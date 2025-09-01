Волга - Черноморец, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Всего две команды прошли первые семь туров первенства без побед. Особенно непривычно видеть на дне таблицы «Черноморец», который еще в мае боролся за выход в РПЛ. Неудивительно, что Сергей Первушин не доработал в Новороссийске до осени. Впрочем, смена тренера южанам не помогла. После выезда в Ярославль проигрышная серия команды продлилась до трех туров.

У «Волги» дела идут получше. Ульяновцы первыми в чемпионате нанесли поражение «Арсеналу». Тем не менее аналитики находят шансы гостей в предстоящем матче чуть более предпочтительными относительно хозяев.

Новороссийцы три последних матча только пропускали и не забивали. У «Волги» в трех из пяти туров ворота поражала лишь одна из команд. Есть основания полагать, что, если в среду кто-то и отличится, то лишь одна из сторон. В PARI вариант «обе забьют - нет» идет с коэффициентом 1.65.