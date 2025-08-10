Арина Соболенко — Маркета Вондроушова, 10 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Травмы серьезно повлияли на карьеру Вондроушовой, особенно в течение последнего года. Однако сейчас она вернулась на корт и демонстрирует достойные результаты. Пока это не праймовые кондиции, но с чешкой уже необходимо считаться даже лидерам мирового рейтинга. Неслучайно в июне Вондроушова обыграла ту же Соболенко на травяном турнире в Берлине.

Что касается самой белоруски, то она взяла паузу для отдыха после Уимблдона. Очевидно, ей потребуется определенное время, чтобы вернуть соревновательный тонус. И возвращаться на турниры через матч с неудобной соперницей в лице Вондроушовой — опасная история.

Полагаем, для лидера мирового рейтинга это будет тяжелое испытание — как минимум в первом сете, когда последствия перерыва потенциально острее ощущаются. Рискнем заиграть плюсовую фору на Вондроушову на этом отрезке.