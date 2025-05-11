Бенуа Сен-Дени — Кайл Преполец, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Очевидно, в UFC ждали досрочную развязку от поединка Сен-Дени и Альвареса. После смены афиши вероятность такого исхода осталась высокой, но интриги в контексте результата гораздо меньше. Всё-таки Преполец — боец, который не смог закрепиться в UFC, а теперь выходит на коротком уведомлении. В сильнейшем промоушене он проиграл оба поединка, а затем покинул лигу и с того момента какого-то прорыва и значительного прогресса не добился.

На бумаге канадец уступает Сен-Дени почти по всем параметрам. У француза есть все шансы добыть очередную досрочную победу, в фирменном стиле взвинтив темп. Потенциально он может финишировать соперника и в стойке, и в партере.

Причём букмекеры настолько не верят в Преполеца, что даже победа Сен-Дени в первом или втором раунде оценивается скромными коэффициентами. В данном случае придется рискнуть сильнее и заиграть, например, развязку в первой половине боя.