Биберт Туменов — Павел Гордеев, 15 августа: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Туменов — один самых талантливых российских бойцов своего поколения. У него отменная ударная техника и высокий нокаутирующий потенциал. Биберт здорово прессингует соперников и, как правило, быстро забирает инициативу. Трудно отметить, за счет чего Гордеев может долго сдерживать оппонента. С высокой вероятностью и Павел дрогнет под натиском Туменова.

Примечательно, что стойкий Гордеев пока ни разу не проигрывал досрочно, но рискнем предположить, что это всё же произойдет именно в бою с набравшим ход и по-спортивному голодным Туменовым.