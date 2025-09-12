Ведомости
Уфа - Урал, 15 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Эксперты не ждут от игры много голов
Валентин Васильев

Сразу четыре встречи 10-го тура Лиги PARI ФНЛ вынесла на понедельник. Игровой день откроется в Уфе, где одноименный клуб сразится с «Уралом». Анализируем линии легальных букмекеров на игру в поиске перспективных вариантов для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Уфа»

15.09.2025, Пн

17:00 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 4.70

Х - 3.35

П2 - 1.75

Турнир: Лига PARI, 10-й тур

Стадион: «Нефтяник» (Уфа)

Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Уфа»661325-31
«Урал»136631-25

Последние пять матчей «Уфы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025«Черноморец»

3:2

«Уфа»

Лига PARI

03.09.2025«Торпедо»

0:0

«Уфа»

Лига PARI

30.08.2025«Уфа»

4:0

«Чайка»

Лига PARI

23.08.2025«КАМАЗ»

3:1

«Уфа»

Лига PARI

16.08.2025«Уфа»

1:0

«Родина»

Лига PARI

Последние пять матчей «Урала»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.09.2025

«Урал»

1:1

«Нефтехимик»

Лига PARI

04.09.2025

«Спартак» Кострома

1:1

«Урал»

Лига PARI

31.08.2025

«Урал»

2:0

«Факел»

Лига PARI

25.08.2025

«Урал»

4:0

«Волга»

Лига PARI

18.08.2025

«Торпедо»

1:0

«Урал»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей «Урал» занимает второе место, «Уфа» - 10-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел97119-422
2. Урал962116-620
3. Спартак Кострома962114-820
4. КАМАЗ953116-918
5. Челябинск952213-917
6. Ротор952215-517
7. Родина934215-913
8. Арсенал934214-1013
9. Шинник93337-712
10. Уфа92349-99
11. СКА-Хабаровск92348-119
12. Енисей92346-119
13. Волга92257-148
14. Нефтехимик91537-128
15. Черноморец91359-146
16. Торпедо91354-126
17. Чайка91356-186
18. Сокол90454-114

Прогноз на матч

Свернуть

В столице Башкортостана сойдутся одни из самых сдержанных команд дивизиона в плане результативности. За последние 10 матчей у обеих набралось по семь игр на «тотал меньше 2.5». Не ждем обилия голов и от очной встречи соперников.

