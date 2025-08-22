Джош Силвейра — Мурад Рамазанов, 22 августа: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Серия поражений явно ударила по Рамазанову, особенно психологически. В последнем бою он был бледной тенью себя, и трудно предсказать, удастся ли россиянину перезагрузиться к следующему противостоянию. Букмекеры считают его явным фаворитом, но выглядит это во многом авансом. Силвейра точно способен доставить Рамазанову проблем, особенно в стойке. Списывать опытного американца со счетов не стоит.

Полагаем, нас ждет довольно близкое противостояние. Силвейра наверняка будет делать ставку на работу в стойке, а Рамазанову потребуется проявить себя в партере. Ждем, что в итоге конкурентный бой дойдет до подсчета очков.