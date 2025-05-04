Валентина Шевченко — Манон Фиоро, 11 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием турнира UFC 315 станет титульный поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между кыргызстанкой Валентиной Шевченко и француженкой Манон Фиоро. Сумеет ли действующая чемпионка защитить пояс?
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Шевченко
Фиоро
Кыргызстан
Страна
Франция
37
Возраст
35
29
Бои
13
24 (8 / 7 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (6 / 0 / 6)
4 (1 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
1
Ничьи
0
Чемпионка
Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC
2
165
Рост (см)
170
170
Размах рук (см)
165
96,5
Размах ног (см)
96,5
Родилась в Бишкеке, имеет гражданства Кыргызстана, России и Перу. Мастер спорта международного класса по тхэквондо и тайскому боксу, владеет черным поясом по дзюдо. Также обладает достижениями в боксе и кикбоксинге. С 2003 года выступает в профессиональных MMA, с 2015-го — в UFC. В 2017-м уступила Аманде Нуньес в бою за титул в женском легчайшем весе, а в 2018-м стала чемпионкой в наилегчайшей категории. Семь раз защитила титул, после чего уступила его Алексе Грассо. Второй их бой завершился вничью. В последнем поединке в сентябре победила Грассо в трилогии единогласным решением судей и вернула пояс. Остается рекордсменкой UFC среди женщин по числу последовательных защит пояса. На данный момент возглавляет женский рейтинг лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.
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С 7 лет занималась карате, участвовала в чемпионате мира по этому виду спорта, получила черный пояс. Также выступала в кикбоксинге и тайском боксе, владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA бьется с 2018 года. Уступив в дебютном поединке, одержала 12 побед подряд, в том числе семь в UFC — с 2021-го. Также завоевывала пояса EFC и UAE Warriors в женском наилегчайшем весе. В последнем бою в марте прошлого года победила Эрин Бланчфилд единогласным решением судей. На данный момент занимает пятое место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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Шевченко классно провела прошлый поединок, но в целом трилогия с Грассо заметно ударила по её статусу. Теперь кыргызстанка не выглядит непобедимой в своём дивизионе, а Фиоро как раз резонно считать самой опасной претенденткой на титул. Француженка — очень жесткая спортсменка, которая классно работает в стойке и разбивает соперниц по всем этажам. Не исключаем, что при всей внушительной технической базе Шевченко не сможет превзойти оппонентку на верхнем этаже.
В любом случае действующей чемпионке наверняка понадобится переводить бой в партер. В борьбе она потенциально сильнее Фиоро и может как контролировать и истощать соперницу, так и оформлять сабмишены или подключать граунд-энд-паунд.
Трудно предсказать, чьи козыри окажутся более эффективными. Понятно лишь, что с высокой вероятностью нас ждёт конкурентный и продолжительный поединок. С более серьезной оппозицией и Шевченко, и Фиоро зачастую проводят полные бои. Полагаем, так произойдет и в их очном противостоянии. Ждём судейское решение.
Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Шевченко — Фиоро стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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