Джонни Уокер — Чжан Мингианг, 23 августа: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между бразильцем Джонни Уокером и китайцем Чжаном Мингиангом. Сумеет ли молодой проспект продлить серию поражений соперника на глазах домашней публики?
Уокер
Чжан
Бразилия
Страна
Китай
33
Возраст
27
31
Бои
25
21 (16 / 3 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (13 / 6 / 0)
9 (6 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (3 / 2 / 1)
1
Без результата
0
13
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
14
198
Рост (см)
188
208
Размах рук (см)
192
113
Размах ног (см)
106,5
Выступает в профессиональных MMA с 2013 года. Несколько раз бился в тяжелом весе, но большую часть карьеры провел в полутяжелой категории. В 2018 году выиграл пояс EBD, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал семь побед при четырех поражениях, после чего получил бой с Магомедом Анкалаевым. Их первый поединок был признан несостоявшимся после запрещенного удара, а в реванше россиянин нокаутировал бразильца во втором раунде. В последнем поединке в июне прошлого года Уокер потерпел второе подряд поражение нокаутом — от Волкана Оздемира.
В 12-летнем возрасте начал заниматься китайскими единоборствами, затем освоил ММА, получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. На профессиональном уровне выступает с 2014 года. В 2022-м победил в серии «Road to UFC», затем выиграл все три боя под эгидой промоушена. Всего идет на серии из 12 побед в первых раундах. В последнем поединке в апреле нокаутировал Энтони Смита.
12 подряд побед в первых раундах говорят сами за себя. Чжан не просто громко заявил о себе, но и стал одним из самых заметных проспектов UFC, особенно в азиатском регионе. Да, можно скептически относиться к уровню многих его соперников, но в последние годы китаец сносит всех без разбора, в том числе весьма достойных оппонентов.
Вот и теперь букмекеры не верят, что Уокер справится с этим катком. Бразилец будто уперся в потолок и перестал прогрессировать. Он остался ударником, который толком не умеет держать прессинг и работать вторым номером. Уокер сам старается задавить оппонентов, но допускает много ошибок в защите, чем пользуются мастеровитые соперники. При этом у бразильца есть проблемы с выносливостью, а в партере он в лучшем случае может держать оборону, но не более того.
Но до борьбы вряд ли дойдет. Чжан тоже предпочитает работать в стойке, где сразу навязывает высокий темп и жесткий прессинг. Есть сходство с Уокером в том, что китаец тоже не слишком заботится о защите. Но пространство для прогресса у Чжана есть, да и пробит он гораздо меньше, чем бразилец.
Вот и получается, что в брутальном размене в стойке шансов у китайца больше. Предположим, что заряженный домашней публикой Чжан вновь оформит быструю досрочную победу — не более чем за 7,5 минуты.
Турнир UFC Fight Night 257 пройдет на Крытом стадионе Шанхая в Китае. Шоу стартует в субботу, 23 августа, в 10:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 13:00 мск, поэтому главный бой Уокер — Чжан стоит ожидать около 15:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении целиком транслировать шоу будут и «Матч ТВ», и «Матч! Боец».
