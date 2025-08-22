Джонни Уокер — Чжан Мингианг, 23 августа: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

12 подряд побед в первых раундах говорят сами за себя. Чжан не просто громко заявил о себе, но и стал одним из самых заметных проспектов UFC, особенно в азиатском регионе. Да, можно скептически относиться к уровню многих его соперников, но в последние годы китаец сносит всех без разбора, в том числе весьма достойных оппонентов.

Вот и теперь букмекеры не верят, что Уокер справится с этим катком. Бразилец будто уперся в потолок и перестал прогрессировать. Он остался ударником, который толком не умеет держать прессинг и работать вторым номером. Уокер сам старается задавить оппонентов, но допускает много ошибок в защите, чем пользуются мастеровитые соперники. При этом у бразильца есть проблемы с выносливостью, а в партере он в лучшем случае может держать оборону, но не более того.

Но до борьбы вряд ли дойдет. Чжан тоже предпочитает работать в стойке, где сразу навязывает высокий темп и жесткий прессинг. Есть сходство с Уокером в том, что китаец тоже не слишком заботится о защите. Но пространство для прогресса у Чжана есть, да и пробит он гораздо меньше, чем бразилец.

Вот и получается, что в брутальном размене в стойке шансов у китайца больше. Предположим, что заряженный домашней публикой Чжан вновь оформит быструю досрочную победу — не более чем за 7,5 минуты.