Биберт Туменов — Павел Гордеев, 15 августа: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

В основном карде турнира ACA 190 пройдет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,8 кг) между россиянами Бибертом Туменовым и Павлом Гордеевым. Анализируем коэффициенты букмекеров и выбираем вариант для ставки.
Туменов
Гордеев
Россия
Страна
Россия
28
Возраст
31
16
Бои
28
14 (10 / 0 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (1 / 6 / 15)
2 (0 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (0 / 0 / 5)
0
Без результата
1
2 (полулегкий дивизион)
Место в рейтинге ACA
14 (легкий дивизион)
173
Рост (см)
175
178
Размах рук (см)
180
Уроженец Кабардино-Балкарии, по национальности — балкарец. Двоюродный брат бывшего чемпиона ACA в полусреднем весе Альберта Туменова. Победитель молодежного первенства мира по боксу 2014 года. Также с детства осваивал карате и рукопашный бой. В профессиональных MMA выступает с 2017 года, в ACA — с 2020-го. Под эгидой лиги выиграл семь боев и уступил в одном. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Рауша Манфио в первом раунде.
В профессиональных ММА выступает с 2013 года. Бился в M-1 Global, RCC и других промоушенах. В ACA дебютировал в 2021-м и в этой лиге выиграл пять раз и уступил трижды. В последнем поединке в апреле победил Виктора Макаренко единогласным решением судей.
Туменов — один самых талантливых российских бойцов своего поколения. У него отменная ударная техника и высокий нокаутирующий потенциал. Биберт здорово прессингует соперников и, как правило, быстро забирает инициативу. Трудно отметить, за счет чего Гордеев может долго сдерживать оппонента. С высокой вероятностью и Павел дрогнет под натиском Туменова.
Примечательно, что стойкий Гордеев пока ни разу не проигрывал досрочно, но рискнем предположить, что это всё же произойдет именно в бою с набравшим ход и по-спортивному голодным Туменовым.
Турнир АСА 190 стартует на московской «ЦСКА Арене» в пятницу, 16 августа, в 16:00 по местному времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому бой Туменов — Гордеев стоит ожидать не ранее 21:00 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 19:30 мск.