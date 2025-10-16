Спартак - Ростов, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Взаимоотношения команд складываются таким причудливым образом, что в последнее время они намного чаще сталкиваются в Кубке России, чем в чемпионате. Пять из шести предыдущих встреч «Спартака» с «Ростовом» произошли во второй по значимости национальном турнире. И трижды за это время южане победили москвичей на их поле! Естественно, желто-синие преисполнены желания продлить этот «спартаковский» тренд.

Но у хозяев поля стимулов победить в субботу не меньше, а может быть, и больше. Поражение от ЦСКА в последнем туре наверняка задела за живое спартаковцев. Возобновить чемпионат после двухнедельной паузы они постараются победно.

Несмотря на перепады в настроении и результатах, «Спартак» много забивает. В девяти из 10 последних матчей (с учетом одного товарищеского) команда Станковича как минимум дважды поражала чужие ворота. Исключением - как раз таки игра с ростовчанами месячной давности (1:2). Полагаем, что в субботу тенденция сохранится. Наш прогноз: индивидуальный тотал голов столичного клуба больше 1.5.