Бенуа Сен-Дени — Йоэль Альварес, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Очевидно, в UFC ждут от этого поединка досрочную развязку. Иного оба спортсмена почти не предлагают. Лишь по одному бою Сен-Дени и Альварес довели до решения судей. Да, нередко именно в очном противостоянии финишеры не могут справиться досрочно и проходят всю дистанцию, но в данном случае всё же склоняемся к тому, что до подсчёта очков вновь не дойдет.

И Сен-Дени, и Альварес довольно универсальны. Оба действуют агрессивно и открыто. Могут зарубиться в стойке, но лучше всего раскрываются, пожалуй, в партере. На нижнем этаже спортсмены действуют вариативно, обладают внушительным арсеналом сабмишенов.

Кроме того, француз и испанец относительно молоды и голодны. Очередная яркая победа значительно поднимет их котировки в топ-15. Повторимся, при таких вводных бой с высокой вероятностью завершится досрочно. Такой маркет появится у букмекеров ближе к турниру.