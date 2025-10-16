Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



15 октября 13:00ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Спартак - Ростов, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Ровно месяц назад команды соперничали в Кубке. Красно-белые идут за реваншем
Валентин Васильев

В субботу, 18 октября, после очередного «окна ФИФА» возобновится чемпионат России по футболу. Повышенное внимание болельщиков традиционно приковано к «Спартаку». А в данном случае интерес к игре дополнительно подогревают последние известия из лагеря соперника красно-белых - «Ростова». Рассказываем о наиболее интересных вариантах для пари на эту игру.

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

18.10.2025, Сб

15:15 МСК

«Ростов»

П1 - 1.57

Х - 4.20

П2 - 5.70

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 12-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»411421129-89
«Ростов»21144189-129

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2025ЦСКА

3:2

«Спартак»

РПЛ

01.10.2025«Пари НН»

1:2

«Спартак»

Кубок России

29.09.2025«Спартак»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

21.09.2025«Спартак»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

19.09.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

Кубок России

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2025«Оренбург»

0:1

«Ростов»

РПЛ

02.10.2025«Динамо» Махачкала

1:1, пен. 4:2

«Ростов»

Кубок России

27.09.2025«Ростов»

0:0

«Краснодар»

РПЛ

21.09.2025«Балтика»

0:0

«Ростов»

РПЛ

18.09.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

Кубок России

Последние пять матчей «Спартака» и «Ростова:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.09.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

Кубок России

30.07.2025«Ростов» 

0:2

«Спартак»

Кубок России

15.05.2024«Спартак»

1:2

«Ростов»

Кубок России

06.04.2025«Ростов»

0:3

«Спартак»

РПЛ

27.11.2024«Ростов» 

2:1

«Спартак»

Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 11 туров положение «Спартака» в турнирной таблице не радует его поклонников. С другой стороны, до первого места - всего шесть очков. «Ростов» идет десятым.

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1173122-1024
2. Локомотив1165026-1623
3. Краснодар1172222-723
4. Зенит1155121-1020
5. Балтика1155115-620
6. Спартак1153319-1718
7. Рубин1153315-1518
8. Динамо1143418-1715
9. Ахмат1143414-1315
10. Ростов113449-1213
11. Крылья Советов1133516-2112
12. Динамо Махачкала112455-1310
13. Акрон1115513-188
14. Оренбург1114613-227
15. Пари НН112099-226
16. Сочи111287-255

Прогноз на матч

Свернуть

Взаимоотношения команд складываются таким причудливым образом, что в последнее время они намного чаще сталкиваются в Кубке России, чем в чемпионате. Пять из шести предыдущих встреч «Спартака» с «Ростовом» произошли во второй по значимости национальном турнире. И трижды за это время южане победили москвичей на их поле! Естественно, желто-синие преисполнены желания продлить этот «спартаковский» тренд.

Но у хозяев поля стимулов победить в субботу не меньше, а может быть, и больше. Поражение от ЦСКА в последнем туре наверняка задела за живое спартаковцев. Возобновить чемпионат после двухнедельной паузы они постараются победно.

Несмотря на перепады в настроении и результатах, «Спартак» много забивает. В девяти из 10 последних матчей (с учетом одного товарищеского) команда Станковича как минимум дважды поражала чужие ворота. Исключением - как раз таки игра с ростовчанами месячной давности (1:2). Полагаем, что в субботу тенденция сохранится. Наш прогноз: индивидуальный тотал голов столичного клуба больше 1.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Москве покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спартак»: нет 

«Ростов»: Ятимов  (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Ростов»:

Позиция«Спартак»«Ростов»Позиция
Вратарь98. Максименко71. ОдоевскийВратарь
Защитник97. Денисов87. ЛанговичЗащитник
Защитник6. Бабич5. ПрохинЗащитник
Защитник4. Джику4. МелехинЗащитник
Защитник2. Рябчук34. Эль-АскаланиЗащитник
Полузащитник35. Мартинс10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник 5. Барко58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник10. Маркиньос19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник83. Фернандеш7. РоналдоПолузащитник
Нападающий77. Бонгонда69. ГоленковНападающий
Нападающий9. Угальде99. СулеймановНападающий
Главный тренерДеян СтанковичДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК PARI  считает хозяев поля явными фаворитами встречи. Коэффициент на победу красно-белых  составляет 1.57. Вероятность ничьей эксперты оценили котировкой 4.20, а успеха дончан - 5.70.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится  матч «Спартак» - «Ростов»?

Самый низкий коэффициент на точный счет - 7.50 - трейдеры установили на победу парней Станковича со счетом 2:0.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Ростов»?

Бесплатно игру покажет беттинговый партнер РПЛ и столичного клуба.

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Ростов»?

Билеты на игру реализуются на официальном сайте столичного клуба. Стоимость начинается от 400 рублей.

Что происходит в «Ростове»?

В октябрьскую паузу на игры сборных Арташес Арутюнянц покинул пост президента «Ростова».  Имя нового босса желто-синих пока не названо.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer76 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer107 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer441 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer76 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer76 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer76 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer62 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer76 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer441 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer76 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer76 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer76 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё