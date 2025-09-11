Каллум Уолш — Фернандо Варгас-младший, 14 сентября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В ночь на воскресенье, 14 сентября, по московскому времени пройдет крупный боксерский вечер, который возглавит бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Вторым по значимости событием турнира станет десятираундовый поединок между ирландцем Каллумом Уолшем и американцем Фернандо Варгасом-младшим в первом среднем весе (до 69,85 кг). Кто останется непобежденным?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Уолш
Варгас-младший
Ирландия
Страна
США
24
Возраст
28
14
Бои
17
14 (11)
Победы (нокауты)
17 (15)
0
Поражения (нокауты)
0
19
Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec
40
183
Рост (см)
180
183
Размах рук (см)
183
Левша
Стойка
Левша
На профессиональном ринге выступает с 2021 года. Выиграл пояс WBC USA Silver в первом среднем весе, который защитил дважды. В 2024-м забрал пояс WBC Continental Americas в этой же категории, защитил его четыре раза. В последнем поединке в июне техническим решением судей победил Элиаса Эспадаса.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
На профессиональном ринге выступает с 2020 года. Поединков за титулы не проводил. На данный момент идет на серии из пяти досрочных побед. В последнем поединке в мае нокаутировал в четвертом раунде Гонсало Гастона Корию.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона
Продвижением Уолша занимаются активно, и предстоящий поединок может стать для него прорывным. Во-первых, огромное внимание к одному из главных кардов года. Во-вторых, действительно стоящая проверка и повышение уровня оппозиции.
Варгас — довольно качественный боксер с очень хорошим джебом. Его карьера на подъеме — вероятно, даже близка к пику. Полагаем, бой может получиться более конкурентным, чем рисуют котировки букмекеров. В любом случае не ждем быструю развязку и играем ТБ (8,5).
Турнир на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 14 сентября, в 03:00 по московскому времени. Бой Уолш — Варгас-младший стоит ожидать не ранее 05:30 мск.
Вещателем турнира будет платформа Netflix.
Полный кард