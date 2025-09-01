Волга - Черноморец, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В восьмом туре Лиги PARI терпящий бедствие «Черноморец» посетит Ульяновск. Сумеет ли бронзовый призер прошлого сезона покинуть последнее место в таблице? Аналитики достаточно оптимистично смотрят на шансы южан.
Турнир: Лига PARI, 8-й тур
Стадион: «Труд» им. Л.И. Яшина» (Ульяновск)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Волга»
|1
|0
|3
|8-12
|«Черноморец»
|3
|0
|1
|12-8
Последние пять матчей «Волги»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Волга»
2:1
«Арсенал»
Лига PARI
|25.08.2025
|«Урал»
4:0
«Волга»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Волга»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Челябинск»
1:0
«Волга»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Чайка»
1:1
«Волга»
Лига PARI
Последние пять матчей «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Шинник»
1:0
«Черноморец»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Черноморец»
0:2
«Енисей»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Черноморец»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Черноморец»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
После седьмого тура «Волга» поднялась на 12-ю позицию в таблице. «Черноморец» идет последним.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|6
|6
|0
|0
|7-1
|18
|2. Спартак Кострома
|7
|5
|1
|1
|11-6
|16
|3. Урал
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|4. КАМАЗ
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|5. Челябинск
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|6. Ротор
|7
|3
|2
|2
|8-5
|11
|7. Арсенал
|7
|2
|4
|1
|11-8
|10
|8. СКА-Хабаровск
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|9. Уфа
|7
|2
|2
|3
|7-6
|8
|10. Шинник
|7
|2
|2
|3
|5-7
|8
|11. Енисей
|7
|2
|2
|3
|6-9
|8
|12. Волга
|7
|2
|1
|4
|6-11
|7
|13. Родина
|7
|1
|4
|2
|8-8
|7
|14. Нефтехимик
|7
|1
|4
|2
|5-6
|7
|15. Чайка
|7
|1
|3
|3
|6-11
|6
|16. Торпедо
|7
|1
|1
|5
|3-11
|4
|17. Сокол
|7
|0
|4
|3
|3-7
|4
|18. Черноморец
|7
|0
|2
|5
|5-11
|2
Всего две команды прошли первые семь туров первенства без побед. Особенно непривычно видеть на дне таблицы «Черноморец», который еще в мае боролся за выход в РПЛ. Неудивительно, что Сергей Первушин не доработал в Новороссийске до осени. Впрочем, смена тренера южанам не помогла. После выезда в Ярославль проигрышная серия команды продлилась до трех туров.
У «Волги» дела идут получше. Ульяновцы первыми в чемпионате нанесли поражение «Арсеналу». Тем не менее аналитики находят шансы гостей в предстоящем матче чуть более предпочтительными относительно хозяев.
Новороссийцы три последних матча только пропускали и не забивали. У «Волги» в трех из пяти туров ворота поражала лишь одна из команд. Есть основания полагать, что, если в среду кто-то и отличится, то лишь одна из сторон. В PARI вариант «обе забьют - нет» идет с коэффициентом 1.65.
Прямую трансляцию из Ульяновска проведут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Волга»: нет
«Черноморец»: Магомедов (травма)
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все самые ходовые исходы встречи: 2.80 на победу хозяев, 2.55 - на гостей и 3.00 - на ничью.
Ниже всего в PARI котируется нулевая ничья. Успешная ставка на этот исход сулит шестикратный выигрыш.
Коэффициент 2.45 на тотал больше 2.5 не предвещает голевого пиршества на стадионе имени Яшина.
