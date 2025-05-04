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3 мая 14:55ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Валентина Шевченко — Манон Фиоро, 11 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Представительнице Кыргызстана предстоит тяжелая защита пояса?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Соглавным событием турнира UFC 315 станет титульный поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между кыргызстанкой Валентиной Шевченко и француженкой Манон Фиоро. Сумеет ли действующая чемпионка защитить пояс?

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Статистика

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Шевченко

 

Фиоро

Кыргызстан

Страна

Франция

37

Возраст

35

29

Бои

13

24 (8 / 7 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (6 / 0 / 6)

4 (1 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

1

Ничьи

0

Чемпионка

Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC

2

165

Рост (см)

170

170

Размах рук (см)

165

96,5

Размах ног (см)

96,5

Валентина Шевченко

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Родилась в Бишкеке, имеет гражданства Кыргызстана, России и Перу. Мастер спорта международного класса по тхэквондо и тайскому боксу, владеет черным поясом по дзюдо. Также обладает достижениями в боксе и кикбоксинге. С 2003 года выступает в профессиональных MMA, с 2015-го — в UFC. В 2017-м уступила Аманде Нуньес в бою за титул в женском легчайшем весе, а в 2018-м стала чемпионкой в наилегчайшей категории. Семь раз защитила титул, после чего уступила его Алексе Грассо. Второй их бой завершился вничью. В последнем поединке в сентябре победила Грассо в трилогии единогласным решением судей и вернула пояс. Остается рекордсменкой UFC среди женщин по числу последовательных защит пояса. На данный момент возглавляет женский рейтинг лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.

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Манон Фиоро

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С 7 лет занималась карате, участвовала в чемпионате мира по этому виду спорта, получила черный пояс. Также выступала в кикбоксинге и тайском боксе, владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA бьется с 2018 года. Уступив в дебютном поединке, одержала 12 побед подряд, в том числе семь в UFC — с 2021-го. Также завоевывала пояса EFC и UAE Warriors в женском наилегчайшем весе. В последнем бою в марте прошлого года победила Эрин Бланчфилд единогласным решением судей. На данный момент занимает пятое место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ШевченкоПобеда ФиороТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI2,081,783,351,30

Прогноз на бой

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Шевченко классно провела прошлый поединок, но в целом трилогия с Грассо заметно ударила по её статусу. Теперь кыргызстанка не выглядит непобедимой в своём дивизионе, а Фиоро как раз резонно считать самой опасной претенденткой на титул. Француженка — очень жесткая спортсменка, которая классно работает в стойке и разбивает соперниц по всем этажам. Не исключаем, что при всей внушительной технической базе Шевченко не сможет превзойти оппонентку на верхнем этаже.

В любом случае действующей чемпионке наверняка понадобится переводить бой в партер. В борьбе она потенциально сильнее Фиоро и может как контролировать и истощать соперницу, так и оформлять сабмишены или подключать граунд-энд-паунд.

Трудно предсказать, чьи козыри окажутся более эффективными. Понятно лишь, что с высокой вероятностью нас ждёт конкурентный и продолжительный поединок. С более серьезной оппозицией и Шевченко, и Фиоро зачастую проводят полные бои. Полагаем, так произойдет и в их очном противостоянии. Ждём судейское решение.

Полный кард, где смотреть бой Шевченко Фиоро

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Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Шевченко Фиоро стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Майк Мэлотт (Канада) — Чарли Радтке (США). Полусредний вес;
  • Джессика Андраде (Бразилия) — Жасмин Ясудавичус (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Модестас Букаускас (Литва) — Ион Куцелаба (Молдова). Полутяжелый вес;
  • Навахо Стирлинг (Новая Зеландия) — Иван Эрслан (Хорватия). Полутяжелый вес;
  • Марк-Андре Барио (Канада) — Бруно Силва (Бразилия). Средний вес;
  • Гэвин Такер (Канада) — Джеонг Йеонг Ли (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Брэд Катона (Канада) — Бекзат Алмахан (Казахстан). Легчайший вес.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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