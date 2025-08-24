Вест Хэм Юнайтед — Челси, 20 августа: прогноз на матч АПЛ, трансляция, составы

Обе команды оформили ничьи в первом туре, но «Челси» показал более качественную игру - к тому же на фоне «Ливерпуля». Согласимся, что гости выглядят явными фаворитами в предстоящей встрече, но кадровые проблемы вынуждают перестраховаться Двойным шансом в их пользу. А дополним его ТМ (3,5) - такой тотал зашел в стартовых матчах обеих команд, а также в четырех из пяти их последних очных игр. Отметим, что именно в нападении «синим» пока сложно, особенно в плане реализации. Неслучайно оба их мяча (в том числе отмененный) в первом туре забили номинальные защитники.