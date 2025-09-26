Спартак — Пари НН, 26 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу 10-го тура чемпионата России по футболу увенчает встреча в столичном районе Тушино. «Спартак» на своей арене принимает «Пари Нижний Новгород». Рассмотрим воскресную встречу с точки зрения перспективных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спартак» (Москва)
26.09.2025, Вс
19:30 МСК
«Пари НН» (Нижний Новгород)
|П1 - 1.25
Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|7
|3
|1
|23-8
|«Пари НН»
|1
|3
|7
|8-23
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2025
|«Спартак»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|19.09.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
FONBET Кубок России
|13.09.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Спартак»
РПЛ
|08.09.2025
|«Спартак»
5:0
«Витебск»
РПЛ
|30.08.2025
|«Спартак»
2:1
«Сочи»
РПЛ
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Ахмат»
РПЛ
|16.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Динамо» Махачкала
Кубок России
|13.09.2025
|«Пари НН»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
|30.08.2025
|«Зенит»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|26.08.2025
|«Спартак»
4:0
«Пари НН»
Кубок России
По итогам девятого тура «Спартак» поднялся с седьмого на шестое место в таблице, а «Пари НН» так и остался в зоне вылета.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|9
|6
|1
|2
|20-7
|19
|2. ЦСКА
|9
|5
|3
|1
|18-8
|18
|3. Балтика
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|4. Локомотив
|9
|4
|5
|0
|20-13
|17
|5. Зенит
|9
|4
|4
|1
|15-7
|16
|6. Спартак
|9
|4
|3
|2
|14-14
|15
|7. Рубин
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|8. Динамо Москва
|9
|3
|3
|3
|12-10
|12
|9. Ахмат
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|10. Крылья Советов
|9
|3
|3
|3
|14-16
|12
|11. Ростов
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|12. Динамо Махачкала
|9
|2
|3
|4
|5-11
|9
|13. Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-16
|7
|14. Акрон
|9
|1
|4
|4
|12-14
|7
|15. Пари НН
|9
|2
|0
|7
|8-17
|6
|16. Сочи
|9
|0
|1
|8
|5-24
|1
Первая встреча с Деяном Станковичем окончилась печально для Алексея Шпилевского - пока крупнейшим поражением в России. В августовском матче на Кубок «Пари НН» получил в Тушино четыре безответных мяча от «Спартака». Никого убедительнее красно-белые в этом сезоне не побеждали. В Нижнем Новгороде надеются, что новая встреча команд пройдет не в одни ворота. Другим со стороны гостей обещает быть не только состав, но и настрой - нужно срочно выбираться из опасного сектора таблицы.
Как минимум на забитый мяч гости рассчитывать могут и должны. Спартаковцы пропускают регулярно. За 10 последних официальных матчей они только дважды сработали на ноль в обороне. Ставка на «обе забьют» с начала августа по настоящее время в матчах москвичей заходила восемь раз. Учитывая запредельную мотивацию гостей, можно предположить, что и в ближайшее воскресенье нули на табло «Лукойл Арены» до конца встречи не доживут. PARI установила весьма привлекательный коэффициент на обмен голами.
В прямом эфире игру в Москве покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Умяров (дисквалификация), Зорин (травма)
«Пари НН»: Карич, Эктов, Фаринья, Царукян (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|70. Шнапцев
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|3. Ву
|22. Каккоев
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|23. Кастильо
|Защитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|29. Веснер-Тичич
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|8. Майга
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Маркиньос
|78. Калинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Фернандеш
|88. Лесовой
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Бонгонда
|40. Олусегун
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|20. Босельи
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
Аналитики компании PARI оценили вероятность победы «Спартака» над нижегородским клубом коэффициентом 1.25 (в недавнем кубковом матче он был на 0,07 выше). Котировка на гостей почти в 10 раз выше! Ничья идет в линии букмекера за 5.90.
Согласно расчетам трейдеров, вероятность победы красно-белых составляет 80 процентов.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом победу москвичей со счетом 2:0 (коэффициент 6.50).
Легальная трансляция онлайн запланирована на площадках беттингового спонсора лиги.
Билеты на игру доступны в кассах стадиона «Лукойл Арена» и на официальном сайте «Спартак». Минимальная стоимость составляет 250 рублей.
Эксперты считают «Зенит» главным фаворитом сезона. Коэффициент на очередной успех команды Семака составляет 2.35. «Спартак» в топе претендентов на золото пока только четвертый после «Краснодара» и ЦСКА. PARI выплатит в девятикратном размере выигрыш по удачной ставке на триумф красно-белых.