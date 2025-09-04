Янник Синнер — Лоренцо Музетти, 4 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Партнерский проект
В ночь на четверг, 4 сентября, по московскому времени в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретятся итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Музетти. Сумеет ли первая ракетка мира без проблем пройти своего соотечественника?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 01.09.2025, не ранее 18:30 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Янник Синнер (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Лоренцо Музетти (23 года, 10-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — Алекс де Минаур (Австралия, 8)
Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе 14 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора — два последних Australian Open, прошлый US Open и недавний Уимблдон. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. После этого, помимо победы на Уимблдоне, дошел до финала в Риме, на «Ролан Гаррос» (оба — грунт) и в Цинциннати (хард). Всего в 2025 году одержал 35 побед при четырех поражениях.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бронзовый призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграл два турнира ATP, в том числе один хардовый. В нынешнем сезоне на этом покрытии на грунте дошел до финала в Монте-Карло и полуфинала в Мадриде и Риме и на «Ролан Гаррос». На Australian Open вылетел в третьем круге, на Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержал 30 побед при 12 поражениях. На US Open уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели два официальных очных матча — по одному на харде и грунте. В обоих случаях Синнер выиграл в двух сетах.
Букмекеры считают лидера мирового рейтинга явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,04 на его победу и 15,00 на успех Музетти.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Букмекеры ожидают, что матч продлится около трех десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (30,5) и 1,87 на ТМ (30,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Синнер крайне стабилен и по ходу сезона, и на нынешнем турнире. Касается это и отдельных матчей, и даже конкретных розыгрышей. Музетти пока только стремится к такому уровню, но на US Open и он в полном порядке.
За четыре матча в Нью-Йорке оба итальянца отдали лишь по сета, отметились несколькими разгромными победами. Однако сетка была более сложной у Синнера. Да и в целом он, разумеется, выглядит явным фаворитом на фоне соотечественника. Попросту тяжело найти, за счет чего Музетти может обыграть лидера мирового рейтинга без какого-либо форс-мажора.
Ждем победу от Синнера при ТМ (33,5).