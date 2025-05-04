Жозе Алдо — Айманн Захаби, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 11 мая, по московскому времени в октагон UFC вернется Жозе Алдо. Сумеет ли легендарный бразилец победить канадца Айманна Захаби в рейтинговом поединке в легчайшем дивизионе (до 61,2 кг)?
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Алдо
Захаби
Бразилия
Страна
Канада
38
Возраст
37
41
Бои
14
32 (17 / 1 / 14)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (6 / 2 / 4)
9 (4 / 1 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 0 / 1)
11
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
14
170
Рост (см)
173
178
Размах рук (см)
174
101,5
Размах ног (см)
96,5
В подростковом возрасте занимался капоэйрой, затем освоил бразильское джиу-джитсу (владеет черным поясом). В профессиональных MMA выступает с 2004 года. В 2008-м перешел в WEC, где в 2009-м стал чемпионом в полулегком весе, а затем дважды защитил титул. После создания на основе промоушена UFC получил пояс новой организации. Защитил его семь раз — это действующий рекорд полулегкого дивизиона.
В 2015 году уступил титул Конору Макгрегору. В 2016-м взял временный пояс, затем Алдо сделали регулярным чемпионом. Потерял титул в бою с Максом Холлоуэем и не смог вернуть в реванше. В 2019-м перешел в легчайший вес, где в 2020-м бился за пояс с Петром Яном, но уступил. Затем одержал три победы, а после поражения Мерабу Двалишвили в августе 2022-го объявил о завершении карьеры и провел два боя в профессиональном боксе — ничья и победа. Победно вернулся в ММА в прошлом мае, но в последнем поединке в октябре проиграл Марио Баутисте раздельным решением судей.
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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2012 года. В 2017-м дебютировал в UFC, где выиграл шесть боев и проиграл в двух. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в ноябре единогласным решением судей одолел Педро Муньоса.
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Алдо уже вряд ли прорвется в титульную гонку, но он всё ещё хорош. И в UFC как будто не горят желанием делать из него гейткипера. Следующий соперник — отнюдь не молодой проспект, а тоже возрастной боец. И логика будто в том, чтобы именно бразилец вернулся на победную серию.
Это вполне возможно, ведь Захаби — вполне проходимый оппонент для Алдо. Канадец тоже предпочитает работать в стойке, но на бумаге едва ли обладает набором навыков, достаточных для того, чтобы в этой стихии превзойти бразильца. Техничный и разноплановый бокс бывшего чемпиона в сочетании с фирменными лоукиками — вполне достаточный рецепт для победы над соперником стиля и уровня Захаби.
Функционально Алдо всё ещё в порядке, поэтому не удивимся, если дело вновь дойдет до судейского решения. Но для ставки выберем комбинацию из победы бразильца и ТБ (1,5).
Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Алдо — Захаби стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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