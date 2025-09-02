Ведомости
Шинник - Черноморец, 30 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Бронзовый призер - на дне таблицы
Валентин Васильев

Большинство матчей седьмого тура Лиги PARI - семь из девяти - пройдут в субботу, 30 августа. В Ярославле «Шинник» примет «Черноморец». Встряхнет ли южан смена главного тренера?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шинник» (Ярославль) 

30.08.2025, Сб

17:00 МСК

«Черноморец» (Новороссийск)

П1 - 2.80

Х - 2.95

П2 - 2.60

Турнир: Лига PARI, 7-й тур

Стадион: «Шинник» (Ярославль) 

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шинник»65918-24
«Черноморец»95624-18

Последние пять матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Шинник»

1:1

«Родина»

Лига PARI

16.08.2025«Чайка»

 1:2

«Шинник»

Лига PARI

10.08.2025«Шинник»

0:2

«Нефтехимик»

Лига PARI

02.08.2025«Уфа»

1:0

«Шинник»

Лига PARI

25.07.2025«Арсенал»

1:1

«Шинник»

Лига PARI

Последние пять матчей «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Черноморец»

0:2

«Енисей»

Лига PARI

17.08.2025«Черноморец»

0:1

«Факел»

Лига PARI

09.08.2025«Сокол»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

03.08.2025«Черноморец»

1:2

«Арсенал»

Лига PARI

28.07.2025«Урал»

3:2

«Черноморец»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед седьмым туром «Черноморец» замыкает таблицу дивизионе, тогда как «Шинник» идет 11-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел66007-118
2. Урал650112-415
3. КАМАЗ641112-713
4. Спартак Кострома64119-513
5. Челябинск640210-712
6. Ротор63217-311
7. Арсенал624010-610
8. СКА-Хабаровск62226-68
9. Чайка61326-76
10. Нефтехимик61324-56
11. Шинник61234-75
12. Уфа61233-65
13. Енисей61235-95
14. Торпедо61143-84
15. Волга61144-104
16. Родина60425-84
17. Сокол60423-64
18. Черноморец60245-102

Прогноз на матч

Свернуть

Сергей Первушин так ни разу и не выиграл с «Черноморцем». Домашнее поражение от «Енисея» стоило ему работы в Новороссийске. К выезду в Ярославль команду готовил в качестве «и. о.» главного тренера Эдуард Саркисов. 

У «Шинника» дела идут не намного лучше. Пять очков в шести турах не позволяют себя спокойно чувствовать белорусскому тренеру Артему Булойчику. Очки в этой паре одинаково нужны обеим сторонам: хозяевам - чтобы закрепить локальные успехи (победа над «Чайкой», ничья с «Родиной»), гостям - чтобы просто оттолкнуться от дна. Игра обещает быть нервной, жесткой и вряд ли результативной. Полагаем, что как минимум одна команда голом не отличится.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире игру в Ярославле покажут сайты «Матч ТВ» и PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Шинник»: нет

«Черноморец»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI установила близкие коэффициенты на базовые исходы встречи: 2.80 на победу хозяев, 2.60 - на гостей, 2.95 - на ничью.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Шинник» - «Черноморец»? 

Успешная ставка на 0:0 сулит беттору шестикратный выигрыш.

Где смотреть бесплатно матч «Шинник» - «Черноморец»?

В сети доступны два легальных источника трансляций Лиги PARI - сайты одноименной букмекерской компании и matchtv.ru.

Где купить билеты на матч «Шинник» - «Черноморец»?

Билеты на субботнюю игру поступили в продажу через официальный ресурс ярославского клуба. 

