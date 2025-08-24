Урал - Волга, 25 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В понедельник, 25 августа, финиширует шестой тур Лиги PARI. Один из лидеров первенства «Урал» принимает «Волгу» из Ульяновска. Гарантированные три очка для фаворита?
Турнир: Лига PARI, 6-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)
Главный судья: Силантьев (Самара)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|6
|2
|1
|18-8
|«Волга»
|1
|2
|6
|8-18
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.08.2025
|«Торпедо»
1:0
«Урал»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Енисей»
0:2
«Урал»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Урал»
2:1
«Родина»
Лига PARI
|28.07.2025
|«Урал»
3:2
«Черноморец»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Шинник»
0:1
«Урал»
Лига PARI
Последние пять матчей «Волги»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Волга»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Челябинск»
1:0
«Волга»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Чайка»
1:1
«Волга»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Волга»
1:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Волга»
1:2
«Ротор»
Лига PARI
До прошлого тура «Урал» шел по дистанции сезона без потерь. Очень некстати для екатеринбуржцев сменило тренера «Торпедо». Мощный всплеск активности автозаводцев пришелся как раз на игру с лидером. Команда Ромащенко пропустила в Химках редкий гол прямым ударом с углового, а сама ничего не забила. Как результат - отпустила «Факел» в отрыв.
«Волга», напротив, лишь в пятом туре впервые выиграла после повышения в классе - 1:0 у «СКА-Хабаровск». Если на старте ульяновцы дважды заканчивали матчи со счетом 1:2, то в трех последних турах неизменно играют на «тотал меньше 2.5».
После неудачного выезда в столицу фаворит будет максимально собран и не должен допустить даже пропущенного мяча. Кажется, если в этой паре и будут голы, то вряд ли от обеих команд.
Прямая трансляция игры запланирована на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: нет
«Волга»: нет
Аналитики PARI установили щедрый коэффициент на победу гостей - 7.30. Ничья котируется за 4.60, а победа фаворита - за 1.43.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи победу лидера со счетом 1:0 или 2:0 (оба варианта котируются за 6.50).
Близкие коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 (соответственно, 1.95 и 1.85) говорят о том, что игра может пойти как по «низовому» сценарию, так и по «верховому».
Билеты на игру доступны онлайн на официальном сайте «Урала». Минимальная стоимость составляет 250 рублей. Паспорт болельщика для прохода на трибуну не требуется.