Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 сентября 15:14ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Торпедо - Волга, 12 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Трехкратный чемпион СССР - в зоне вылета первого российского дивизиона
Валентин Васильев

Десятый тур Лиги PARI стартует в пятницу, 12 сентября. Право открыть его доверено самому титулованному участнику первенства. Столичное «Торпедо» примет «Волгу» из Ульяновска. Изучаем коэффициенты букмекеров в поиске ответов на главные для болельщиков вопросы. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торпедо» (Москва) 

12.09.2025, Пт

19:00 МСК

«Волга» (Ульяновск)

П1 - 1.67

Х - 3.60

П2 - 4.90

Турнир: Лига PARI, 10-й тур

Стадион: «Арена Химки» (Химки)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торпедо»2016-3
«Уфа»1023-6

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025«КАМАЗ»

1:1

«Торпедо»

Лига PARI

03.09.2025«Торпедо»

0:0

«Уфа»

Лига PARI

29.08.2025«Родина»

3:0

«Торпедо»

Лига PARI

25.08.2025«Ротор»

3:0

«Торпедо»

Лига PARI

18.08.2025«Торпедо»

1:0

«Урал»

Лига PARI

Последние пять матчей «Волги»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025«Шинник»

2:0

«Волга»

Лига PARI

30.08.2025«Волга»

2:1

«Арсенал»

Лига PARI

25.08.2025«Урал»

4:0

«Волга»

Лига PARI

17.08.2025«Волга»

1:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

09.08.2025«Челябинск»

1:0

«Волга»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

После девяти туров «Торпедо» стоит в зоне вылета. «Волга» на два очка опережает автозаводцев.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел97119-422
2. Урал962116-620
3. Спартак-Кострома962114-820
4. КАМАЗ953116-918
5. Челябинск952213-917
6. Ротор952215-517
7. Родина934215-913
8. Арсенал934214-1013
9. Шинник93337-712
10. Уфа92349-99
11. СКА-Хабаровск92348-119
12. Енисей92346-119
13. Волга92257-148
14. Нефтехимик91537-128
15. Черноморец91359-146
16. Торпедо91354-126
17. Чайка91356-186
18. Сокол90454-114

Прогноз на матч

Свернуть

После двух кряду крупных поражений со счетом 0:3 и нулевой ничьей с  «Уфой» торпедовцы наконец-то поразили чужие ворота. Но на этом хорошие новости для поклонников авторитетного клуба и закончились - любимая команда снова не выиграла. Хотя в Челнах больше радоваться ничьей должны были как раз гости, а не хозяева, упустившие победу на 90-й минуте. 

«Волга», набрав четыре очка из шести возможных дома, всухую уступила посреди недели «Шиннику» в Ярославле (0:2). 

Для обеих команд «сухие» матчи - редкость: у москвичей таких три за 10 игр, у ульяновцев - один. Но у «Торпедо» огромные проблемы в атаке. Четыре забитых мяча за девять туров - неприлично мало для команды, которая еще весной шла в РПЛ. И предпосылок к резкому изменению ситуации не наблюдается. Поэтому наш прогноз на пятничный вечер: тотал меньше 2.5.  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Подмосковье покажет БК  PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Матч ТВ»Видеотрансляция на сайте Бесплатно
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Торпедо»: нет

«Волга»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Невзирая на все неприятности, преследующие столичный коллектив, аналитики PARI считают его фаворитом пятничной встречи. Трейдеры оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.67. Котировка на гостей значительно выше - 4.90. Ничья идет за 3.60.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Торпедо» - «Волга»? 

В линии PARI на точный счет минимальная победа автозаводцев 1:0 котируется за 6.00, ничья 0:0 - за 6.50.

Где смотреть бесплатно матч «Торпедо» - «Волга»?

БК PARI покажет игру в прямом эфире.

Где купить билеты на матч «Торпедо» - «Волга»?

Билеты поступили в продажу через онлайн-кассу «Торпедо». Стоимость колеблется от 300 до 7 000 рублей.

Кто тренирует «Торпедо»?

После отставки Олега Кононова обязанности главного тренера московского «Торпедо» исполнял Павел Кирильчик, а теперь то же самое делает Сергей Жуков.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer476 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer476 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё