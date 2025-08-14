Ведомости
Биберт Туменов — Павел Гордеев, 15 августа: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Рейтинговое противостояние в легком весе
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA

В основном карде турнира ACA 190 пройдет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,8 кг) между россиянами Бибертом Туменовым и Павлом Гордеевым. Анализируем коэффициенты букмекеров и выбираем вариант для ставки.

Статистика

Туменов

 

Гордеев

Россия

Страна

Россия

28

Возраст

31

16

Бои

28

14 (10 / 0 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (1 / 6 / 15)

2 (0 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (0 / 0 / 5)

0

Без результата

1

2 (полулегкий дивизион)

Место в рейтинге ACA

14 (легкий дивизион)

173

Рост (см)

175

178

Размах рук (см)

180

Биберт Туменов

Уроженец Кабардино-Балкарии, по национальности — балкарец. Двоюродный брат бывшего чемпиона ACA в полусреднем весе Альберта Туменова. Победитель молодежного первенства мира по боксу 2014 года. Также с детства осваивал карате и рукопашный бой. В профессиональных MMA выступает с 2017 года, в ACA — с 2020-го. Под эгидой лиги выиграл семь боев и уступил в одном. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Рауша Манфио в первом раунде. 

Павел Гордеев

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2013 года. Бился в M-1 Global, RCC и других промоушенах. В ACA дебютировал в 2021-м и в этой лиге выиграл пять раз и уступил трижды. В последнем поединке в апреле победил Виктора Макаренко единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа ТуменоваПобеда ГордееваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,078,501,931,77

Прогноз на бой

Туменов — один самых талантливых российских бойцов своего поколения. У него отменная ударная техника и высокий нокаутирующий потенциал. Биберт здорово прессингует соперников и, как правило, быстро забирает инициативу. Трудно отметить, за счет чего Гордеев может долго сдерживать оппонента. С высокой вероятностью и Павел дрогнет под натиском Туменова.

Примечательно, что стойкий Гордеев пока ни разу не проигрывал досрочно, но рискнем предположить, что это всё же произойдет именно в бою с набравшим ход и по-спортивному голодным Туменовым.

Полный кард, где смотреть бой Туменов — Гордеев

Турнир АСА 190 стартует на московской «ЦСКА Арене» в пятницу, 16 августа, в 16:00 по местному времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому бой Туменов Гордеев стоит ожидать не ранее 21:00 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 19:30 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Александр Грозин (Россия) — Алексей Полпудников (Россия). Легкий вес;
  • Амир Алиакбари (Иран) — Салимгерей Расулов (Россия). Тяжелый вес;
  • Томаш Дэк (Словакия) — Олег Борисов (Россия). Легчайший вес;
  • Майк Грейвс (США) — Алексей Махно (Россия). Полулегкий вес;
  • Карлос Аугусто да Силва (Бразилия) — Глеб Хабибулин (Россия). Полулегкий вес;
  • Давид Джибилов (Россия) — Тимур Валиев (Россия). Полулегкий вес;
  • Денис Измоденов (Россия) — Виталий Слипенко (Россия). Полусредний вес;
  • Халид Сатуев (Россия) — Эриван Перейра (Бразилия). Полусредний вес;
  • Висенте Варгас (Перу) — Саид-Магомед Батукаев (Россия). Легкий вес;
  • Азатбек Кочоров (Кыргызстан) — Сергей Ширкунов (Россия). Наилегчайший вес.

