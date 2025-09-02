Шинник - Черноморец, 30 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Сергей Первушин так ни разу и не выиграл с «Черноморцем». Домашнее поражение от «Енисея» стоило ему работы в Новороссийске. К выезду в Ярославль команду готовил в качестве «и. о.» главного тренера Эдуард Саркисов.

У «Шинника» дела идут не намного лучше. Пять очков в шести турах не позволяют себя спокойно чувствовать белорусскому тренеру Артему Булойчику. Очки в этой паре одинаково нужны обеим сторонам: хозяевам - чтобы закрепить локальные успехи (победа над «Чайкой», ничья с «Родиной»), гостям - чтобы просто оттолкнуться от дна. Игра обещает быть нервной, жесткой и вряд ли результативной. Полагаем, что как минимум одна команда голом не отличится.