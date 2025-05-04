Брэд Катона — Бекзат Алмахан, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Катона — амбассадор полных поединков. Лишь четыре из его 18 боев завершились досрочно. И это можно объяснить тем, что явных опций для регулярных досрочных побед у довольно небольшого представителя легчайшего дивизиона попросту нет. В целом канадец — довольно универсальный боец, но нельзя сказать, что в каком-то из компонентов он действительно близок к топовому уровню UFC.

А вот потенциал Алмахана значительно выше. Казахстанец весьма ярко дебютировал в UFC, несмотря на поражение от Нурмагомедова. Тогда россиянин даже побывал в нокдауне, а Алмахан был конкурентоспособен и в борьбе. К слову, казахстанец тоже весьма универсален, но всё же зарекомендовал себя, прежде всего, как ударник.

Вполне возможно, Алмахан с разной степенью успешности будет пытаться разбить защиту Катоны на верхнем этаже, а периодически поединок будет вязнуть в партере — причем тейкдауны можно ждать от обоих. С учетом коэффициентов играем простую победу казахстанца, но при желании можно рискнуть и поставить на то, что она будет достигнута судейским решением.