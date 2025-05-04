Жозе Алдо — Айманн Захаби, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В подростковом возрасте занимался капоэйрой, затем освоил бразильское джиу-джитсу (владеет черным поясом). В профессиональных MMA выступает с 2004 года. В 2008-м перешел в WEC, где в 2009-м стал чемпионом в полулегком весе, а затем дважды защитил титул. После создания на основе промоушена UFC получил пояс новой организации. Защитил его семь раз — это действующий рекорд полулегкого дивизиона.

В 2015 году уступил титул Конору Макгрегору. В 2016-м взял временный пояс, затем Алдо сделали регулярным чемпионом. Потерял титул в бою с Максом Холлоуэем и не смог вернуть в реванше. В 2019-м перешел в легчайший вес, где в 2020-м бился за пояс с Петром Яном, но уступил. Затем одержал три победы, а после поражения Мерабу Двалишвили в августе 2022-го объявил о завершении карьеры и провел два боя в профессиональном боксе — ничья и победа. Победно вернулся в ММА в прошлом мае, но в последнем поединке в октябре проиграл Марио Баутисте раздельным решением судей.