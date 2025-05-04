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3 мая 16:11ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Брэд Катона — Бекзат Алмахан, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Казахстанец идет за первой победой в промоушене
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Турнир UFC 315 откроет поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между канадцем Брэдом Катоной и казахстанцем Бекзатом Алмаханом. Кто закроет поражения в последних боях?

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Статистика

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Катона

 

Алмахан

Канада

Страна

Казахстан

33

Возраст

37

18

Бои

13

14 (1 / 3 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (9 / 1 / 1)

4 (0 / 0 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 1 / 1)

167,5

Рост (см)

170

164

Размах рук (см)

173

91,5

Размах ног (см)

96,5

Брэд Катона

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В пятилетнем возрасте начал заниматься карате, впоследствии получил черный пояс в этом виде боевых искусств и в бразильском джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Является единственным двукратным победителем шоу The Ultimate Fighter. Также был чемпионом Brave CF в легчайшем весе. В последнем поединке в октябре уступил Жану Мацумото единогласным решением судей.

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Бекзат Алмахан

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В профессиональных MMA выступает с 2016 года. Бился в Alash Pride, UAE Warriors, Octagon и других промоушенах. Первое поражение потерпел в 2020-м от Султана Жолдошбека уулу. Шел на серии из девяти побед, но в последнем поединке в марте прошлого года уступил Умару Нурмагомедову единогласным решением судей, что стало для казахстанца дебютом в UFC.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КатоныПобеда АлмаханаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,661,503,751,25

Прогноз на бой

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Катона — амбассадор полных поединков. Лишь четыре из его 18 боев завершились досрочно. И это можно объяснить тем, что явных опций для регулярных досрочных побед у довольно небольшого представителя легчайшего дивизиона попросту нет. В целом канадец — довольно универсальный боец, но нельзя сказать, что в каком-то из компонентов он действительно близок к топовому уровню UFC.

А вот потенциал Алмахана значительно выше. Казахстанец весьма ярко дебютировал в UFC, несмотря на поражение от Нурмагомедова. Тогда россиянин даже побывал в нокдауне, а Алмахан был конкурентоспособен и в борьбе. К слову, казахстанец тоже весьма универсален, но всё же зарекомендовал себя, прежде всего, как ударник. 

Вполне возможно, Алмахан с разной степенью успешности будет пытаться разбить защиту Катоны на верхнем этаже, а периодически поединок будет вязнуть в партере — причем тейкдауны можно ждать от обоих. С учетом коэффициентов играем простую победу казахстанца, но при желании можно рискнуть и поставить на то, что она будет достигнута судейским решением.

Полный кард, где смотреть бой Катона Алмахан

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Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Его откроет именно бой Катона — Алмахан.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Майк Мэлотт (Канада) — Чарли Радтке (США). Полусредний вес;
  • Джессика Андраде (Бразилия) — Жасмин Ясудавичус (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Модестас Букаускас (Литва) — Ион Куцелаба (Молдова). Полутяжелый вес;
  • Навахо Стирлинг (Новая Зеландия) — Иван Эрслан (Хорватия). Полутяжелый вес;
  • Марк-Андре Барио (Канада) — Бруно Силва (Бразилия). Средний вес;
  • Гэвин Такер (Канада) — Джеонг Йеонг Ли (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Брэд Катона (Канада) — Бекзат Алмахан (Казахстан). Легчайший вес.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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