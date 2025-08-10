Арина Соболенко — Маркета Вондроушова, 10 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Партнерский проект
Белоруска Арина Соболенко пропустила прошлый хардовый турнир WTA 1000 в Монреале, а на стартовавшем «тысячнике» в Цинциннати начнет выступление матчем с именитой чешкой Маркетой Вондроушовой. Сумеет ли первая ракетка мира пройти медалистку Олимпиады?
Дата / Время: 10.08.2025, не ранее 02:00 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Маркета Вондроушова (26 лет, 59-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Ольга Данилович (Сербия) — Эмма Радукану (Великобритания, 30)
Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 17 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Брисбене и Майами, также выиграла трофей на грунте в Мадриде. На Australian Open, «Ролан Гаррос», в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала, на Уимблдоне — до полуфинала. Всего в 2025 году одержала 47 побед при девяти поражениях. Турнир в Цинциннати выиграла в прошлом сезоне.
Бывшая шестая ракетка мира, серебряная медалистка Олимпиады-2020 в личном турнире. В одиночном разряде взяла по титулу WTA на харде и траве, а также выиграла Уимблдон-2023. В нынешнем сезоне стала чемпионкой травяного турнира в Берлине, на «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 14 побед при семи поражениях. На турнире в Цинциннати лучший результат показала в 2023-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне на этих соревнованиях не выступала.
Спортсменки провели восемь официальных очных матчей и одержали по четыре победы. Единственную встречу на грунте выиграла чешка. На траве спортсменки обменялись победами. На харде Соболенко была сильнее трижды, Вондроушова — дважды.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,41 на её победу и 2,90 на успех чешки.
Последний очный матч спортсменок продлился 18 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,95 на ТБ (21,5) и 1,85 на ТМ (21,5).
Травмы серьезно повлияли на карьеру Вондроушовой, особенно в течение последнего года. Однако сейчас она вернулась на корт и демонстрирует достойные результаты. Пока это не праймовые кондиции, но с чешкой уже необходимо считаться даже лидерам мирового рейтинга. Неслучайно в июне Вондроушова обыграла ту же Соболенко на травяном турнире в Берлине.
Что касается самой белоруски, то она взяла паузу для отдыха после Уимблдона. Очевидно, ей потребуется определенное время, чтобы вернуть соревновательный тонус. И возвращаться на турниры через матч с неудобной соперницей в лице Вондроушовой — опасная история.
Полагаем, для лидера мирового рейтинга это будет тяжелое испытание — как минимум в первом сете, когда последствия перерыва потенциально острее ощущаются. Рискнем заиграть плюсовую фору на Вондроушову на этом отрезке.