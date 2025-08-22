Сочи - Балтика, 24 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Еще в мае обе команды боролись за передовые места в первом дивизионе, но совершенно по-разному вернулись в Премьер-лигу. Если «Балтика» с первых туров повадилась приятно удивлять, отнимая очки у лидеров, то «Сочи» поначалу поражал разве что беспомощностью. Суммарные 0:7 южан от «Локомотива» и «Акрона» породили серьезные сомнения в конкурентоспособности коллектива на более высоком уровне. Домашние ничьи с «Динамо» и «Крыльями» в Кубке немного взбодрили поклонников клуба, но полновесных побед во второй половине лета у сочинцев до сих пор не было. Как результат - единица в очковой графе и последнее место в таблице.

«Балтика», напротив, шестую часть чемпионата преодолела без поражений - при том, что прошла испытание сразу тремя московскими топами («Динамо», «Спартак», «Локомотив»). Максималист Талалаев наверняка нацеливает игроков на как можно более высокое место в таблице. А значит, рассчитывать на благодушие противника сочинцам не стоит. Их ждет очередное тяжелейшее испытание.

Отметим одну общую тенденцию для соперников: в их матчах чаще всего отличаются обе команды. У хозяев таких игр было восемь из 10, у гостей - семь из 10. В «Бетсити» вариант «обе забьют» котируется за 1.94.