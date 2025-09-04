Янник Синнер — Лоренцо Музетти, 4 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

В ночь на четверг, 4 сентября, по московскому времени в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретятся итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Музетти. Сумеет ли первая ракетка мира без проблем пройти своего соотечественника?

Дата / Время: 01.09.2025, не ранее 18:30 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)