Спартак - Динамо Махачкала, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В этом сезоне обе команды намного чаще радуют своих поклонников, чем огорчают. «Спартак» впервые за долгие годы включился в чемпионскую гонку не на словах, а на деле. Дебютант РПЛ занимает достойное место в середине турнирной таблицы. Победа над красно-белыми в национальном Кубке пока остается самой значимой для дагестанского клуба в этом сезоне. По результатам игр в 2025 году команда Хасанби Биджиева идет вообще шестой в лиге. Так что уповать на легкие три очка хозяевам точно не приходится - за них придется побиться.

Понятно, что индивидуальный класс исполнителей, общекомандный уровень и мотивация москвичей здесь и сейчас объективно выше, чем у махачкалинцев. Поражением в Казани и ничьей в Грозном парни Станковича и так превысили лимит «необязательных» потерь в этом году. Дома осечки они допустить не должны, но и феерию вряд ли устроят. Чем ближе финиш, тем выше ответственность за результат, а вместе с ней скованность. Динамовцы мало пропускают, а на «Лукойл Арене» тем более сгрудятся вокруг своих ворот. Так что вероятность «низового» матча тут достаточно высока. Все три предыдущих игры у них такими и были.