Урал - Нефтехимик, 8 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Ромащенко придется повозиться с «автобусом» Новикова
Валентин Васильев

В девятом туре Лиги PARI лидеры и фавориты первенства выступят в понедельник. «Урал» в Екатеринбурге принимает крепкий «Нефтехимик». Рассказываем об их совместном бэкграунде и шансах сторон в новой встрече. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

08.09.2025, Пн

17:00 МСК

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

П1 - 1.42

Х - 4.30

П2 - 9.00

Турнир: Лига PARI, 9-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)

Главный судья: Новиков (Петрозаводск)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал»53217-14
«Нефтехимик»23514-17

Последние пять матчей «Урала»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.09.2025

«Спартак» Кострома

1:1

«Урал»

Лига PARI

31.08.2025

«Урал»

2:0

«Факел»

Лига PARI

25.08.2025

«Урал»

4:0

«Волга»

Лига PARI

18.08.2025

«Торпедо»

1:0

«Урал»

Лига PARI

10.08.2025

«Енисей»

0:2

«Урал»

Лига PARI

Последние пять матчей «Нефтехимика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.09.2025«Нефтехимик» 

1:5

«Родина»

Лига PARI

30.08.2025«Нефтехимик» 

1:1

«Челябинск»

Лига PARI

24.08.2025«Факел»

1:0

«Нефтехимик» 

Лига PARI

17.08.2025«Нефтехимик» 

1:3

«КАМАЗ»

Лига PARI

10.08.2025«Шинник»

0:2

«Нефтехимик» 

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей соперников разделяют в таблице 13 позиций и 12 очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал861115-519
2. Факел86118-419
3. КАМАЗ852115-817
4. Спартак Кострома852112-717
5. Челябинск842212-914
6. Ротор842214-514
7. Арсенал834114-913
8. Родина824213-910
9. Уфа82337-69
10. СКА-Хабаровск82338-109
11. Шинник82335-79
12. Енисей82336-99
13. Волга82247-128
14. Нефтехимик81436-117
15. Чайка81346-176
16. Торпедо81253-115
17. Сокол80443-94
18. Черноморец80356-123

Прогноз на матч

Один из фаворитов первенства не избежал потерь на двух предыдущих выездах - минимально уступил «Торпедо», а в прошлом туре разделил очки в Костроме с местным «Спартаком» (1:1). Это обстоятельство гарантирует максимальный настрой парней Мирослава Ромащенко на домашнюю встречу с середняком из Нижнекамска.

Обеим командам присуща сдержанность в результатах. У хозяев из 10 последних матчей (с учетом товарищеских) семь были на «тотал меньше 2.5», у гостей - шесть. Не ждем обилия голов и от понедельничного противостояния.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция игры пройдет на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияБесплатно
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Урал»: Железнов (травма)

«Нефтехимик»: нет

Коэффициенты букмекеров

БК PARI выплатит в девятикратном размере выигрыш за успешную ставку на команду из Нижнекамска. Коэффициент на уральцев более чем в шесть раз ниже - 1.42. Ничья котируется за 4.30.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Урал» - «Нефтехимик»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи победу лидера со счетом 1:0 или 2:0 (оба варианта котируются за 5.50).

Матч «Урал» - «Нефтехимик» будет результативным?

Коэффициент 2.20 на ТБ 2.5 подсказывает, что вероятность «низа» тут весьма высока.

Где смотреть бесплатно матч «Урал» - «Нефтехимик»?

БК PARI  бесплатно покажет игру на своем сайте. 

Где купить билеты на  матч «Урал» - «Нефтехимик»?

Купить билеты на матч можно через интернет на сайте футбольного клуба «Урал». Самый дешевый билет стоит от 250 рублей. Для посещения стадиона паспорт болельщика предъявлять не нужно.

