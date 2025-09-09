Урал - Нефтехимик, 8 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В девятом туре Лиги PARI лидеры и фавориты первенства выступят в понедельник. «Урал» в Екатеринбурге принимает крепкий «Нефтехимик». Рассказываем об их совместном бэкграунде и шансах сторон в новой встрече.
Турнир: Лига PARI, 9-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)
Главный судья: Новиков (Петрозаводск)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|5
|3
|2
|17-14
|«Нефтехимик»
|2
|3
|5
|14-17
Последние пять матчей «Урала»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
04.09.2025
«Спартак» Кострома
1:1
«Урал»
Лига PARI
31.08.2025
«Урал»
2:0
«Факел»
Лига PARI
25.08.2025
«Урал»
4:0
«Волга»
Лига PARI
18.08.2025
«Торпедо»
1:0
«Урал»
Лига PARI
10.08.2025
«Енисей»
0:2
«Урал»
Лига PARI
Последние пять матчей «Нефтехимика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.09.2025
|«Нефтехимик»
1:5
«Родина»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«Челябинск»
Лига PARI
|24.08.2025
|«Факел»
1:0
«Нефтехимик»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Нефтехимик»
1:3
«КАМАЗ»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Шинник»
0:2
«Нефтехимик»
Лига PARI
Перед очной встречей соперников разделяют в таблице 13 позиций и 12 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|8
|6
|1
|1
|15-5
|19
|2. Факел
|8
|6
|1
|1
|8-4
|19
|3. КАМАЗ
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|4. Спартак Кострома
|8
|5
|2
|1
|12-7
|17
|5. Челябинск
|8
|4
|2
|2
|12-9
|14
|6. Ротор
|8
|4
|2
|2
|14-5
|14
|7. Арсенал
|8
|3
|4
|1
|14-9
|13
|8. Родина
|8
|2
|4
|2
|13-9
|10
|9. Уфа
|8
|2
|3
|3
|7-6
|9
|10. СКА-Хабаровск
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|11. Шинник
|8
|2
|3
|3
|5-7
|9
|12. Енисей
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|13. Волга
|8
|2
|2
|4
|7-12
|8
|14. Нефтехимик
|8
|1
|4
|3
|6-11
|7
|15. Чайка
|8
|1
|3
|4
|6-17
|6
|16. Торпедо
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5
|17. Сокол
|8
|0
|4
|4
|3-9
|4
|18. Черноморец
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
Один из фаворитов первенства не избежал потерь на двух предыдущих выездах - минимально уступил «Торпедо», а в прошлом туре разделил очки в Костроме с местным «Спартаком» (1:1). Это обстоятельство гарантирует максимальный настрой парней Мирослава Ромащенко на домашнюю встречу с середняком из Нижнекамска.
Обеим командам присуща сдержанность в результатах. У хозяев из 10 последних матчей (с учетом товарищеских) семь были на «тотал меньше 2.5», у гостей - шесть. Не ждем обилия голов и от понедельничного противостояния.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямая трансляция игры пройдет на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Железнов (травма)
«Нефтехимик»: нет
БК PARI выплатит в девятикратном размере выигрыш за успешную ставку на команду из Нижнекамска. Коэффициент на уральцев более чем в шесть раз ниже - 1.42. Ничья котируется за 4.30.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи победу лидера со счетом 1:0 или 2:0 (оба варианта котируются за 5.50).
Коэффициент 2.20 на ТБ 2.5 подсказывает, что вероятность «низа» тут весьма высока.
Купить билеты на матч можно через интернет на сайте футбольного клуба «Урал». Самый дешевый билет стоит от 250 рублей. Для посещения стадиона паспорт болельщика предъявлять не нужно.