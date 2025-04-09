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9 апреля 8:09ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Спартак - Динамо Махачкала, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Красно-белые оторвутся от «Зенита»?
Валентин Васильев

24-й тур Российской футбольной Премьер-лиги стартует в пятницу, 11 апреля. У московского «Спартака» есть отличный шанс минимум на двое суток оторваться от действующего чемпиона и сократить отставание от единоличного лидера текущего сезона. Для этого нужно победить дома махачкалинское «Динамо». Обойдется без неожиданностей?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва) 

11.04.2025, Пт

19:30 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 1.50

Х -  4.20

П2 - 6.90

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак» 1112-2
«Динамо» (Махачкала)1112-2

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Ростов»

0:3

«Спартак»

РПЛ

30.03.2025«Ахмат»

0:0

«Спартак»

РПЛ

16.03.2025«Спартак»

2:1

«Зенит»

РПЛ

12.03.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

FONBET Кубок России

09.03.2025«Рубин»

2:1

«Спартак»

 РПЛ

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Динамо» (Махачкала)

4:1

«Химки»

РПЛ

29.03.2025ЦСКА

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

15.03.2025«Динамо» (Махачкала)

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

11.03.2025«Динамо» (Махачкала)

1:2

«Локомотив»

FONBET Кубок России

08.03.2025«Динамо» (Москва)

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Предыдущие игры «Спартака» и «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.10.2024«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Спартак»

FONBET Кубок России

15.09.2024«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Спартак»

РПЛ

27.08.2024«Спартак»

0:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Турнирная таблица

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Перед началом 24-го тура «Спартак» занимает второе место в таблице, а его соперник - десятое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар23157145-1352
2. Спартак23145444-1747
3. Зенит23145445-1547
4. ЦСКА23135536-1644
5. Динамо Москва23126549-2742
6. Локомотив23125639-3541
7. Ростов2396835-3633
8. Рубин2396830-3433
9. Акрон23741228-4225
10. Динамо Махачкала2359920-2524
11. Крылья Советов23651226-3823
12. Химки23581027-4123
13. Ахмат23311920-3520
14. Пари НН23541418-4319
15. Факел23291211-3415
16. Оренбург23351521-4314

Прогноз на матч

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В этом сезоне обе команды намного чаще радуют своих поклонников, чем огорчают. «Спартак» впервые за долгие годы включился в чемпионскую гонку не на словах, а на деле. Дебютант РПЛ занимает достойное место в середине турнирной таблицы. Победа над красно-белыми в национальном Кубке пока остается самой значимой для дагестанского клуба в этом сезоне. По результатам игр в 2025 году команда Хасанби Биджиева идет вообще шестой в лиге. Так что уповать на легкие три очка хозяевам точно не приходится - за них придется побиться.

Понятно, что индивидуальный класс исполнителей, общекомандный уровень и мотивация москвичей здесь и сейчас объективно выше, чем у махачкалинцев. Поражением в Казани и ничьей в Грозном парни Станковича и так превысили лимит «необязательных» потерь в этом году. Дома осечки они допустить не должны, но и феерию вряд ли устроят. Чем ближе финиш, тем выше ответственность за результат, а вместе с ней скованность. Динамовцы мало пропускают, а на «Лукойл Арене» тем более сгрудятся вокруг своих ворот. Так что вероятность «низового» матча тут достаточно высока. Все три предыдущих игры у них такими и были.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Тушино покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Спартак»: нет

«Динамо» (Махачкала): Дапо, Сандрачук (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Спартак»«Динамо»Позиция
Вратарь98. Максименко27. ВолкВратарь
Защитник97. Денисов13. КагермазовЗащитник
Защитник6. Бабич70. ПальцевЗащитник
Защитник14. Абена99. АлибековЗащитник
Защитник2. Рябчук4. ШумаховЗащитник
Полузащитник68. Литвинов77. СундуковПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров17. КрачковскийПолузащитник 
Полузащитник5. Барко47. ГлушковПолузащитник
Нападающий8. Маркиньос9. МагомедовПолузащитник
Нападающий77. Бонгонда28. СердеровНападающий
Нападающий9. Угальде25. АгаларовНападающий
Главный тренерДеян СтанковичХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Котировки букмекеров четко показывают, кто в паре фаворит. Коэффициент на Махачкалу (6.90) более чем в четыре раза превышает предложение на «Спартак» (1.50). Ничья в FONBET идет за 4.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала)?

Если исходить из коэффициентов букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является сухая победа фаворита со счетом 1:0 или 2:0. Ставки на оба исхода принимаются с коэффициентом 6.50.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала)?

Просмотр матчей чемпионата России по футболу доступен бесплатно на платформе букмекерского партнера лиги - Winline.

Будет ли много голов в матче «Спартак» - «Динамо» (Махачкала)?

Кэф 2.02 на тотал больше 2.5 голов подсказывает, что игра будет не слишком результативной. 

Где купить билет на матч «Спартак» - «Динамо» (Махачкала)?

Проще всего это сделать посредством официального сайта столичного клуба. Стоимость билетом начинается с 400 рублей. Для прохода на трибуну потребуется Fan ID.

«Спартак» станет чемпионом России в этом году?

Аналитики FONBET оценили вероятность триумфа красно-белых в РПЛ котировкой 4.50. Коэффициент на успех «Зенита» в полтора раза ниже. Поставить на чемпионство «Краснодара» сейчас можно за 1.90.

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