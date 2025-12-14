Хоккей, Россия 25 - Казахстан, прогноз на 14 декабря: ставки и коэффициенты на матч Кубка Первого канала

Чисто теоретически все три участника Кубка еще сохраняют шансы на трофей. Однако любому сколько-нибудь смыслящему в хоккее человеку ясно, что главный матч в Новосибирске сборная России уже выиграла - у белорусов в субботу. Однако проговорить все возможные варианты мы все-таки должны. Если коротко, команда Романа Ротенберга лишится первого места в случае поражения от казахстанцев. В таком случае определяющей станет разница заброшенных и пропущенных шайб. У России она сейчас составляет «+2», у Беларуси - «+1», у Казахстана - «-3».

Трудно представить, чтобы хозяева льда в принципе уступили команде Талгата Жайлауова. Все пять предыдущих противостояний сторон завершились в пользу россиян. Но при этом на предыдущем КПК фавориту пришлось отыгрываться (превратили 0:1 в 3:1), а предыдущая встреча в Астане и вовсе завершилась минимальной победой гостей - 1:0.

Нет сомнений, что казахстанцы приложат все силы, чтобы произвести благоприятное впечатление на сибирскую публику. А хозяева турнира вряд ли будут настаивать на непременно крупной победе. Наш прогноз: тотал меньше 7.5.