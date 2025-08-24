Вест Хэм Юнайтед — Челси, 20 августа: прогноз на матч АПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 20 августа, «Вест Хэм» примет «Челси» в рамках второго тура чемпионата Англии по футболу. Обе команды стартовали в турнире с ничьих. Чем завершится их очная встреча?
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 2-й тур
Стадион: «Олимпийский» (Лондон, Англия, Великобритания)
Судьи: Джон Брукс (главный арбитр), Ли Беттс, Акил Хаусон (ассистенты), Крейг Поусон (резервный)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вест Хэм»
|43
|23
|52
|167-185
|«Челси»
|52
|23
|43
|185-167
Последние пять игр «Вест Хэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.08.2023
|«Борнмут»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|05.08.2023
|«Байер»
4:0
«Вест Хэм»
Товарищеский матч
|29.07.2023
|«Ренн»
3:1
«Вест Хэм»
Товарищеский матч
|22.07.2023
|«Дагенем энд Редбридж»
2:2
«Вест Хэм»
Товарищеский матч
|18.07.2023
|«Тоттенхэм»
2:3
«Вест Хэм»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.08.2023
|«Челси»
1:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|03.08.2023
|«Челси»
1:1
«Боруссия» (Дортмунд)
Товарищеский матч
|30.07.2023
|«Челси»
2:0
«Фулхэм»
Товарищеский матч
|27.07.2023
|«Ньюкасл»
1:1
«Челси»
Товарищеский матч
|23.07.2023
|«Челси»
4:3
«Брайтон»
Товарищеский матч
После первого тура у «Челси» и «Вест Хэма» идентичные показатели:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|2. Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|3. Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|4. Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5. Кристал Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7. Манчестер Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8. Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|9. Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|10. Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11. Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12. Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13. Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|14. Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15. Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16. Шеффилд Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17. Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18. Лутон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|19. Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|20. Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
Обе команды оформили ничьи в первом туре, но «Челси» показал более качественную игру - к тому же на фоне «Ливерпуля». Согласимся, что гости выглядят явными фаворитами в предстоящей встрече, но кадровые проблемы вынуждают перестраховаться Двойным шансом в их пользу. А дополним его ТМ (3,5) - такой тотал зашел в стартовых матчах обеих команд, а также в четырех из пяти их последних очных игр. Отметим, что именно в нападении «синим» пока сложно, особенно в плане реализации. Неслучайно оба их мяча (в том числе отмененный) в первом туре забили номинальные защитники.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Фонбет»
|До 15% от суммы проигрыша
|Кэшбек, программа лояльности
|«Олимп»
|До 30,5 тысячи рублей
|Приветственный
|«Мелбет»
|До 15 тысяч рублей
|100% бонус на первый депозит
Смотреть бесплатно игру «Вест Хэм» - «Челси» можно только на ресурсах некоторых букмекерских контор и в социальных сетях. На российском телевидении АПЛ не транслируется.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Vital Sport
|Видеотрансляция, HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Вест Хэм»: нет
«Челси»: Нкунку, Бадьяшиль, Броя (все - травмы), Чалоба, Джеймс, Фофана, Беттинелли (все - под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вест Хэм» - «Челси»:
|Позиция
|«Вест Хэм»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|23. Ареола
|31. Санчес
|Вратарь
|Защитник
|5. Цоуфал
|26. Колвилл
|Защитник
|Защитник
|4. Зума
|2. Дисаси
|Защитник
|Защитник
|27. Агер
|6. Силва
|Защитник
|Защитник
|33. Пальмиери
|21. Чилуэлл
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Пакета
|27. Гюсто
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Соучек
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Форнальс
|17. Чуквуэмека
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Боуэн
|23. Галлахер
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Бенрахма
|7. Стерлинг
|Нападающий
|Нападающий
|9. Антонио
|15. Джексон
|Нападающий
|Главный тренер
|Дэвид Мойес
|Маурисио Почеттино
|Главный тренер
Букмекеры ожидают конкурентную встречу, но выделяют гостей в качестве явных фаворитов.
Смотреть онлайн видеотрансляции игр АПЛ можно только на ресурсах некоторых букмекерских контор и в социальных сетях.
После провала в прошлом сезоне лондонцы серьёзно перестроили состав. Команду уже покинули немец Кай Хаверц (75 млн евро, «Арсенал»), англичанин Мейсон Маунт (64 млн евро, «Манчестер Юнайтед»), хорват Матео Ковачич (29 млн евро, «Манчестер Сити»), сенегалец Калиду Кулибали (23 млн евро, «Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), американец Кристиан Пулишич (20 млн евро, «Милан», Италия), сенегалец Эдуар Менди (18,5 млн евро, «Аль-Ахли», Саудовская Аравия), англичанин Рубен Лофтус-Чик (16 млн евро, «Милан», Италия), валлиец Итан Ампаду (8 млн евро, «Лидс»). На правах свободных агентов ушли француз Нголо Канте («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), испанец Сесар Аспиликуэта («Атлетико», Испания), габонец Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель», Франция), ганец Абдул Рахман Баба (ПАОК, Греция).
Официально «Челси» оформил входящие трансферы французов Кристофера Нкунку (60 млн евро, «РБ Лейпциг», Германия), Лесли Угочукву (19 млн евро, «Ренн», Франция) и Акселя Дисаси (45 млн евро, «Монако»), сенегальца Николаса Джексона (37 млн евро, «Вильярреал», Испания), испанца Роберта Санчеса (23 млн евро, «Брайтон»).
Букмекеры считают «Манчестер Сити» главным претендентом на победу в новом розыгрыше турнира. Полные расклады и ключевую информацию о сезоне АПЛ можно прочитать в нашем специальном материале.
«Вест Хэм» выиграл со счетом 3:1 благодаря голам Агера (7 минута), Антонио (53) и Пакета (90+5, с пенальти). У «Челси» отличился Чуквуэмека (28), а Фернандес не реализовал пенальти (43). Кроме того, Агер был удален на 67-й минуте.