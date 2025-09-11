Ведомости
10 сентября 19:01ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Каллум Уолш — Фернандо Варгас-младший, 14 сентября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Дуэль непобежденных
Александр Бокулёв
Источник: Zuffa Boxing
Источник: Zuffa Boxing

В ночь на воскресенье, 14 сентября, по московскому времени пройдет крупный боксерский вечер, который возглавит бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Вторым по значимости событием турнира станет десятираундовый поединок между ирландцем Каллумом Уолшем и американцем Фернандо Варгасом-младшим в первом среднем весе (до 69,85 кг). Кто останется непобежденным?

Статистика

Свернуть

Уолш

 

Варгас-младший

Ирландия

Страна

США

24

Возраст

28

14

Бои

17

14 (11)

Победы (нокауты)

17 (15)

0

Поражения (нокауты)

0

19

Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec

40

183

Рост (см)

180

183

Размах рук (см)

183

Левша

Стойка

Левша

Каллум Уолш

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2021 года. Выиграл пояс WBC USA Silver в первом среднем весе, который защитил дважды. В 2024-м забрал пояс WBC Continental Americas в этой же категории, защитил его четыре раза. В последнем поединке в июне техническим решением судей победил Элиаса Эспадаса.

Фернандо Варгас-младший

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2020 года. Поединков за титулы не проводил. На данный момент идет на серии из пяти досрочных побед. В последнем поединке в мае нокаутировал в четвертом раунде Гонсало Гастона Корию.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа УолшаПобеда Варгаса-младшегоДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,323,801,991,73

Прогноз на бой

Свернуть

Продвижением Уолша занимаются активно, и предстоящий поединок может стать для него прорывным. Во-первых, огромное внимание к одному из главных кардов года. Во-вторых, действительно стоящая проверка и повышение уровня оппозиции.

Варгас — довольно качественный боксер с очень хорошим джебом. Его карьера на подъеме — вероятно, даже близка к пику. Полагаем, бой может получиться более конкурентным, чем рисуют котировки букмекеров. В любом случае не ждем быструю развязку и играем ТБ (8,5).

Где смотреть бой Уолш — Варгас-младший

Свернуть

Турнир на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 14 сентября, в 03:00 по московскому времени. Бой Уолш — Варгас-младший стоит ожидать не ранее 05:30 мск.

Вещателем турнира будет платформа Netflix.

Полный кард

