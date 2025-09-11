Торпедо - Волга, 12 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

После двух кряду крупных поражений со счетом 0:3 и нулевой ничьей с «Уфой» торпедовцы наконец-то поразили чужие ворота. Но на этом хорошие новости для поклонников авторитетного клуба и закончились - любимая команда снова не выиграла. Хотя в Челнах больше радоваться ничьей должны были как раз гости, а не хозяева, упустившие победу на 90-й минуте.

«Волга», набрав четыре очка из шести возможных дома, всухую уступила посреди недели «Шиннику» в Ярославле (0:2).

Для обеих команд «сухие» матчи - редкость: у москвичей таких три за 10 игр, у ульяновцев - один. Но у «Торпедо» огромные проблемы в атаке. Четыре забитых мяча за девять туров - неприлично мало для команды, которая еще весной шла в РПЛ. И предпосылок к резкому изменению ситуации не наблюдается. Поэтому наш прогноз на пятничный вечер: тотал меньше 2.5.