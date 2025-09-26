Спартак — Пари НН, 26 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первая встреча с Деяном Станковичем окончилась печально для Алексея Шпилевского - пока крупнейшим поражением в России. В августовском матче на Кубок «Пари НН» получил в Тушино четыре безответных мяча от «Спартака». Никого убедительнее красно-белые в этом сезоне не побеждали. В Нижнем Новгороде надеются, что новая встреча команд пройдет не в одни ворота. Другим со стороны гостей обещает быть не только состав, но и настрой - нужно срочно выбираться из опасного сектора таблицы.

Как минимум на забитый мяч гости рассчитывать могут и должны. Спартаковцы пропускают регулярно. За 10 последних официальных матчей они только дважды сработали на ноль в обороне. Ставка на «обе забьют» с начала августа по настоящее время в матчах москвичей заходила восемь раз. Учитывая запредельную мотивацию гостей, можно предположить, что и в ближайшее воскресенье нули на табло «Лукойл Арены» до конца встречи не доживут. PARI установила весьма привлекательный коэффициент на обмен голами.