Спартак Кострома - Урал, 4 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В воскресенье «Урал» выиграл, возможно, главный матч лета - у прямого конкурента из Воронежа. Но на старте осени нового лидера сезона ожидает крайне непростой выезд. «Спартак» из Костромы стал, пожалуй, главной сенсацией июля-августа в Лиге PARI. Кажется, что в тройке лидеров новичка дивизиона не ждал практически никто. А он туда забрался и явно не желает спускаться вглубь таблицы.

В последних турах спартаковцы признают только один счет - 2:1. С ним красно-белые обыграли «Челябинск» дома и «СКА-Хабаровск» с «Ротором» на выезде. «Урал» после неожиданного поражения от «Торпедо» всухую обыграл «Волгу» и «Факел». Приезд в гости лидера турнира должен дополнительно мобилизовать хозяев. Ждем интересного противостояния и голов от обеих команд. В PARI такой исход котируется за 2.05.