Уфа - Урал, 15 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Сразу четыре встречи 10-го тура Лиги PARI ФНЛ вынесла на понедельник. Игровой день откроется в Уфе, где одноименный клуб сразится с «Уралом». Анализируем линии легальных букмекеров на игру в поиске перспективных вариантов для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 10-й тур
Стадион: «Нефтяник» (Уфа)
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Уфа»
|6
|6
|13
|25-31
|«Урал»
|13
|6
|6
|31-25
Последние пять матчей «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|«Черноморец»
3:2
«Уфа»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Торпедо»
0:0
«Уфа»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Уфа»
4:0
«Чайка»
Лига PARI
|23.08.2025
|«КАМАЗ»
3:1
«Уфа»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Уфа»
1:0
«Родина»
Лига PARI
Последние пять матчей «Урала»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
08.09.2025
«Урал»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
04.09.2025
«Спартак» Кострома
1:1
«Урал»
Лига PARI
31.08.2025
«Урал»
2:0
«Факел»
Лига PARI
25.08.2025
«Урал»
4:0
«Волга»
Лига PARI
18.08.2025
«Торпедо»
1:0
«Урал»
Лига PARI
Перед очной встречей «Урал» занимает второе место, «Уфа» - 10-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|9
|7
|1
|1
|9-4
|22
|2. Урал
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|3. Спартак Кострома
|9
|6
|2
|1
|14-8
|20
|4. КАМАЗ
|9
|5
|3
|1
|16-9
|18
|5. Челябинск
|9
|5
|2
|2
|13-9
|17
|6. Ротор
|9
|5
|2
|2
|15-5
|17
|7. Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|8. Арсенал
|9
|3
|4
|2
|14-10
|13
|9. Шинник
|9
|3
|3
|3
|7-7
|12
|10. Уфа
|9
|2
|3
|4
|9-9
|9
|11. СКА-Хабаровск
|9
|2
|3
|4
|8-11
|9
|12. Енисей
|9
|2
|3
|4
|6-11
|9
|13. Волга
|9
|2
|2
|5
|7-14
|8
|14. Нефтехимик
|9
|1
|5
|3
|7-12
|8
|15. Черноморец
|9
|1
|3
|5
|9-14
|6
|16. Торпедо
|9
|1
|3
|5
|4-12
|6
|17. Чайка
|9
|1
|3
|5
|6-18
|6
|18. Сокол
|9
|0
|4
|5
|4-11
|4
В столице Башкортостана сойдутся одни из самых сдержанных команд дивизиона в плане результативности. За последние 10 матчей у обеих набралось по семь игр на «тотал меньше 2.5». Не ждем обилия голов и от очной встречи соперников.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
В прямом эфире игру в Уфе покажут сайты «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Уфа»: Юсупов (травма)
«Урал»: Железнов (травма)
БК PARI выкатила высокий коэффициент на успех хозяев поля - 4.70. Победа уральцев котируется за 1.75, а ничья - за 3.35.
Получить до 25 000 рублей от PARI
В линии PARI минимальная победа гостей со счетом 1:0 котируется за 6.00.
Коэффициент 2.20 на тотал больше 2.5 дает понять, что голов, скорее всего, будет немного.
Игру в столице Башкортостана, как и все остальные матчи Лиги PARI, можно смотреть бесплатно на сайте одноименной букмекерской конторы.
Билеты на игру доступны на официальном сайте «Уфы». Минимальная цена - 125 рублей, максимальная - 250.