-2
|«Динамо» (Махачкала)
|1
|1
|1
|2-2
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Ростов»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|30.03.2025
|«Ахмат»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|16.03.2025
|«Спартак»
2:1
«Зенит»
РПЛ
|12.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
FONBET Кубок России
|09.03.2025
|«Рубин»
2:1
«Спартак»
РПЛ
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Динамо» (Махачкала)
4:1
«Химки»
РПЛ
|29.03.2025
|ЦСКА
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|15.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|11.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|08.03.2025
|«Динамо» (Москва)
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Предыдущие игры «Спартака» и «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.10.2024
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Спартак»
FONBET Кубок России
|15.09.2024
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Спартак»
РПЛ
|27.08.2024
|«Спартак»
0:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Перед началом 24-го тура «Спартак» занимает второе место в таблице, а его соперник - десятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|23
|15
|7
|1
|45-13
|52
|2. Спартак
|23
|14
|5
|4
|44-17
|47
|3. Зенит
|23
|14
|5
|4
|45-15
|47
|4. ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|36-16
|44
|5. Динамо Москва
|23
|12
|6
|5
|49-27
|42
|6. Локомотив
|23
|12
|5
|6
|39-35
|41
|7. Ростов
|23
|9
|6
|8
|35-36
|33
|8. Рубин
|23
|9
|6
|8
|30-34
|33
|9. Акрон
|23
|7
|4
|12
|28-42
|25
|10. Динамо Махачкала
|23
|5
|9
|9
|20-25
|24
|11. Крылья Советов
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|12. Химки
|23
|5
|8
|10
|27-41
|23
|13. Ахмат
|23
|3
|11
|9
|20-35
|20
|14. Пари НН
|23
|5
|4
|14
|18-43
|19
|15. Факел
|23
|2
|9
|12
|11-34
|15
|16. Оренбург
|23
|3
|5
|15
|21-43
|14
В этом сезоне обе команды намного чаще радуют своих поклонников, чем огорчают. «Спартак» впервые за долгие годы включился в чемпионскую гонку не на словах, а на деле. Дебютант РПЛ занимает достойное место в середине турнирной таблицы. Победа над красно-белыми в национальном Кубке пока остается самой значимой для дагестанского клуба в этом сезоне. По результатам игр в 2025 году команда Хасанби Биджиева идет вообще шестой в лиге. Так что уповать на легкие три очка хозяевам точно не приходится - за них придется побиться.
Понятно, что индивидуальный класс исполнителей, общекомандный уровень и мотивация москвичей здесь и сейчас объективно выше, чем у махачкалинцев. Поражением в Казани и ничьей в Грозном парни Станковича и так превысили лимит «необязательных» потерь в этом году. Дома осечки они допустить не должны, но и феерию вряд ли устроят. Чем ближе финиш, тем выше ответственность за результат, а вместе с ней скованность. Динамовцы мало пропускают, а на «Лукойл Арене» тем более сгрудятся вокруг своих ворот. Так что вероятность «низового» матча тут достаточно высока. Все три предыдущих игры у них такими и были.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: нет
«Динамо» (Махачкала): Дапо, Сандрачук (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Спартак»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|13. Кагермазов
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|70. Пальцев
|Защитник
|Защитник
|14. Абена
|99. Алибеков
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|4. Шумахов
|Защитник
|Полузащитник
|68. Литвинов
|77. Сундуков
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|17. Крачковский
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|47. Глушков
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Маркиньос
|9. Магомедов
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Бонгонда
|28. Сердеров
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Котировки букмекеров четко показывают, кто в паре фаворит. Коэффициент на Махачкалу (6.90) более чем в четыре раза превышает предложение на «Спартак» (1.50). Ничья в FONBET идет за 4.20.
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Если исходить из коэффициентов букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является сухая победа фаворита со счетом 1:0 или 2:0. Ставки на оба исхода принимаются с коэффициентом 6.50.
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Кэф 2.02 на тотал больше 2.5 голов подсказывает, что игра будет не слишком результативной.
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Аналитики FONBET оценили вероятность триумфа красно-белых в РПЛ котировкой 4.50. Коэффициент на успех «Зенита» в полтора раза ниже. Поставить на чемпионство «Краснодара» сейчас можно за 1.90.
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