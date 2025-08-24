Урал - Волга, 25 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

До прошлого тура «Урал» шел по дистанции сезона без потерь. Очень некстати для екатеринбуржцев сменило тренера «Торпедо». Мощный всплеск активности автозаводцев пришелся как раз на игру с лидером. Команда Ромащенко пропустила в Химках редкий гол прямым ударом с углового, а сама ничего не забила. Как результат - отпустила «Факел» в отрыв.

«Волга», напротив, лишь в пятом туре впервые выиграла после повышения в классе - 1:0 у «СКА-Хабаровск». Если на старте ульяновцы дважды заканчивали матчи со счетом 1:2, то в трех последних турах неизменно играют на «тотал меньше 2.5».

После неудачного выезда в столицу фаворит будет максимально собран и не должен допустить даже пропущенного мяча. Кажется, если в этой паре и будут голы, то вряд ли от обеих команд.