Урал - Нефтехимик, 8 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Один из фаворитов первенства не избежал потерь на двух предыдущих выездах - минимально уступил «Торпедо», а в прошлом туре разделил очки в Костроме с местным «Спартаком» (1:1). Это обстоятельство гарантирует максимальный настрой парней Мирослава Ромащенко на домашнюю встречу с середняком из Нижнекамска.

Обеим командам присуща сдержанность в результатах. У хозяев из 10 последних матчей (с учетом товарищеских) семь были на «тотал меньше 2.5», у гостей - шесть. Не ждем обилия голов и от понедельничного противостояния.