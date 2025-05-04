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3 мая 15:38ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Жозе Алдо — Айманн Захаби, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Легендарный бразилец вернется на победную тропу?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В ночь на воскресенье, 11 мая, по московскому времени в октагон UFC вернется Жозе Алдо. Сумеет ли легендарный бразилец победить канадца Айманна Захаби в рейтинговом поединке в легчайшем дивизионе (до 61,2 кг)?

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Статистика

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Алдо

 

Захаби

Бразилия

Страна

Канада

38

Возраст

37

41

Бои

14

32 (17 / 1 / 14)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (6 / 2 / 4)

9 (4 / 1 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 0 / 1)

11

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

14

170

Рост (см)

173

178

Размах рук (см)

174

101,5

Размах ног (см)

96,5

Жозе Алдо

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В подростковом возрасте занимался капоэйрой, затем освоил бразильское джиу-джитсу (владеет черным поясом). В профессиональных MMA выступает с 2004 года. В 2008-м перешел в WEC, где в 2009-м стал чемпионом в полулегком весе, а затем дважды защитил титул. После создания на основе промоушена UFC получил пояс новой организации. Защитил его семь раз — это действующий рекорд полулегкого дивизиона.

В 2015 году уступил титул Конору Макгрегору. В 2016-м взял временный пояс, затем Алдо сделали регулярным чемпионом. Потерял титул в бою с Максом Холлоуэем и не смог вернуть в реванше. В 2019-м перешел в легчайший вес, где в 2020-м бился за пояс с Петром Яном, но уступил. Затем одержал три победы, а после поражения Мерабу Двалишвили в августе 2022-го объявил о завершении карьеры и провел два боя в профессиональном боксе — ничья и победа. Победно вернулся в ММА в прошлом мае, но в последнем поединке в октябре проиграл Марио Баутисте раздельным решением судей.

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Айманн Захаби

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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2012 года. В 2017-м дебютировал в UFC, где выиграл шесть боев и проиграл в двух. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в ноябре единогласным решением судей одолел Педро Муньоса.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АлдоПобеда ЗахабиТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,442,883,751,25

Прогноз на бой

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Алдо уже вряд ли прорвется в титульную гонку, но он всё ещё хорош.  И в UFC как будто не горят желанием делать из него гейткипера. Следующий соперник — отнюдь не молодой проспект, а тоже возрастной боец. И логика будто в том, чтобы именно бразилец вернулся на победную серию.

Это вполне возможно, ведь Захаби — вполне проходимый оппонент для Алдо. Канадец тоже предпочитает работать в стойке, но на бумаге едва ли обладает набором навыков, достаточных для того, чтобы в этой стихии превзойти бразильца. Техничный и разноплановый бокс бывшего чемпиона в сочетании с фирменными лоукиками — вполне достаточный рецепт для победы над соперником стиля и уровня Захаби.

Функционально Алдо всё ещё в порядке, поэтому не удивимся, если дело вновь дойдет до судейского решения. Но для ставки выберем комбинацию из победы бразильца и ТБ (1,5).

Полный кард, где смотреть бой Алдо Захаби

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Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Алдо Захаби стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Майк Мэлотт (Канада) — Чарли Радтке (США). Полусредний вес;
  • Джессика Андраде (Бразилия) — Жасмин Ясудавичус (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Модестас Букаускас (Литва) — Ион Куцелаба (Молдова). Полутяжелый вес;
  • Навахо Стирлинг (Новая Зеландия) — Иван Эрслан (Хорватия). Полутяжелый вес;
  • Марк-Андре Барио (Канада) — Бруно Силва (Бразилия). Средний вес;
  • Гэвин Такер (Канада) — Джеонг Йеонг Ли (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Брэд Катона (Канада) — Бекзат Алмахан (Казахстан). Легчайший вес.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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