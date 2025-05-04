Валентина Шевченко — Манон Фиоро, 11 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Шевченко классно провела прошлый поединок, но в целом трилогия с Грассо заметно ударила по её статусу. Теперь кыргызстанка не выглядит непобедимой в своём дивизионе, а Фиоро как раз резонно считать самой опасной претенденткой на титул. Француженка — очень жесткая спортсменка, которая классно работает в стойке и разбивает соперниц по всем этажам. Не исключаем, что при всей внушительной технической базе Шевченко не сможет превзойти оппонентку на верхнем этаже.

В любом случае действующей чемпионке наверняка понадобится переводить бой в партер. В борьбе она потенциально сильнее Фиоро и может как контролировать и истощать соперницу, так и оформлять сабмишены или подключать граунд-энд-паунд.

Трудно предсказать, чьи козыри окажутся более эффективными. Понятно лишь, что с высокой вероятностью нас ждёт конкурентный и продолжительный поединок. С более серьезной оппозицией и Шевченко, и Фиоро зачастую проводят полные бои. Полагаем, так произойдет и в их очном противостоянии. Ждём судейское решение.