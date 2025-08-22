Джош Силвейра — Мурад Рамазанов, 22 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Партнерский проект
На ближайшем турнире PFL в клетку вернется Мурад Рамазанов. Российский боец идет на серии из трех поражений и попробует прервать ее в поединке с американцем Джошем Силвейрой. Какую ставку выбрать на это противостояние в среднем весе (до 83,9 кг)?
Силвейра
Рамазанов
США
Страна
Россия
32
Возраст
29
19
Бои
16
14 (6 / 6 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (4 / 4 / 4)
5 (0 / 0 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
0
Без результата
1
185,5
Рост (см)
180
190,5
Размах рук (см)
188
106,5
Размах ног (см)
99
В профессиональных ММА выступает с 2019 года. Был чемпионом LFA в среднем и полутяжелом весе. С 2022-го бьется в PFL, где выиграл семь раз и уступил пять. В последнем поединке в июне потерпел поражение единогласным решением судей от Фабиана Эдвардса.
Уроженец Махачкалы. В 12-летнем возрасте начал заниматься борьбой, позднее освоил боевое самбо. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2020-м перешел в ONE, где одержал три победы при одном поединке без результата. Затем выиграл дебютный бой в PFL, но после этого в прошлом году потерпел два подряд поражения от Шамиля Мусаева — в июне (техническим нокаутом) и августе (единогласным решением судей). В последнем поединке в апреле также проиграл — Аарону Джеффри раздельным вердиктом рефери.
Серия поражений явно ударила по Рамазанову, особенно психологически. В последнем бою он был бледной тенью себя, и трудно предсказать, удастся ли россиянину перезагрузиться к следующему противостоянию. Букмекеры считают его явным фаворитом, но выглядит это во многом авансом. Силвейра точно способен доставить Рамазанову проблем, особенно в стойке. Списывать опытного американца со счетов не стоит.
Полагаем, нас ждет довольно близкое противостояние. Силвейра наверняка будет делать ставку на работу в стойке, а Рамазанову потребуется проявить себя в партере. Ждем, что в итоге конкурентный бой дойдет до подсчета очков.
Турнир стартует на арене «Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood» в Голливуде (штат Флорида, США) в пятницу, 22 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Силвейра — Рамазанов стоит ожидать около 01:30 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
