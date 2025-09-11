Торпедо - Волга, 12 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Десятый тур Лиги PARI стартует в пятницу, 12 сентября. Право открыть его доверено самому титулованному участнику первенства. Столичное «Торпедо» примет «Волгу» из Ульяновска. Изучаем коэффициенты букмекеров в поиске ответов на главные для болельщиков вопросы.
Турнир: Лига PARI, 10-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: еще не определен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|2
|0
|1
|6-3
|«Уфа»
|1
|0
|2
|3-6
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|«КАМАЗ»
1:1
«Торпедо»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Торпедо»
0:0
«Уфа»
Лига PARI
|29.08.2025
|«Родина»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
|25.08.2025
|«Ротор»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
|18.08.2025
|«Торпедо»
1:0
«Урал»
Лига PARI
Последние пять матчей «Волги»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|«Шинник»
2:0
«Волга»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Волга»
2:1
«Арсенал»
Лига PARI
|25.08.2025
|«Урал»
4:0
«Волга»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Волга»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Челябинск»
1:0
«Волга»
Лига PARI
После девяти туров «Торпедо» стоит в зоне вылета. «Волга» на два очка опережает автозаводцев.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|9
|7
|1
|1
|9-4
|22
|2. Урал
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|3. Спартак-Кострома
|9
|6
|2
|1
|14-8
|20
|4. КАМАЗ
|9
|5
|3
|1
|16-9
|18
|5. Челябинск
|9
|5
|2
|2
|13-9
|17
|6. Ротор
|9
|5
|2
|2
|15-5
|17
|7. Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|8. Арсенал
|9
|3
|4
|2
|14-10
|13
|9. Шинник
|9
|3
|3
|3
|7-7
|12
|10. Уфа
|9
|2
|3
|4
|9-9
|9
|11. СКА-Хабаровск
|9
|2
|3
|4
|8-11
|9
|12. Енисей
|9
|2
|3
|4
|6-11
|9
|13. Волга
|9
|2
|2
|5
|7-14
|8
|14. Нефтехимик
|9
|1
|5
|3
|7-12
|8
|15. Черноморец
|9
|1
|3
|5
|9-14
|6
|16. Торпедо
|9
|1
|3
|5
|4-12
|6
|17. Чайка
|9
|1
|3
|5
|6-18
|6
|18. Сокол
|9
|0
|4
|5
|4-11
|4
После двух кряду крупных поражений со счетом 0:3 и нулевой ничьей с «Уфой» торпедовцы наконец-то поразили чужие ворота. Но на этом хорошие новости для поклонников авторитетного клуба и закончились - любимая команда снова не выиграла. Хотя в Челнах больше радоваться ничьей должны были как раз гости, а не хозяева, упустившие победу на 90-й минуте.
«Волга», набрав четыре очка из шести возможных дома, всухую уступила посреди недели «Шиннику» в Ярославле (0:2).
Для обеих команд «сухие» матчи - редкость: у москвичей таких три за 10 игр, у ульяновцев - один. Но у «Торпедо» огромные проблемы в атаке. Четыре забитых мяча за девять туров - неприлично мало для команды, которая еще весной шла в РПЛ. И предпосылок к резкому изменению ситуации не наблюдается. Поэтому наш прогноз на пятничный вечер: тотал меньше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
В прямом эфире игру в Подмосковье покажет БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Торпедо»: нет
«Волга»: нет
Невзирая на все неприятности, преследующие столичный коллектив, аналитики PARI считают его фаворитом пятничной встречи. Трейдеры оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.67. Котировка на гостей значительно выше - 4.90. Ничья идет за 3.60.
Получить до 25 000 рублей от PARI
В линии PARI на точный счет минимальная победа автозаводцев 1:0 котируется за 6.00, ничья 0:0 - за 6.50.
БК PARI покажет игру в прямом эфире.
Билеты поступили в продажу через онлайн-кассу «Торпедо». Стоимость колеблется от 300 до 7 000 рублей.
После отставки Олега Кононова обязанности главного тренера московского «Торпедо» исполнял Павел Кирильчик, а теперь то же самое делает Сергей Жуков.