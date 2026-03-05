Рафаэль Тобиас – Дияр Нургожай, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В предварительном карде турнира UFC 326 выступит Дияр Нургожай. Казахстанец проиграл оба боя в промоушене, поэтому следующий будет для него во многом определяющим. Сумеет ли Нургожай в рамках полутяжелого дивизиона (до 93 кг) одолеть бразильца Рафаэля Тобиаса?
Тобиас
Нургожай
|Бразилия
Страна
Казахстан
|22
Возраст
28
|15
Бои
12
|14 (5 / 6 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (6 / 2 / 2)
|1 (1 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 2 / 0)
|188
Рост (см)
188
|189
Размах рук (см)
188
|106,5
Размах ног (см)
101,5
В профессиональных ММА выступает с 2022 г. Почти всю прошлую карьеру провел в Бразилии. В последнем поединке в сентябре одолел Жаира де Оливейру удушающим приемом в первом раунде в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Всего идет на серии из шести побед.
Уроженец Алматинской области, чемпион мира по панкратиону. В 2015-м начал заниматься смешанными единоборствами, на профессиональном уровне выступает с 2017-го. В 2022-м стал чемпионом Eagle FC в полутяжелом весе. В октябре 2024 г. победил в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В лиге проиграл оба боя. В последнем поединке в августе уступил Урану Сатыбалдиеву удушающим приемом в первом раунде.
Пока Нургожай абсолютно не убеждает в UFC. Его старт в лиге получился настолько провальным, что дальше нужно не просто побеждать, а делать это уверенно и ярко. Вот только из опций по-прежнему остаются физическая мощь и нокаутирующий удар. Казахстанец предпочитает работать в стойке, а в борьбе он очень уязвим.
Тобиас гораздо универсальнее, поэтому не удивляет, что букмекеры считают именно его фаворитом. Бразилец часто финиширует соперников, причем как в стойке, так и в партере. Вполне вероятно, что рубиться с Нургожаем дебютант UFC не будет, а потому попробует перевести поединок на нижний этаж. Важно, что явных проблем с выносливостью молодой Тобиас не имел, тогда как казахстанец регулярно проседает после нескольких минут боя.
Резюмируя, видим смысл заиграть ставку на фаворита. Для повышения коэффициента можно будет ближе к турниру воспользоваться маркером, например, на досрочную победу Тобиаса.
Турнир UFC 326 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 марта, в 01:00 по московскому времени. Бой Тобиас – Нургожай стоит ожидать около 02:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы