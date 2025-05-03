Бенуа Сен-Дени — Йоэль Альварес, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Основной кард турнира UFC 315 откроет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между французом Бенуа Сен-Дени и испанцем Йоэлем Альваресом. Анализируем линию букмекеров на этот бой и выбираем лучший вариант для ставки.
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Сен-Дени
Альварес
Франция
Страна
Испания
29
Возраст
32
17
Бои
25
13 (4 / 9 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (5 / 17 / 0)
3 (2 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (2 / 0 / 1)
1
Без результата
0
13
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
15
180,5
Рост (см)
188
185,5
Размах рук (см)
195,5
101,5
Размах ног (см)
106,5
В восьмилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, впоследствии получил черный пояс в этом виде спорта. Также освоил кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу. Служил во французском спецназе, а после ухода из вооруженных сил начал спортивную карьеру. В профессиональных MMA выступает с 2019 года, был чемпионом SFC в полусреднем весе. С 2021-го бьется в UFC, где проиграл первый бой, но затем спустился в легкий дивизион и одержал пять досрочных побед подряд. Эта серия прервалась, когда Сен-Дени нокаутом во втором раунде уступил Дастину Порье. В последнем поединке в сентябре проиграл Ренато Мойкано из-за остановки доктором после второго раунда.
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Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. В 2018-м стал чемпионом AFL в легком весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл семь боев и уступил в двух. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Драккара Клозе в первом раунде.
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Очевидно, в UFC ждут от этого поединка досрочную развязку. Иного оба спортсмена почти не предлагают. Лишь по одному бою Сен-Дени и Альварес довели до решения судей. Да, нередко именно в очном противостоянии финишеры не могут справиться досрочно и проходят всю дистанцию, но в данном случае всё же склоняемся к тому, что до подсчёта очков вновь не дойдет.
И Сен-Дени, и Альварес довольно универсальны. Оба действуют агрессивно и открыто. Могут зарубиться в стойке, но лучше всего раскрываются, пожалуй, в партере. На нижнем этаже спортсмены действуют вариативно, обладают внушительным арсеналом сабмишенов.
Кроме того, француз и испанец относительно молоды и голодны. Очередная яркая победа значительно поднимет их котировки в топ-15. Повторимся, при таких вводных бой с высокой вероятностью завершится досрочно. Такой маркет появится у букмекеров ближе к турниру.
Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Сен-Дени — Альварес.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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