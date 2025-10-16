Спартак - Ростов, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В субботу, 18 октября, после очередного «окна ФИФА» возобновится чемпионат России по футболу. Повышенное внимание болельщиков традиционно приковано к «Спартаку». А в данном случае интерес к игре дополнительно подогревают последние известия из лагеря соперника красно-белых - «Ростова». Рассказываем о наиболее интересных вариантах для пари на эту игру.
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 12-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|41
|14
|21
|129-89
|«Ростов»
|21
|14
|41
|89-129
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2025
|ЦСКА
3:2
«Спартак»
РПЛ
|01.10.2025
|«Пари НН»
1:2
«Спартак»
Кубок России
|29.09.2025
|«Спартак»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|21.09.2025
|«Спартак»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|19.09.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
Кубок России
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2025
|«Оренбург»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|02.10.2025
|«Динамо» Махачкала
1:1, пен. 4:2
«Ростов»
Кубок России
|27.09.2025
|«Ростов»
0:0
«Краснодар»
РПЛ
|21.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Ростов»
РПЛ
|18.09.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
Кубок России
Последние пять матчей «Спартака» и «Ростова:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.09.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
Кубок России
|30.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Спартак»
Кубок России
|15.05.2024
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
Кубок России
|06.04.2025
|«Ростов»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|27.11.2024
|«Ростов»
2:1
«Спартак»
Кубок России
После 11 туров положение «Спартака» в турнирной таблице не радует его поклонников. С другой стороны, до первого места - всего шесть очков. «Ростов» идет десятым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|2. Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|3. Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|4. Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|5. Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|6. Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|7. Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|8. Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|9. Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|10. Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|11. Крылья Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|12. Динамо Махачкала
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|13. Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|14. Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|15. Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|16. Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
Взаимоотношения команд складываются таким причудливым образом, что в последнее время они намного чаще сталкиваются в Кубке России, чем в чемпионате. Пять из шести предыдущих встреч «Спартака» с «Ростовом» произошли во второй по значимости национальном турнире. И трижды за это время южане победили москвичей на их поле! Естественно, желто-синие преисполнены желания продлить этот «спартаковский» тренд.
Но у хозяев поля стимулов победить в субботу не меньше, а может быть, и больше. Поражение от ЦСКА в последнем туре наверняка задела за живое спартаковцев. Возобновить чемпионат после двухнедельной паузы они постараются победно.
Несмотря на перепады в настроении и результатах, «Спартак» много забивает. В девяти из 10 последних матчей (с учетом одного товарищеского) команда Станковича как минимум дважды поражала чужие ворота. Исключением - как раз таки игра с ростовчанами месячной давности (1:2). Полагаем, что в субботу тенденция сохранится. Наш прогноз: индивидуальный тотал голов столичного клуба больше 1.5.
В прямом эфире игру в Москве покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: нет
«Ростов»: Ятимов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Ростов»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|71. Одоевский
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|5. Прохин
|Защитник
|Защитник
|4. Джику
|4. Мелехин
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|34. Эль-Аскалани
|Защитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Маркиньос
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Фернандеш
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Бонгонда
|69. Голенков
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|99. Сулейманов
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Джонатан Альба
|Главный тренер
БК PARI считает хозяев поля явными фаворитами встречи. Коэффициент на победу красно-белых составляет 1.57. Вероятность ничьей эксперты оценили котировкой 4.20, а успеха дончан - 5.70.
Самый низкий коэффициент на точный счет - 7.50 - трейдеры установили на победу парней Станковича со счетом 2:0.
Бесплатно игру покажет беттинговый партнер РПЛ и столичного клуба.
Билеты на игру реализуются на официальном сайте столичного клуба. Стоимость начинается от 400 рублей.
В октябрьскую паузу на игры сборных Арташес Арутюнянц покинул пост президента «Ростова». Имя нового босса желто-синих пока не названо.