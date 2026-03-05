Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



4 марта 16:32ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Рафаэль Тобиас – Дияр Нургожай, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Казахстанец проиграл оба поединка в промоушене
Александр Бокулёв
Источник: UFC Brasil
Источник: UFC Brasil

В предварительном карде турнира UFC 326 выступит Дияр Нургожай. Казахстанец проиграл оба боя в промоушене, поэтому следующий будет для него во многом определяющим. Сумеет ли Нургожай в рамках полутяжелого дивизиона (до 93 кг) одолеть бразильца Рафаэля Тобиаса?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Тобиас

 

Нургожай

Бразилия

Страна

Казахстан

22

Возраст

28

15

Бои

12

14 (5 / 6 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (6 / 2 / 2)

1 (1 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 2 / 0)

188

Рост (см)

188

189

Размах рук (см)

188

106,5

Размах ног (см)

101,5

Рафаэль Тобиас

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2022 г. Почти всю прошлую карьеру провел в Бразилии. В последнем поединке в сентябре одолел Жаира де Оливейру удушающим приемом в первом раунде в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Всего идет на серии из шести побед.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Дияр Нургожай

Свернуть

Уроженец Алматинской области, чемпион мира по панкратиону. В 2015-м начал заниматься смешанными единоборствами, на профессиональном уровне выступает с 2017-го. В 2022-м стал чемпионом Eagle FC в полутяжелом весе. В октябре 2024 г. победил в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В лиге проиграл оба боя. В последнем поединке в августе уступил Урану Сатыбалдиеву удушающим приемом в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ТобиасаПобеда НургожаяТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,452,852,221,62

Прогноз на бой

Свернуть

Пока Нургожай абсолютно не убеждает в UFC. Его старт в лиге получился настолько провальным, что дальше нужно не просто побеждать, а делать это уверенно и ярко. Вот только из опций по-прежнему остаются физическая мощь и нокаутирующий удар. Казахстанец предпочитает работать в стойке, а в борьбе он очень уязвим. 

Тобиас гораздо универсальнее, поэтому не удивляет, что букмекеры считают именно его фаворитом. Бразилец часто финиширует соперников, причем как в стойке, так и в партере. Вполне вероятно, что рубиться с Нургожаем дебютант UFC не будет, а потому попробует перевести поединок на нижний этаж. Важно, что явных проблем с выносливостью молодой Тобиас не имел, тогда как казахстанец регулярно проседает после нескольких минут боя.

Резюмируя, видим смысл заиграть ставку на фаворита. Для повышения коэффициента можно будет ближе к турниру воспользоваться маркером, например, на досрочную победу Тобиаса.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Полный кард, где смотреть бой Тобиас – Нургожай

Свернуть

Турнир UFC 326 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 марта, в 01:00 по московскому времени. Бой Тобиас – Нургожай стоит ожидать около 02:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Коди Гарбрандт (США) – Сяо Лонг (Китай). Легчайший вес;
  • Донте Джонсон (США) – Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Рикки Турсиос (США) – Альберто Монтес (Венесуэла). Полулегкий вес;
  • Коди Дарден (США) – Ньямджаргал Тумендемберел (Монголия). Наилегчайший вес;
  • Рафаэль Тобиас (Бразилия) – Дияр Нургожай (Казахстан). Полутяжелый вес;
  • Су Мудаэржи (Китай) – Хесус Агилар (Мексика). Наилегчайший вес;
  • Ли Джун Ён (Южная Корея) – Гастон Боланьос (Перу). Полулегкий вес;
  • Люк Фернандес (США) – Родолфо Беллато (Бразилия). Полутяжелый вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё