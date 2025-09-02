Ведомости
Спартак Кострома - Урал, 4 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Костромичи не перестают удивлять!
Валентин Васильев

Если исходить из турнирного положения команд, центральный матч восьмого тура Лиги PARI пройдет в четверг, 4 сентября, в поселке Караваево Костромской области. Местный «Спартак» сыграет с «Уралом». Третье место - против первого! Анализируем шансы сторон на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Кострома)

04.09.2025, Чт

17:00 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 3.25

Х - 3.10

П2 - 2.20

Турнир: Лига PARI, 8-й тур

Стадион «СШОР им. А.В. Голубева» (поселок Караваево)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак» (Кострома)0000-0
«Урал»0000-0

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«Ротор»

1:2

«Спартак»

Лига PARI

24.08.2025«СКА-Хабаровск»

1:2

«Спартак»

Лига PARI

17.08.2025«Спартак»

2:1

«Челябинск»

Лига PARI

11.08.2025«Торпедо»

0:1

«Спартак»

Лига PARI

03.08.2025«Спартак»

1:1

«Нефтехимик»

Лига PARI

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2025«Урал»

2:0

«Факел»

Лига PARI

25.08.2025«Урал»

4:0

«Волга»

Лига PARI

18.08.2025«Торпедо»

1:0

«Урал»

Лига PARI

10.08.2025«Енисей»

0:2

«Урал»

Лига PARI

02.08.2025«Урал»

2:1

«Родина»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей обе команды входят в топ-3 таблицы.  

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал760114-418
2. Факел76017-318
3. Спартак Кострома751111-616
4. КАМАЗ742113-814
5. Челябинск741211-813
6. Ротор73228-511
7. Арсенал724111-810
8. СКА-Хабаровск72327-79
9. Уфа72237-68
10. Шинник72235-78
11. Енисей72236-98
12. Волга72146-117
13. Родина71428-87
14. Нефтехимик71425-67
15. Чайка71336-116
16. Торпедо71153-114
17. Сокол70433-74
18. Черноморец70255-112

Прогноз на матч

В воскресенье «Урал» выиграл, возможно, главный матч лета - у прямого конкурента из Воронежа. Но на старте осени нового лидера сезона ожидает крайне непростой выезд. «Спартак» из Костромы стал, пожалуй, главной сенсацией июля-августа в Лиге PARI. Кажется, что в тройке лидеров новичка дивизиона не ждал практически никто. А он туда забрался и явно не желает спускаться вглубь таблицы.

В последних турах спартаковцы признают только один счет - 2:1. С ним красно-белые обыграли «Челябинск» дома и «СКА-Хабаровск» с «Ротором» на выезде. «Урал» после неожиданного поражения от «Торпедо» всухую обыграл «Волгу» и «Факел». Приезд в гости лидера турнира должен дополнительно мобилизовать хозяев. Ждем интересного противостояния и голов от обеих команд. В PARI такой исход котируется за 2.05.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция игры запланирована на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Трансляция на сайтеБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Спартак»: нет

«Урал»: нет

Коэффициенты букмекеров

В линии PARI наблюдаем высокие коэффициенты на все базовые исходы: 3.25 на победу местной команды, 2.20 - приезжей и 3.10 на ничью.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Урал»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи нулевую ничью (котируется за 6.00).

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Урал»?

Игру покажут официальные сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

Где купить билеты на  матч «Спартак» - «Урал»?

Билеты на игру можно приобрести в несколько кликов онлайн на официальном сайте «Спартака». Стоимость составляет всего 100 рублей.

