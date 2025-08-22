Сочи - Балтика, 24 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Шестой тур чемпионата России по футболу увенчает встреча в Сочи. Еще в прошлом сезоне ее участники бились за первые места дивизионом ниже, а теперь столкнутся на высшем уровне. Совладает ли команда Роберта Морено с разыгравшейся «Балтикой»?
Турнир: чемпионат России по футболу, 6-й тур
Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сочи»
|5
|3
|1
|13-7
|«Балтика
|1
|3
|5
|7-13
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Краснодар»
5:1
«Сочи»
РПЛ
|13.08.2025
|«Сочи»
1:1, пен. 5:3
«Крылья Советов»
Кубок России
|10.08.2025
|«Сочи»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|04.08.2025
|«Рубин»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|29.07.2025
|«Динамо» (Москва)
3:2
«Сочи»
Кубок России
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Балтика»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|13.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Балтика»
Кубок России
|09.08.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|03.08.2025
|«Балтика»
3:2
«Оренбург»
РПЛ
|29.07.2025
|«Акрон»
2:1
«Балтика»
Кубок России
После пяти туров «Сочи» замыкает турнирную таблицу, тогда как «Балтика» входит в топ-5.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|5
|4
|1
|0
|13-6
|13
|2. Краснодар
|5
|4
|0
|1
|11-3
|12
|3. ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|4. Рубин
|5
|3
|1
|1
|8-8
|10
|5. Балтика
|5
|2
|3
|0
|9-5
|9
|6. Крылья Советов
|5
|2
|2
|1
|9-6
|8
|7. Ахмат
|5
|2
|0
|3
|5-6
|6
|8. Акрон
|5
|1
|3
|1
|8-5
|6
|9. Зенит
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|10. Оренбург
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|11. Динамо Махачкала
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|12. Динамо Москва
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|13. Спартак
|5
|1
|2
|2
|6-10
|5
|14. Ростов
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|15. Пари НН
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|16. Сочи
|5
|0
|1
|4
|3-15
|1
Еще в мае обе команды боролись за передовые места в первом дивизионе, но совершенно по-разному вернулись в Премьер-лигу. Если «Балтика» с первых туров повадилась приятно удивлять, отнимая очки у лидеров, то «Сочи» поначалу поражал разве что беспомощностью. Суммарные 0:7 южан от «Локомотива» и «Акрона» породили серьезные сомнения в конкурентоспособности коллектива на более высоком уровне. Домашние ничьи с «Динамо» и «Крыльями» в Кубке немного взбодрили поклонников клуба, но полновесных побед во второй половине лета у сочинцев до сих пор не было. Как результат - единица в очковой графе и последнее место в таблице.
«Балтика», напротив, шестую часть чемпионата преодолела без поражений - при том, что прошла испытание сразу тремя московскими топами («Динамо», «Спартак», «Локомотив»). Максималист Талалаев наверняка нацеливает игроков на как можно более высокое место в таблице. А значит, рассчитывать на благодушие противника сочинцам не стоит. Их ждет очередное тяжелейшее испытание.
Отметим одну общую тенденцию для соперников: в их матчах чаще всего отличаются обе команды. У хозяев таких игр было восемь из 10, у гостей - семь из 10. В «Бетсити» вариант «обе забьют» котируется за 1.94.
В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Бетсити»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Сочи»: Алвеш (дисквалификация), Мелешин (травма)
«Балтика»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Балтика»:
|Позиция
|«Сочи»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|1. Рудаков
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|82. Волков
|16. Андраде
|Защитник
|Защитник
|5. Абердин
|2. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|4. Литвинов
|4. Гассама
|Защитник
|Защитник
|17. Макарчук
|10. Петров
|Защитник
|Полузащитник
|16. Мухин
|8. Мендель
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Сааведра
|23. Бевеев
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Игнатов
|17. Саусь
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Крамарич
|73. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зиньковский
|22. Титков
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Гуарирапа
|91. Хиль
|Нападающий
|Главный тренер
|Роберт Морено
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
В основной линии «Бетсити» видим высокие коэффициенты на все самые популярные исходы. Победа «Сочи» котируется за 3.50, ничья - за 3.30, а успех гостей - за 2.30.
«Бетсити» предлагает своим клиентам опцию выбора трех вариантов счета одновременно. Самый низкий коэффициент - 3.20 - присвоен результатам 0:1, 0:2 и 0:3. Это и есть наиболее реальные исходы, по мнению профессионалов.
Коэффициент 2.24 на тотал больше 2.5 не предвещает обилия забитых мячей на «Фиште». Но аналитики тоже периодически ошибаются.
На официальном сайте сочинского клуба представлен широкий ассортимент билетов. Диапазон цен - от 850 до 8 500 рублей.