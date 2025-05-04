Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена, 11 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Статус главного претендента в полусреднем дивизионе заработал Шавкат Рахмонов, но из-за проблем со здоровьем он не смог принять бой в эти сроки. Причем у казахстанца уже был назначен поединок с Мухаммадом на прошлый декабрь, но тогда действующий чемпион выбыл из-за травмы. В общем, в итоге мы получили первую защиту палестинца в противостоянии с Деллой Маддаленой.

Понятно, почему кандидатуру австралийца многие воспринимают критично, но сам поединок может получиться вполне интересным. И да, в основном как раз за счет претендента, потому что Мухаммад, как ни крути, резонно считается одним из самых скучных чемпионов UFC.

Палестинец работает очень методично, делает ставку на силовую борьбу, но прогрессирует и в стойке. Пожалуй, главный его козырь — великолепная выносливость. Функциональная подготовка позволяет Мухаммаду проводить в партере огромное количество времени и буквально выжимать все соки из соперников. Защита от тейкдаунов и борьба у Деллы Маддалены на порядок слабее, поэтому здесь сюрпризов мы вряд ли дождемся — рано или поздно палестинец переведет бой на нижний этаж и будет доминировать.

Вопрос, насколько австралиец компенсирует этот фактор своей работой в стойке. Он классно чувствует дистанцию и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Не исключаем, что именно на верхнем этаже Делла Маддалена доставит Мухаммаду немало проблем. Но нестись вперед с открытым забралом претендент вряд ли намерен, поэтому и тут есть предпосылки к полной дистанции и судейскому решению — верным спутникам действующего чемпиона.

Резюмируя, ждем довольно конкурентное противостояние и подсчет очков. Как минимум в стартовых раундах у Деллы Маддалены должны быть явные шансы проявить себя. А затем стойкость и стили обоих заведут бой в пресловутые глубокие воды.