Волга - Черноморец, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Ниже опускаться бронзовому призеру некуда
Валентин Васильев

В восьмом туре Лиги PARI терпящий бедствие «Черноморец» посетит Ульяновск. Сумеет ли бронзовый призер прошлого сезона покинуть последнее место в таблице? Аналитики достаточно оптимистично смотрят на шансы южан.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Волга» (Ульяновск)

03.09.2025, Ср

17:30 МСК

«Черноморец» (Новороссийск)

П1 - 2.80

Х - 3.00

П2 - 2.55

Турнир: Лига PARI, 8-й тур

Стадион: «Труд» им. Л.И. Яшина» (Ульяновск)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Волга»1038-12
«Черноморец»30112-8

Последние пять матчей «Волги»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«Волга»

2:1

«Арсенал»

Лига PARI

25.08.2025«Урал»

4:0

«Волга»

Лига PARI

17.08.2025«Волга»

1:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

09.08.2025«Челябинск»

1:0

«Волга»

Лига PARI

02.08.2025«Чайка»

1:1

«Волга»

Лига PARI

Последние пять матчей «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«Шинник»

1:0

«Черноморец»

Лига PARI

23.08.2025«Черноморец»

0:2

«Енисей»

Лига PARI

17.08.2025«Черноморец»

0:1

«Факел»

Лига PARI

09.08.2025«Сокол»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

03.08.2025«Черноморец»

1:2

«Арсенал»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

После седьмого тура «Волга» поднялась на 12-ю позицию в таблице. «Черноморец» идет последним.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел66007-118
2. Спартак Кострома751111-616
3. Урал650112-415
4. КАМАЗ742113-814
5. Челябинск741211-813
6. Ротор73228-511
7. Арсенал724111-810
8. СКА-Хабаровск72327-79
9. Уфа72237-68
10. Шинник72235-78
11. Енисей72236-98
12. Волга72146-117
13. Родина71428-87
14. Нефтехимик71425-67
15. Чайка71336-116
16. Торпедо71153-114
17. Сокол70433-74
18. Черноморец70255-112

Прогноз на матч

Свернуть

Всего две команды прошли первые семь туров первенства без побед. Особенно непривычно видеть на дне таблицы «Черноморец», который еще в мае боролся за выход в РПЛ. Неудивительно, что Сергей Первушин не доработал в Новороссийске до осени. Впрочем, смена тренера южанам не помогла. После выезда в Ярославль проигрышная серия команды продлилась до трех туров. 

У «Волги» дела идут получше. Ульяновцы первыми в чемпионате нанесли поражение «Арсеналу». Тем не менее аналитики находят шансы гостей в предстоящем матче чуть более предпочтительными относительно хозяев.

Новороссийцы три последних матча только пропускали и не забивали.  У «Волги» в трех из пяти туров ворота поражала лишь одна из команд. Есть основания полагать, что, если в среду кто-то и отличится, то лишь одна из сторон. В PARI вариант «обе забьют - нет» идет с коэффициентом 1.65.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямую трансляцию из Ульяновска проведут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Волга»: нет

«Черноморец»: Магомедов (травма)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все самые ходовые исходы встречи: 2.80 на победу хозяев, 2.55 - на гостей и 3.00 - на ничью.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Волга» - «Черноморец»?

Ниже всего в PARI котируется нулевая ничья. Успешная ставка на этот исход сулит шестикратный выигрыш. 

Матч «Волга» - «Черноморец» будет результативным?

Коэффициент 2.45 на тотал больше 2.5 не предвещает голевого пиршества на стадионе имени Яшина.

Где смотреть бесплатно матч «Волга» - «Черноморец»?

Бесплатно игру покажет БК PARI

