Рафаэль Тобиас – Дияр Нургожай, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Пока Нургожай абсолютно не убеждает в UFC. Его старт в лиге получился настолько провальным, что дальше нужно не просто побеждать, а делать это уверенно и ярко. Вот только из опций по-прежнему остаются физическая мощь и нокаутирующий удар. Казахстанец предпочитает работать в стойке, а в борьбе он очень уязвим.

Тобиас гораздо универсальнее, поэтому не удивляет, что букмекеры считают именно его фаворитом. Бразилец часто финиширует соперников, причем как в стойке, так и в партере. Вполне вероятно, что рубиться с Нургожаем дебютант UFC не будет, а потому попробует перевести поединок на нижний этаж. Важно, что явных проблем с выносливостью молодой Тобиас не имел, тогда как казахстанец регулярно проседает после нескольких минут боя.

Резюмируя, видим смысл заиграть ставку на фаворита. Для повышения коэффициента можно будет ближе к турниру воспользоваться маркером, например, на досрочную победу Тобиаса.