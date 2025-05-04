Брэд Катона — Бекзат Алмахан, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Турнир UFC 315 откроет поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между канадцем Брэдом Катоной и казахстанцем Бекзатом Алмаханом. Кто закроет поражения в последних боях?
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Катона
Алмахан
Канада
Страна
Казахстан
33
Возраст
37
18
Бои
13
14 (1 / 3 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (9 / 1 / 1)
4 (0 / 0 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 1 / 1)
167,5
Рост (см)
170
164
Размах рук (см)
173
91,5
Размах ног (см)
96,5
В пятилетнем возрасте начал заниматься карате, впоследствии получил черный пояс в этом виде боевых искусств и в бразильском джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. Является единственным двукратным победителем шоу The Ultimate Fighter. Также был чемпионом Brave CF в легчайшем весе. В последнем поединке в октябре уступил Жану Мацумото единогласным решением судей.
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В профессиональных MMA выступает с 2016 года. Бился в Alash Pride, UAE Warriors, Octagon и других промоушенах. Первое поражение потерпел в 2020-м от Султана Жолдошбека уулу. Шел на серии из девяти побед, но в последнем поединке в марте прошлого года уступил Умару Нурмагомедову единогласным решением судей, что стало для казахстанца дебютом в UFC.
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Катона — амбассадор полных поединков. Лишь четыре из его 18 боев завершились досрочно. И это можно объяснить тем, что явных опций для регулярных досрочных побед у довольно небольшого представителя легчайшего дивизиона попросту нет. В целом канадец — довольно универсальный боец, но нельзя сказать, что в каком-то из компонентов он действительно близок к топовому уровню UFC.
А вот потенциал Алмахана значительно выше. Казахстанец весьма ярко дебютировал в UFC, несмотря на поражение от Нурмагомедова. Тогда россиянин даже побывал в нокдауне, а Алмахан был конкурентоспособен и в борьбе. К слову, казахстанец тоже весьма универсален, но всё же зарекомендовал себя, прежде всего, как ударник.
Вполне возможно, Алмахан с разной степенью успешности будет пытаться разбить защиту Катоны на верхнем этаже, а периодически поединок будет вязнуть в партере — причем тейкдауны можно ждать от обоих. С учетом коэффициентов играем простую победу казахстанца, но при желании можно рискнуть и поставить на то, что она будет достигнута судейским решением.
Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Его откроет именно бой Катона — Алмахан.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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