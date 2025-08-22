Ведомости
Сочи - Балтика, 24 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Дождется ли Морено первой победы в чемпионате?
Валентин Васильев

Шестой тур чемпионата России по футболу увенчает встреча в Сочи. Еще в прошлом сезоне ее участники бились за первые места дивизионом ниже, а теперь столкнутся на высшем уровне. Совладает ли команда Роберта Морено с разыгравшейся «Балтикой»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сочи»

24.08.2025, Вс

20:00 МСК

«Балтика» (Калининград) 

П1 – 3.50Х – 3.30П2 – 2.30

Турнир: чемпионат России по футболу, 6-й тур

Стадион: «Фишт» (Сочи, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сочи»53113-7
«Балтика1357-13

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Краснодар»

5:1

«Сочи»

РПЛ

13.08.2025«Сочи»

1:1, пен. 5:3

«Крылья Советов» 

 Кубок России

10.08.2025«Сочи»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

04.08.2025«Рубин»

2:1

«Сочи»

РПЛ

29.07.2025«Динамо» (Москва)

3:2

«Сочи»

 Кубок России

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Балтика»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

13.08.2025«Локомотив»

2:0

«Балтика»

Кубок России

09.08.2025«Крылья Советов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

03.08.2025«Балтика»

3:2

«Оренбург»

РПЛ

29.07.2025«Акрон»

2:1

«Балтика»

Кубок России

Место в турнирной таблице

После пяти туров «Сочи» замыкает турнирную таблицу, тогда как «Балтика» входит в топ-5.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив541013-613
2. Краснодар540111-312
3. ЦСКА532011-411
4. Рубин53118-810
5. Балтика52309-59
6. Крылья Советов52219-68
7. Ахмат52035-66
8. Акрон51318-56
9. Зенит51317-76
10. Оренбург51225-65
11. Динамо Махачкала51223-55
12. Динамо Москва51224-65
13. Спартак51226-105
14. Ростов51043-83
15. Пари НН51044-93
16. Сочи50143-151

Прогноз на матч

Еще в мае обе команды боролись за передовые места в первом дивизионе, но совершенно по-разному вернулись в Премьер-лигу. Если «Балтика» с первых туров повадилась приятно удивлять, отнимая очки у лидеров, то «Сочи» поначалу поражал разве что беспомощностью. Суммарные 0:7 южан от «Локомотива» и «Акрона» породили серьезные сомнения в конкурентоспособности коллектива на более высоком уровне. Домашние ничьи с «Динамо» и «Крыльями» в Кубке немного взбодрили поклонников клуба, но полновесных побед во второй половине лета у сочинцев до сих пор не было. Как результат - единица в очковой графе и последнее место в таблице.

«Балтика», напротив, шестую часть чемпионата преодолела без поражений - при том, что прошла испытание сразу тремя московскими топами («Динамо», «Спартак», «Локомотив»). Максималист Талалаев наверняка нацеливает игроков на как можно более высокое место в таблице. А значит, рассчитывать на благодушие противника сочинцам не стоит. Их ждет очередное тяжелейшее испытание.

Отметим одну общую тенденцию для соперников: в их матчах чаще всего отличаются обе команды. У хозяев таких игр было восемь из 10, у гостей - семь из 10. В «Бетсити» вариант «обе забьют» котируется за 1.94.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Сочи покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
Лучшие букмекеры с лайв-ставками

Составы команд

Потери

«Сочи»: Алвеш (дисквалификация), Мелешин (травма)

«Балтика»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сочи» - «Балтика»:

Позиция«Сочи»«Балтика»Позиция
Вратарь1. Рудаков67. БорискоВратарь
Защитник82. Волков16. АндрадеЗащитник
Защитник 5. Абердин2. ВаратыновЗащитник
Защитник4. Литвинов4. ГассамаЗащитник
Защитник 17. Макарчук10. ПетровЗащитник
Полузащитник16. Мухин8. МендельПолузащитник
Полузащитник 6. Сааведра23. Бевеев Полузащитник 
Полузащитник8. Игнатов17. СаусьПолузащитник
Полузащитник10. Крамарич73. ПетровПолузащитник
Полузащитник7. Зиньковский22. ТитковПолузащитник
Нападающий23. Гуарирапа91. ХильНападающий
Главный тренер Роберт МореноАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

В основной линии «Бетсити» видим высокие коэффициенты на все самые популярные исходы. Победа «Сочи» котируется за 3.50, ничья - за 3.30, а успех гостей - за 2.30.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Сочи» - «Балтика»?

«Бетсити» предлагает своим клиентам опцию выбора трех вариантов счета одновременно. Самый низкий коэффициент - 3.20 - присвоен результатам 0:1, 0:2 и 0:3. Это и есть наиболее реальные исходы, по мнению профессионалов.

Матч «Сочи» - «Балтика» будет результативным? 

Коэффициент 2.24 на тотал больше 2.5 не предвещает обилия забитых мячей на «Фиште». Но аналитики тоже периодически ошибаются.

Где бесплатно смотреть матч «Сочи» - «Балтика»?

Следить за игрой бесплатно можно на ресурсах беттингового партнера РПЛ.

Где купить билет на матч «Сочи» - «Балтика»?

На официальном сайте сочинского клуба представлен широкий ассортимент билетов. Диапазон цен - от 850 до 8 500 рублей. 

