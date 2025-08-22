Ведомости
Джош Силвейра — Мурад Рамазанов, 22 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Россиянин идет на серии из трех поражений
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

На ближайшем турнире PFL в клетку вернется Мурад Рамазанов. Российский боец идет на серии из трех поражений и попробует прервать ее в поединке с американцем Джошем Силвейрой. Какую ставку выбрать на это противостояние в среднем весе (до 83,9 кг)?

Статистика

Силвейра

 

Рамазанов

США

Страна

Россия

32

Возраст

29

19

Бои

16

14 (6 / 6 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (4 / 4 / 4)

5 (0 / 0 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 0 / 2)

0

Без результата

1

185,5

Рост (см)

180

190,5

Размах рук (см)

188

106,5

Размах ног (см)

99

Джош Силвейра

В профессиональных ММА выступает с 2019 года. Был чемпионом LFA в среднем и полутяжелом весе. С 2022-го бьется в PFL, где выиграл семь раз и уступил пять. В последнем поединке в июне потерпел поражение единогласным решением судей от Фабиана Эдвардса.

Мурад Рамазанов

Уроженец Махачкалы. В 12-летнем возрасте начал заниматься борьбой, позднее освоил боевое самбо. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2020-м перешел в ONE, где одержал три победы при одном поединке без результата. Затем выиграл дебютный бой в PFL, но после этого в прошлом году потерпел два подряд поражения от Шамиля Мусаева — в июне (техническим нокаутом) и августе (единогласным решением судей). В последнем поединке в апреле также проиграл — Аарону Джеффри раздельным вердиктом рефери.

Сравнение коэффициентов

 Победа СилвейрыПобеда РамазановаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,051,383,051,33

Прогноз на бой

Серия поражений явно ударила по Рамазанову, особенно психологически. В последнем бою он был бледной тенью себя, и трудно предсказать, удастся ли россиянину перезагрузиться к следующему противостоянию. Букмекеры считают его явным фаворитом, но выглядит это во многом авансом. Силвейра точно способен доставить Рамазанову проблем, особенно в стойке. Списывать опытного американца со счетов не стоит.

Полагаем, нас ждет довольно близкое противостояние. Силвейра наверняка будет делать ставку на работу в стойке, а Рамазанову потребуется проявить себя в партере. Ждем, что в итоге конкурентный бой дойдет до подсчета очков.

Полный кард, где смотреть бой Силвейра — Рамазанов

Турнир стартует на арене «Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood» в Голливуде (штат Флорида, США) в пятницу, 22 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Силвейра — Рамазанов стоит ожидать около 01:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Алексей Перганде (США) Итан Госс (США). Полулегкий вес;
  • Брайс Мередит (США) Лазаро Дайрон (США). Легчайший вес;
  • Импа Касанганай (США) Эндрю Санчес (США). Средний вес;
  • Расул Магомедов (Бахрейн) Гильерме Виана (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Сергей Билостенный (Россия) Карл Уильямс (США). Тяжелый вес;
  • Джош Силвейра (США) Мурад Рамазанов (Россия). Средний вес;
  • Джей Пи Сент-Луис (США) Тайлер Рэй (США). Промежуточный вес.

