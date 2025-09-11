Каллум Уолш — Фернандо Варгас-младший, 14 сентября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Продвижением Уолша занимаются активно, и предстоящий поединок может стать для него прорывным. Во-первых, огромное внимание к одному из главных кардов года. Во-вторых, действительно стоящая проверка и повышение уровня оппозиции.

Варгас — довольно качественный боксер с очень хорошим джебом. Его карьера на подъеме — вероятно, даже близка к пику. Полагаем, бой может получиться более конкурентным, чем рисуют котировки букмекеров. В любом случае не ждем быструю развязку и играем ТБ (8,5).