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3 мая 14:06ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена, 11 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Вновь пятираундовая дистанция?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Крупный турнир UFC 315 возглавит чемпионский бой в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американо-палестинским спортсменом Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Страховать это противостояние будет ирландец Иэн Мачадо Гэрри. Анализируем линию букмекеров и выбираем вариант для ставки.

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Статистика

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Мухаммад

 

Делла Маддалена

США / Палестина

Страна

Австралия

36

Возраст

28

28

Бои

19

24 (5 / 1 / 18)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (12 / 2 / 3)

3 (1 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 1 / 0)

1

Без результата

0

Чемпион

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

5

180,5

Рост (см)

180,5

183

Размах рук (см)

185,5

101,5

Размах ног (см)

103

Белал Мухаммад

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Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2012 года. В 2016-м стал чемпионом Titan FC в полусреднем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира провел уже 18 боев, выиграв 15 из них. На данный момент победная серия Мухаммада насчитывает шесть поединков, а беспроигрышная — 11. Последний бой провел в июле, единогласным решением судей одолел Леона Эдвардса и забрал чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. На данный момент занимает седьмое место в мужской рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Джек Делла Маддалена

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С детства занимался регби, а в 14 лет также пошел на бокс, после чего увлекся и другими единоборствами, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2016 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Проиграл первые два поединка в карьере, после чего одержал 17 побед подряд. Был чемпионом RF и EMMA в полусреднем дивизионе, а в 2021 году через Претендентскую серию Дэйны Уайта попал в UFC. В ведущем промоушене мира выиграл все семь боев, в последнем из них в марте прошлого года нокаутировал Гилберта Бёрнса в третьем раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа МухаммадаПобеда Деллы МаддаленыТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI1,363,262,701,43

Прогноз на бой

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Статус главного претендента в полусреднем дивизионе заработал Шавкат Рахмонов, но из-за проблем со здоровьем он не смог принять бой в эти сроки. Причем у казахстанца уже был назначен поединок с Мухаммадом на прошлый декабрь, но тогда действующий чемпион выбыл из-за травмы. В общем, в итоге мы получили первую защиту палестинца в противостоянии с Деллой Маддаленой.

Понятно, почему кандидатуру австралийца многие воспринимают критично, но сам поединок может получиться вполне интересным. И да, в основном как раз за счет претендента, потому что Мухаммад, как ни крути, резонно считается одним из самых скучных чемпионов  UFC. 

Палестинец работает очень методично, делает ставку на силовую борьбу, но прогрессирует и в стойке. Пожалуй, главный его козырь — великолепная выносливость. Функциональная подготовка позволяет Мухаммаду проводить в партере огромное количество времени и буквально выжимать все соки из соперников. Защита от тейкдаунов и борьба у Деллы Маддалены на порядок слабее, поэтому здесь сюрпризов мы вряд ли дождемся — рано или поздно палестинец переведет бой на нижний этаж и будет доминировать.

Вопрос, насколько австралиец компенсирует этот фактор своей работой в стойке. Он классно чувствует дистанцию и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Не исключаем, что именно на верхнем этаже Делла Маддалена доставит Мухаммаду немало проблем. Но нестись вперед с открытым забралом претендент вряд ли намерен, поэтому и тут есть предпосылки к полной дистанции и судейскому решению — верным спутникам действующего чемпиона.

Резюмируя, ждем довольно конкурентное противостояние и подсчет очков. Как минимум в стартовых раундах у Деллы Маддалены должны быть явные шансы проявить себя. А затем стойкость и стили обоих заведут бой в пресловутые глубокие воды.

Полный кард, где смотреть бой Мухаммад Делла Маддалена

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Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Мухаммад Делла Маддалена стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Белал Мухаммад (США / Палестина) Джек Делла Маддалена (Австралия). Полусредний вес. Титульный бой;
  • Валентина Шевченко (Кыргызстан) Манон Фиоро (Франция). Женский наилегчайший вес. Титульный бой;
  • Жозе Алдо (Бразилия) — Айманн Захаби (Канада). Легчайший вес;
  • Алекса Грассо (Мексика) — Наталья Силва (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Бенуа Сен-Дени (Франция) — Йоэль Альварес (Испания). Легкий вес;

Прелимы

  • Майк Мэлотт (Канада) — Чарли Радтке (США). Полусредний вес;
  • Джессика Андраде (Бразилия) — Жасмин Ясудавичус (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Модестас Букаускас (Литва) — Ион Куцелаба (Молдова). Полутяжелый вес;
  • Навахо Стирлинг (Новая Зеландия) — Иван Эрслан (Хорватия). Полутяжелый вес;
  • Марк-Андре Барио (Канада) — Бруно Силва (Бразилия). Средний вес;
  • Гэвин Такер (Канада) — Джеонг Йеонг Ли (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Брэд Катона (Канада) — Бекзат Алмахан (Казахстан). Легчайший вес.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных