Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена, 11 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

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Крупный турнир UFC 315 возглавит чемпионский бой в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американо-палестинским спортсменом Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Страховать это противостояние будет ирландец Иэн Мачадо Гэрри. Анализируем линию букмекеров и выбираем вариант для ставки.
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Мухаммад
Делла Маддалена
США / Палестина
Страна
Австралия
36
Возраст
28
28
Бои
19
24 (5 / 1 / 18)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (12 / 2 / 3)
3 (1 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 1 / 0)
1
Без результата
0
Чемпион
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
5
180,5
Рост (см)
180,5
183
Размах рук (см)
185,5
101,5
Размах ног (см)
103
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2012 года. В 2016-м стал чемпионом Titan FC в полусреднем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира провел уже 18 боев, выиграв 15 из них. На данный момент победная серия Мухаммада насчитывает шесть поединков, а беспроигрышная — 11. Последний бой провел в июле, единогласным решением судей одолел Леона Эдвардса и забрал чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. На данный момент занимает седьмое место в мужской рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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С детства занимался регби, а в 14 лет также пошел на бокс, после чего увлекся и другими единоборствами, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2016 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Проиграл первые два поединка в карьере, после чего одержал 17 побед подряд. Был чемпионом RF и EMMA в полусреднем дивизионе, а в 2021 году через Претендентскую серию Дэйны Уайта попал в UFC. В ведущем промоушене мира выиграл все семь боев, в последнем из них в марте прошлого года нокаутировал Гилберта Бёрнса в третьем раунде.
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Статус главного претендента в полусреднем дивизионе заработал Шавкат Рахмонов, но из-за проблем со здоровьем он не смог принять бой в эти сроки. Причем у казахстанца уже был назначен поединок с Мухаммадом на прошлый декабрь, но тогда действующий чемпион выбыл из-за травмы. В общем, в итоге мы получили первую защиту палестинца в противостоянии с Деллой Маддаленой.
Понятно, почему кандидатуру австралийца многие воспринимают критично, но сам поединок может получиться вполне интересным. И да, в основном как раз за счет претендента, потому что Мухаммад, как ни крути, резонно считается одним из самых скучных чемпионов UFC.
Палестинец работает очень методично, делает ставку на силовую борьбу, но прогрессирует и в стойке. Пожалуй, главный его козырь — великолепная выносливость. Функциональная подготовка позволяет Мухаммаду проводить в партере огромное количество времени и буквально выжимать все соки из соперников. Защита от тейкдаунов и борьба у Деллы Маддалены на порядок слабее, поэтому здесь сюрпризов мы вряд ли дождемся — рано или поздно палестинец переведет бой на нижний этаж и будет доминировать.
Вопрос, насколько австралиец компенсирует этот фактор своей работой в стойке. Он классно чувствует дистанцию и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Не исключаем, что именно на верхнем этаже Делла Маддалена доставит Мухаммаду немало проблем. Но нестись вперед с открытым забралом претендент вряд ли намерен, поэтому и тут есть предпосылки к полной дистанции и судейскому решению — верным спутникам действующего чемпиона.
Резюмируя, ждем довольно конкурентное противостояние и подсчет очков. Как минимум в стартовых раундах у Деллы Маддалены должны быть явные шансы проявить себя. А затем стойкость и стили обоих заведут бой в пресловутые глубокие воды.
Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Мухаммад — Делла Маддалена стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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