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3 мая 16:58ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Бенуа Сен-Дени — Йоэль Альварес, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ждем досрочную развязку?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Основной кард турнира UFC 315 откроет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между французом Бенуа Сен-Дени и испанцем Йоэлем Альваресом. Анализируем линию букмекеров на этот бой и выбираем лучший вариант для ставки.

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Статистика

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Сен-Дени

 

Альварес

Франция

Страна

Испания

29

Возраст

32

17

Бои

25

13 (4 / 9 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (5 / 17 / 0)

3 (2 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (2 / 0 / 1)

1

Без результата

0

13

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

15

180,5

Рост (см)

188

185,5

Размах рук (см)

195,5

101,5

Размах ног (см)

106,5

Бенуа Сен-Дени

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В восьмилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, впоследствии получил черный пояс в этом виде спорта. Также освоил кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу. Служил во французском спецназе, а после ухода из вооруженных сил начал спортивную карьеру. В профессиональных MMA выступает с 2019 года, был чемпионом SFC в полусреднем весе. С 2021-го бьется в UFC, где проиграл первый бой, но затем спустился в легкий дивизион и одержал пять досрочных побед подряд. Эта серия прервалась, когда Сен-Дени нокаутом во втором раунде уступил Дастину Порье. В последнем поединке в сентябре проиграл Ренато Мойкано из-за остановки доктором после второго раунда.

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Йоэль Альварес

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Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. В 2018-м стал чемпионом AFL в легком весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл семь боев и уступил в двух. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Драккара Клозе в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа Сен-ДениПобеда АльваресаТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI3,101,392,751,42

Прогноз на бой

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Очевидно, в UFC ждут от этого поединка досрочную развязку. Иного оба спортсмена почти не предлагают. Лишь по одному бою Сен-Дени и Альварес довели до решения судей. Да, нередко именно в очном противостоянии финишеры не могут справиться досрочно и проходят всю дистанцию, но в данном случае всё же склоняемся к тому, что до подсчёта очков вновь не дойдет.

И Сен-Дени, и Альварес довольно универсальны. Оба действуют агрессивно и открыто. Могут зарубиться в стойке, но лучше всего раскрываются, пожалуй, в партере. На нижнем этаже спортсмены действуют вариативно, обладают внушительным арсеналом сабмишенов.

Кроме того, француз и испанец относительно молоды и голодны. Очередная яркая победа значительно поднимет их котировки в топ-15. Повторимся, при таких вводных бой с высокой вероятностью завершится досрочно. Такой маркет появится у букмекеров ближе к турниру. 

Полный кард, где смотреть бой Сен-Дени Альварес

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Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Сен-Дени — Альварес.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Майк Мэлотт (Канада) — Чарли Радтке (США). Полусредний вес;
  • Джессика Андраде (Бразилия) — Жасмин Ясудавичус (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Модестас Букаускас (Литва) — Ион Куцелаба (Молдова). Полутяжелый вес;
  • Навахо Стирлинг (Новая Зеландия) — Иван Эрслан (Хорватия). Полутяжелый вес;
  • Марк-Андре Барио (Канада) — Бруно Силва (Бразилия). Средний вес;
  • Гэвин Такер (Канада) — Джеонг Йеонг Ли (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Брэд Катона (Канада) — Бекзат Алмахан (Казахстан). Легчайший вес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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