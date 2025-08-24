Ведомости
Урал - Волга, 25 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Фаворит не допустит расслабленности
Валентин Васильев

В понедельник, 25 августа, финиширует шестой тур Лиги PARI. Один из лидеров первенства «Урал» принимает «Волгу» из Ульяновска. Гарантированные три очка для фаворита?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

25.08.2025, Пн

17:00 МСК

«Волга» (Ульяновск)

П1 - 1.43

Х - 4.60

П2 - 7.30

Турнир: Лига PARI, 6-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)

Главный судья: Силантьев (Самара)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал»62118-8
«Волга»1268-18

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.08.2025«Торпедо»

1:0

«Урал»

Лига PARI

10.08.2025«Енисей»

0:2

«Урал»

Лига PARI

02.08.2025«Урал»

2:1

«Родина»

Лига PARI

28.07.2025«Урал»

3:2

«Черноморец»

Лига PARI

19.07.2025«Шинник»

0:1

«Урал»

Лига PARI

Последние пять матчей «Волги»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Волга»

1:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

09.08.2025«Челябинск»

1:0

«Волга»

Лига PARI

02.08.2025«Чайка»

1:1

«Волга»

Лига PARI

26.07.2025«Волга»

1:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

19.07.2025«Волга»

1:2

«Ротор»

Лига PARI

Прогноз на матч

До прошлого тура «Урал» шел по дистанции сезона без потерь. Очень некстати для екатеринбуржцев сменило тренера «Торпедо». Мощный всплеск активности автозаводцев пришелся как раз на игру с лидером. Команда Ромащенко пропустила в Химках редкий гол прямым ударом с углового, а сама ничего не забила. Как результат - отпустила «Факел» в отрыв. 

«Волга», напротив, лишь в пятом туре впервые выиграла после повышения в классе - 1:0 у «СКА-Хабаровск». Если на старте ульяновцы дважды заканчивали матчи со счетом 1:2, то в трех последних турах неизменно играют на «тотал меньше 2.5». 

После неудачного выезда в столицу фаворит будет максимально собран и не должен допустить даже пропущенного мяча. Кажется, если в этой паре и будут голы, то вряд ли от обеих команд.   

Трансляции

Прямая трансляция игры запланирована на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Урал»: нет

«Волга»: нет

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили щедрый коэффициент на победу гостей - 7.30. Ничья котируется за 4.60, а победа фаворита - за 1.43.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Урал» - «Волга»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи победу лидера со счетом 1:0 или 2:0 (оба варианта котируются за 6.50).

Матч «Урал» - «Волга» будет результативным?

Близкие коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 (соответственно, 1.95 и 1.85) говорят о том, что игра может пойти как по «низовому» сценарию, так и по «верховому».

Где смотреть бесплатно матч «Урал» - «Волга»?

Бесплатно игру покажет БК PARI на своем сайте. 

Где купить билеты на  матч «Урал» - «Волга»?

Билеты на игру доступны онлайн на официальном сайте «Урала». Минимальная стоимость составляет 250 рублей. Паспорт болельщика для прохода на трибуну не требуется. 

