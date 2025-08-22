Ведомости
Джонни Уокер — Чжан Мингианг, 23 августа: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Очередной быстрый нокаут?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между бразильцем Джонни Уокером и китайцем Чжаном Мингиангом. Сумеет ли молодой проспект продлить серию поражений соперника на глазах домашней публики?

Статистика

Уокер

 

Чжан

Бразилия

Страна

Китай

33

Возраст

27

31

Бои

25

21 (16 / 3 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

19 (13 / 6 / 0)

9 (6 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (3 / 2 / 1)

1

Без результата

0

13

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

14

198

Рост (см)

188

208

Размах рук (см)

192

113

Размах ног (см)

106,5

Джонни Уокер

Выступает в профессиональных MMA с 2013 года. Несколько раз бился в тяжелом весе, но большую часть карьеры провел в полутяжелой категории. В 2018 году выиграл пояс EBD, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал семь побед при четырех поражениях, после чего получил бой с Магомедом Анкалаевым. Их первый поединок был признан несостоявшимся после запрещенного удара, а в реванше россиянин нокаутировал бразильца во втором раунде. В последнем поединке в июне прошлого года Уокер потерпел второе подряд поражение нокаутом — от Волкана Оздемира.

Мингианг Чжан

Свернуть

В 12-летнем возрасте начал заниматься китайскими единоборствами, затем освоил ММА, получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. На профессиональном уровне выступает с 2014 года. В 2022-м победил в серии «Road to UFC», затем выиграл все три боя под эгидой промоушена. Всего идет на серии из 12 побед в первых раундах. В последнем поединке в апреле нокаутировал Энтони Смита.

Сравнение коэффициентов

 Победа УокераПобеда ЧжанаДосрочное завершениеПолный бой
PARI3,951,279,001,05

Прогноз на бой

12 подряд побед в первых раундах говорят сами за себя. Чжан не просто громко заявил о себе, но и стал одним из самых заметных проспектов UFC, особенно в азиатском регионе. Да, можно скептически относиться к уровню многих его соперников, но в последние годы китаец сносит всех без разбора, в том числе весьма достойных оппонентов.

Вот и теперь букмекеры не верят, что Уокер справится с этим катком. Бразилец будто уперся в потолок и перестал прогрессировать. Он остался ударником, который толком не умеет держать прессинг и работать вторым номером. Уокер сам старается задавить оппонентов, но допускает много ошибок в защите, чем пользуются мастеровитые соперники. При этом у бразильца есть проблемы с выносливостью, а в партере он в лучшем случае может держать оборону, но не более того.

Но до борьбы вряд ли дойдет. Чжан тоже предпочитает работать в стойке, где сразу навязывает высокий темп и жесткий прессинг. Есть сходство с Уокером в том, что китаец тоже не слишком заботится о защите. Но пространство для прогресса у Чжана есть, да и пробит он гораздо меньше, чем бразилец.

Вот и получается, что в брутальном размене в стойке шансов у китайца больше. Предположим, что заряженный домашней публикой Чжан вновь оформит быструю досрочную победу — не более чем за 7,5 минуты.

Полный кард, где смотреть бой Уокер Чжан

Турнир UFC Fight Night 257 пройдет на Крытом стадионе Шанхая в Китае. Шоу стартует в субботу, 23 августа, в 10:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 13:00 мск, поэтому главный бой Уокер Чжан стоит ожидать около 15:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении целиком транслировать шоу будут и «Матч ТВ», и «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Махешат Хайсайер (Китай) — Гейдж Янг (США). Легкий вес;
  • Лонэ Кавана (Англия) — Чарльз Джонсон (США). Наилегчайший вес;
  • Ронг Жу (Китай) — Остин Хаббард (США). Легкий вес;
  • Мишель Перейра (Бразилия) — Кайл Докос (США). Средний вес;
  • Йи Жа (Китай) — Вестин Уилсон (США). Полулегкий вес;
  • Ксяо Лон (Китай) — Суянг Ю (Республика Корея). Легчайший вес;
  • Уран Сатыбалдиев (Кыргызстан) — Дияр Нургожай (Казахстан). Полутяжелый вес.

