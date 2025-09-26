Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



25 сентября 5:36ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Спартак — Пари НН, 26 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Разгром месячной давности не должен повториться
Валентин Васильев

Программу 10-го тура чемпионата России по футболу увенчает встреча в столичном районе Тушино. «Спартак» на своей арене принимает «Пари Нижний Новгород». Рассмотрим воскресную встречу с точки зрения перспективных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

26.09.2025, Вс

19:30 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород)

П1 - 1.25

Х - 5.90

П2 - 11.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: пока не определены

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»73123-8
«Пари НН»1378-23

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2025«Спартак»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

19.09.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

FONBET Кубок России

13.09.2025«Динамо» Москва

2:2

«Спартак»

РПЛ

08.09.2025«Спартак»

5:0

«Витебск»

РПЛ

30.08.2025«Спартак»

2:1

«Сочи»

РПЛ

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2025«Пари НН»

1:2

«Ахмат»

РПЛ

16.09.2025«Пари НН»

1:2

«Динамо» Махачкала

Кубок России

13.09.2025«Пари НН»

3:1

«Оренбург»

РПЛ

30.08.2025«Зенит» 

2:0

«Пари НН»

РПЛ

26.08.2025«Спартак»

4:0

«Пари НН»

Кубок России

Турнирная таблица

Свернуть

По итогам девятого тура «Спартак» поднялся с седьмого на шестое место в таблице, а «Пари НН» так и остался в зоне вылета.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар961220-719
2. ЦСКА953118-818
3. Балтика945013-517
4. Локомотив945020-1317
5. Зенит944115-716
6. Спартак943214-1415
7. Рубин943213-1415
8. Динамо Москва933312-1012
9. Ахмат933311-1112
10. Крылья Советов933314-1612
11. Ростов92348-129
12. Динамо Махачкала92345-119
13. Оренбург914411-167
14. Акрон914412-147
15. Пари НН92078-176
16. Сочи90185-241

Прогноз на матч

Свернуть

Первая встреча с Деяном Станковичем окончилась печально для Алексея Шпилевского - пока крупнейшим поражением в России. В августовском матче на Кубок «Пари НН» получил в Тушино четыре безответных мяча от «Спартака». Никого убедительнее красно-белые в этом сезоне не побеждали. В Нижнем Новгороде надеются, что новая встреча команд пройдет не в одни ворота. Другим со стороны гостей обещает быть не только состав, но и настрой - нужно срочно выбираться из опасного сектора таблицы.

Как минимум на забитый мяч гости рассчитывать могут и должны. Спартаковцы пропускают регулярно. За 10 последних официальных матчей они только дважды сработали на ноль в обороне. Ставка на «обе забьют» с начала августа по настоящее время в матчах москвичей заходила восемь раз. Учитывая запредельную мотивацию гостей, можно предположить, что и в ближайшее воскресенье нули на табло «Лукойл Арены» до конца встречи не доживут. PARI установила весьма привлекательный коэффициент на обмен голами.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Москве покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спартак»: Умяров (дисквалификация), Зорин (травма)

«Пари НН»: Карич, Эктов, Фаринья, Царукян (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Пари НН»:

Позиция«Спартак»«Пари НН»Позиция
Вратарь98. Максименко30. МедведевВратарь
Защитник97. Денисов70. ШнапцевЗащитник
Защитник6. Бабич2. АлександровЗащитник
Защитник3. Ву22. КаккоевЗащитник
Защитник2. Рябчук23. КастильоЗащитник
Полузащитник35. Мартинс29. Веснер-ТичичПолузащитник 
Полузащитник 5. Барко8. МайгаПолузащитник 
Полузащитник10. Маркиньос78. КалинскийПолузащитник
Полузащитник83. Фернандеш88. ЛесовойПолузащитник
Полузащитник77. Бонгонда40. ОлусегунНападающий
Нападающий9. Угальде20. БосельиНападающий
Главный тренерДеян СтанковичАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики компании PARI оценили вероятность победы «Спартака» над нижегородским клубом коэффициентом 1.25 (в недавнем кубковом матче он был на 0,07 выше). Котировка на гостей почти в 10 раз выше! Ничья идет в линии букмекера за 5.90.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Спартак» - «Пари НН»?

Согласно расчетам трейдеров, вероятность победы красно-белых составляет 80 процентов. Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Пари НН»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом победу москвичей со счетом 2:0 (коэффициент 6.50).

Где бесплатно смотреть матч «Спартак» - «Пари НН»?

Легальная трансляция онлайн запланирована на площадках беттингового спонсора лиги.

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Пари НН»

Билеты на игру доступны в кассах стадиона «Лукойл Арена» и на официальном сайте «Спартак». Минимальная стоимость составляет 250 рублей. 

«Спартак» станет чемпионом России?

Эксперты считают «Зенит» главным фаворитом сезона. Коэффициент на очередной успех команды Семака составляет 2.35. «Спартак» в топе претендентов на золото пока только четвертый после «Краснодара» и ЦСКА. PARI выплатит в девятикратном размере выигрыш по удачной ставке на триумф красно-белых.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer96 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer127 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer461 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer96 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer96 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer82 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer96 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer461 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer96 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer96 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer96 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё