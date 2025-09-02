Спартак Кострома - Урал, 4 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Если исходить из турнирного положения команд, центральный матч восьмого тура Лиги PARI пройдет в четверг, 4 сентября, в поселке Караваево Костромской области. Местный «Спартак» сыграет с «Уралом». Третье место - против первого! Анализируем шансы сторон на успех.
Турнир: Лига PARI, 8-й тур
Стадион «СШОР им. А.В. Голубева» (поселок Караваево)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак» (Кострома)
|0
|0
|0
|0-0
|«Урал»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Ротор»
1:2
«Спартак»
Лига PARI
|24.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Спартак»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Спартак»
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
|11.08.2025
|«Торпедо»
0:1
«Спартак»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Спартак»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2025
|«Урал»
2:0
«Факел»
Лига PARI
|25.08.2025
|«Урал»
4:0
«Волга»
Лига PARI
|18.08.2025
|«Торпедо»
1:0
«Урал»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Енисей»
0:2
«Урал»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Урал»
2:1
«Родина»
Лига PARI
Перед очной встречей обе команды входят в топ-3 таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|7
|6
|0
|1
|14-4
|18
|2. Факел
|7
|6
|0
|1
|7-3
|18
|3. Спартак Кострома
|7
|5
|1
|1
|11-6
|16
|4. КАМАЗ
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|5. Челябинск
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|6. Ротор
|7
|3
|2
|2
|8-5
|11
|7. Арсенал
|7
|2
|4
|1
|11-8
|10
|8. СКА-Хабаровск
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|9. Уфа
|7
|2
|2
|3
|7-6
|8
|10. Шинник
|7
|2
|2
|3
|5-7
|8
|11. Енисей
|7
|2
|2
|3
|6-9
|8
|12. Волга
|7
|2
|1
|4
|6-11
|7
|13. Родина
|7
|1
|4
|2
|8-8
|7
|14. Нефтехимик
|7
|1
|4
|2
|5-6
|7
|15. Чайка
|7
|1
|3
|3
|6-11
|6
|16. Торпедо
|7
|1
|1
|5
|3-11
|4
|17. Сокол
|7
|0
|4
|3
|3-7
|4
|18. Черноморец
|7
|0
|2
|5
|5-11
|2
В воскресенье «Урал» выиграл, возможно, главный матч лета - у прямого конкурента из Воронежа. Но на старте осени нового лидера сезона ожидает крайне непростой выезд. «Спартак» из Костромы стал, пожалуй, главной сенсацией июля-августа в Лиге PARI. Кажется, что в тройке лидеров новичка дивизиона не ждал практически никто. А он туда забрался и явно не желает спускаться вглубь таблицы.
В последних турах спартаковцы признают только один счет - 2:1. С ним красно-белые обыграли «Челябинск» дома и «СКА-Хабаровск» с «Ротором» на выезде. «Урал» после неожиданного поражения от «Торпедо» всухую обыграл «Волгу» и «Факел». Приезд в гости лидера турнира должен дополнительно мобилизовать хозяев. Ждем интересного противостояния и голов от обеих команд. В PARI такой исход котируется за 2.05.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямая трансляция игры запланирована на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: нет
«Урал»: нет
В линии PARI наблюдаем высокие коэффициенты на все базовые исходы: 3.25 на победу местной команды, 2.20 - приезжей и 3.10 на ничью.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи нулевую ничью (котируется за 6.00).
Игру покажут официальные сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
Билеты на игру можно приобрести в несколько кликов онлайн на официальном сайте «Спартака». Стоимость составляет всего 100 рублей.