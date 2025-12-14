Хоккей, Россия 25 - Казахстан, прогноз на 14 декабря: ставки и коэффициенты на матч Кубка Первого канала

Партнерский проект
В воскресенье, 14 декабря, в Новосибирске завершится традиционный Кубок Первого канала по хоккею. Национальная команда «Россия 25», средний возраст хоккеистов которой не превышает 25 лет, завершит выступление на турнире игрой со сборной Казахстана. Крупнейшие легальные конторы уже опубликовали широкие линии на игру географических соседей - выбираем интересные вариант для прогноза.
Турнир: Кубок Первого канала по хоккею
Стадион: «Сибирь-Арена» (Новосибирск, Россия)
Последние пять матчей «России 25»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.12.2025
|Россия 25
3:1
Беларусь
Кубок Первого канала
|08.05.2025
|Беларусь
1:3
Россия 25
«Лига Ставок тур сборной»
|06.05.2025
|Россия 25
1:3
Беларусь
«Лига Ставок тур сборной»
|05.05.2025
|Россия 25
7:8 ОТ
Беларусь
«Лига Ставок тур сборной»
|02.05.2025
|Россия 25
2:4
Беларусь
Qazaqstan Hockey Open
Последние пять матчей сборной Казахстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.12.2025
|Беларусь
4:1
Казахстан
Кубок Первого канала
|20.05.2025
|Швейцария
4:1
Казахстан
ЧМ-2025
|18.05.2025
|Казахстан
1:6
США
ЧМ-2025
|17.05.2025
|Чехия
8:1
Казахстан
ЧМ-2025
|14.05.2025
|Казахстан
1:5
Дания
ЧМ-2025
12 декабря
12:00. Беларусь – Казахстан - 4:1
13 декабря
14:00. Россия 25 – Беларусь - 3:1
14 декабря
14:00. Россия 25 – Казахстан
За один матч до финиша мини-турнира таблица выглядит следующим образом:
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Россия 25
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-1
|2
|2
|Беларусь
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-4
|2
|3
|Казахстан
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-4
|0
Чисто теоретически все три участника Кубка еще сохраняют шансы на трофей. Однако любому сколько-нибудь смыслящему в хоккее человеку ясно, что главный матч в Новосибирске сборная России уже выиграла - у белорусов в субботу. Однако проговорить все возможные варианты мы все-таки должны. Если коротко, команда Романа Ротенберга лишится первого места в случае поражения от казахстанцев. В таком случае определяющей станет разница заброшенных и пропущенных шайб. У России она сейчас составляет «+2», у Беларуси - «+1», у Казахстана - «-3».
Трудно представить, чтобы хозяева льда в принципе уступили команде Талгата Жайлауова. Все пять предыдущих противостояний сторон завершились в пользу россиян. Но при этом на предыдущем КПК фавориту пришлось отыгрываться (превратили 0:1 в 3:1), а предыдущая встреча в Астане и вовсе завершилась минимальной победой гостей - 1:0.
Нет сомнений, что казахстанцы приложат все силы, чтобы произвести благоприятное впечатление на сибирскую публику. А хозяева турнира вряд ли будут настаивать на непременно крупной победе. Наш прогноз: тотал меньше 7.5.
Бесплатно смотреть онлайн игру «Россия 25» - Казахстан можно будет на Первом канале.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Первый канал
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|FONBET
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|AllHockey
|Текстовая
|-
Россия 25
Вратари: Максим Моторыгин («Динамо» М), Владимир Галкин («Автомобилист»), Илья Самсонов («Сочи»), Александр Самойлов («Северсталь»).
Защитники: Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба – «Ак Барс»), Григорий Дронов («Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дамир Шарипзянов, («Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» М), Дмитрий Юдин, Ярослав Бусыгин (оба – «Автомобилист»), Тимур Ахияров («Сибирь»).
Нападающие: Егор Сурин, Георгий Иванов (оба – «Локомотив»), Данил Аймурзин, Руслан Абросимов (оба – «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров (оба – «Металлург» Мг), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Максим Джиошвили, Артем Ильенко (оба – «Динамо» М), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Егор Виноградов, Сергей Гончарук (оба – «Торпедо»), Даниил Гутик («Адмирал»), Андрей Белозеров («Нефтехимик»).
Сборная Казахстана
Вратари: Никита Бояркин («Барыс»), Роман Калмыков («Номад»), Владислав Пестов («Торпедо» Усть-Каменогорск).
Защитники: Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев, Бейбарыс Оразов (все – «Барыс»), Мади Диханбек, Кирилл Никитин (оба – «Номад»), Эдуард Михайлов, Иван Степаненко (оба – «Сарыарка»), Федор Хорошев («Торпедо» Усть-Каменогорск).
Нападающие: Олег Бойко, Саян Данияр (оба – «Номад»), Александр Борисевич, Артем Лихотников (оба – «Сарыарка»), Андрей Буяльский («Полония Бытом», Польша), Максим Мусоров («Торпедо» Усть-Каменогорск), Роман Старченко, Вячеслав Колесников, Кирилл Ляпунов, Батырлан Муратов, Руслан Оспанов (все – «Барыс»), Оскар Юлбарисов («Горняк»).
Winline не поскупилась на коэффициент в пользу сборной Казахстана. Сыгравшая ставка на успех гостей обещает 23-кратный выигрыш. Даже на ничью котировка повышенная - 11.00. А вот на Россию кэф чисто символический - 1.05.
