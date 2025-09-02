Шинник - Черноморец, 30 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Большинство матчей седьмого тура Лиги PARI - семь из девяти - пройдут в субботу, 30 августа. В Ярославле «Шинник» примет «Черноморец». Встряхнет ли южан смена главного тренера?
Турнир: Лига PARI, 7-й тур
Стадион: «Шинник» (Ярославль)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шинник»
|6
|5
|9
|18-24
|«Черноморец»
|9
|5
|6
|24-18
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Шинник»
1:1
«Родина»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Чайка»
1:2
«Шинник»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Шинник»
0:2
«Нефтехимик»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Уфа»
1:0
«Шинник»
Лига PARI
|25.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«Шинник»
Лига PARI
Последние пять матчей «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Черноморец»
0:2
«Енисей»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Черноморец»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Черноморец»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
|28.07.2025
|«Урал»
3:2
«Черноморец»
Лига PARI
Перед седьмым туром «Черноморец» замыкает таблицу дивизионе, тогда как «Шинник» идет 11-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|6
|6
|0
|0
|7-1
|18
|2. Урал
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|3. КАМАЗ
|6
|4
|1
|1
|12-7
|13
|4. Спартак Кострома
|6
|4
|1
|1
|9-5
|13
|5. Челябинск
|6
|4
|0
|2
|10-7
|12
|6. Ротор
|6
|3
|2
|1
|7-3
|11
|7. Арсенал
|6
|2
|4
|0
|10-6
|10
|8. СКА-Хабаровск
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|9. Чайка
|6
|1
|3
|2
|6-7
|6
|10. Нефтехимик
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|11. Шинник
|6
|1
|2
|3
|4-7
|5
|12. Уфа
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|13. Енисей
|6
|1
|2
|3
|5-9
|5
|14. Торпедо
|6
|1
|1
|4
|3-8
|4
|15. Волга
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|16. Родина
|6
|0
|4
|2
|5-8
|4
|17. Сокол
|6
|0
|4
|2
|3-6
|4
|18. Черноморец
|6
|0
|2
|4
|5-10
|2
Сергей Первушин так ни разу и не выиграл с «Черноморцем». Домашнее поражение от «Енисея» стоило ему работы в Новороссийске. К выезду в Ярославль команду готовил в качестве «и. о.» главного тренера Эдуард Саркисов.
У «Шинника» дела идут не намного лучше. Пять очков в шести турах не позволяют себя спокойно чувствовать белорусскому тренеру Артему Булойчику. Очки в этой паре одинаково нужны обеим сторонам: хозяевам - чтобы закрепить локальные успехи (победа над «Чайкой», ничья с «Родиной»), гостям - чтобы просто оттолкнуться от дна. Игра обещает быть нервной, жесткой и вряд ли результативной. Полагаем, что как минимум одна команда голом не отличится.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
В прямом эфире игру в Ярославле покажут сайты «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Шинник»: нет
«Черноморец»: нет
PARI установила близкие коэффициенты на базовые исходы встречи: 2.80 на победу хозяев, 2.60 - на гостей, 2.95 - на ничью.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Успешная ставка на 0:0 сулит беттору шестикратный выигрыш.
В сети доступны два легальных источника трансляций Лиги PARI - сайты одноименной букмекерской компании и matchtv.ru.
Билеты на субботнюю игру поступили в продажу через официальный ресурс ярославского клуба.