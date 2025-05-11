Бенуа Сен-Дени — Кайл Преполец, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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У француза Бенуа Сен-Дени был запланирован поединок с испанцем Йоэлем Альваресом, но последний выбыл из-за травмы. На замену на коротком уведомлении вышел канадец Кайл Преполец. Его бой с Сен-Дени в легком весе (до 70,3 кг) откроет основной кард турнира UFC 315. Анализируем линию букмекеров на этот бой и выбираем лучший вариант для ставки.
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Сен-Дени
Преполец
Франция
Страна
Канада
29
Возраст
35
17
Бои
26
13 (4 / 9 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (10 / 4 / 4)
3 (2 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
8 (0 / 2 / 6)
1
Без результата
0
13
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
—
180,5
Рост (см)
178
185,5
Размах рук (см)
178
101,5
Размах ног (см)
99
В восьмилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, впоследствии получил черный пояс в этом виде спорта. Также освоил кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу. Служил во французском спецназе, а после ухода из вооруженных сил начал спортивную карьеру. В профессиональных MMA выступает с 2019 года, был чемпионом SFC в полусреднем весе. С 2021-го бьется в UFC, где проиграл первый бой, но затем спустился в легкий дивизион и одержал пять досрочных побед подряд. Эта серия прервалась, когда Сен-Дени нокаутом во втором раунде уступил Дастину Порье. В последнем поединке в сентябре проиграл Ренато Мойкано из-за остановки доктором после второго раунда.
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Занимался боксом и борьбой, с 2008 года выступает в профессиональных ММА. Стал чемпионом TXC и BTC, после чего перешел в UFC. Проиграл два первых боя в ведущем промоушене и покинул его. Затем забрал титул SMMA в легком весе. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в июле нокаутировал Густаво Вурлитцера в первом раунде.
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Очевидно, в UFC ждали досрочную развязку от поединка Сен-Дени и Альвареса. После смены афиши вероятность такого исхода осталась высокой, но интриги в контексте результата гораздо меньше. Всё-таки Преполец — боец, который не смог закрепиться в UFC, а теперь выходит на коротком уведомлении. В сильнейшем промоушене он проиграл оба поединка, а затем покинул лигу и с того момента какого-то прорыва и значительного прогресса не добился.
На бумаге канадец уступает Сен-Дени почти по всем параметрам. У француза есть все шансы добыть очередную досрочную победу, в фирменном стиле взвинтив темп. Потенциально он может финишировать соперника и в стойке, и в партере.
Причём букмекеры настолько не верят в Преполеца, что даже победа Сен-Дени в первом или втором раунде оценивается скромными коэффициентами. В данном случае придется рискнуть сильнее и заиграть, например, развязку в первой половине боя.
Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Сен-Дени — Преполец.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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