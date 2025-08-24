Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



15 августа 14:24ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Вест Хэм Юнайтед — Челси, 20 августа: прогноз на матч АПЛ, трансляция, составы

Букмекеры считают гостей фаворитами лондонского дерби
Александр Бокулёв

В воскресенье, 20 августа, «Вест Хэм» примет «Челси» в рамках второго тура чемпионата Англии по футболу. Обе команды стартовали в турнире с ничьих. Чем завершится их очная встреча?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вест Хэм» (Лондон)

20.08.2023, Вс

18:30 МСК

«Челси» (Лондон)

П1 - 4,00

Х - 3,65

П2 - 1,90

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 2-й тур

Стадион: «Олимпийский» (Лондон, Англия, Великобритания)

Судьи: Джон Брукс (главный арбитр), Ли Беттс, Акил Хаусон (ассистенты), Крейг Поусон (резервный)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вест Хэм»432352167-185
«Челси»522343185-167

Последние пять игр «Вест Хэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.08.2023«Борнмут»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

05.08.2023«Байер»

4:0

«Вест Хэм»

Товарищеский матч

29.07.2023«Ренн»

3:1

«Вест Хэм»

Товарищеский матч

22.07.2023«Дагенем энд Редбридж»

2:2

«Вест Хэм»

Товарищеский матч

18.07.2023«Тоттенхэм»

2:3

«Вест Хэм»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.08.2023«Челси»

1:1

«Ливерпуль»

АПЛ

03.08.2023«Челси»

1:1

«Боруссия» (Дортмунд)

Товарищеский матч

30.07.2023«Челси»

2:0

«Фулхэм»

Товарищеский матч

27.07.2023«Ньюкасл»

1:1

«Челси»

Товарищеский матч

23.07.2023«Челси»

4:3

«Брайтон»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

После первого тура у «Челси» и «Вест Хэма» идентичные показатели:

КлубИВНПМячиОчки
1. Ньюкасл11005-13
2. Брайтон11004-13
3. Манчестер Сити11003-03
4. Арсенал11002-13
5. Кристал Пэлас11001-03
6. Фулхэм11001-03
7. Манчестер Юнайтед11001-03
8. Тоттенхэм10102-21
9. Брентфорд10102-21
10. Ливерпуль10101-11
11. Вест Хэм10101-11
12. Челси10101-11
13. Борнмут10101-11
14. Ноттингем Форест10011-20
15. Вулверхэмптон10010-10
16. Шеффилд Юнайтед10010-10
17. Эвертон10010-10
18. Лутон10011-40
19. Бернли10010-30
20. Астон Вилла10011-50

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды оформили ничьи в первом туре, но «Челси» показал более качественную игру - к тому же на фоне «Ливерпуля». Согласимся, что гости выглядят явными фаворитами в предстоящей встрече, но кадровые проблемы вынуждают перестраховаться Двойным шансом в их пользу. А дополним его ТМ (3,5) - такой тотал зашел в стартовых матчах обеих команд, а также в четырех из пяти их последних очных игр. Отметим, что именно в нападении «синим» пока сложно, особенно в плане реализации. Неслучайно оба их мяча (в том числе отмененный) в первом туре забили номинальные защитники.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»До 15% от суммы проигрышаКэшбек, программа лояльности
«Олимп»До 30,5 тысячи рублейПриветственный
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Смотреть бесплатно игру «Вест Хэм» - «Челси» можно только на ресурсах некоторых букмекерских контор и в социальных сетях. На российском телевидении АПЛ не транслируется.

ВещательТип трансляцииУсловия
Vital SportВидеотрансляция, HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Вест Хэм»: нет

«Челси»: Нкунку, Бадьяшиль, Броя (все - травмы), Чалоба, Джеймс, Фофана, Беттинелли (все - под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вест Хэм» - «Челси»:

Позиция«Вест Хэм»«Челси»Позиция
Вратарь23. Ареола 31. СанчесВратарь
Защитник5. Цоуфал26. КолвиллЗащитник
Защитник4. Зума2. ДисасиЗащитник
Защитник27. Агер6. СилваЗащитник
Защитник33. Пальмиери21. ЧилуэллПолузащитник
Полузащитник10. Пакета27. ГюстоПолузащитник
Полузащитник 28. Соучек8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник8. Форнальс17. ЧуквуэмекаПолузащитник
Полузащитник20. Боуэн23. ГаллахерПолузащитник
Полузащитник22. Бенрахма7. СтерлингНападающий
Нападающий9. Антонио15. ДжексонНападающий
Главный тренерДэвид МойесМаурисио ПочеттиноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
 Победа «Вест Хэма» НичьяПобеда «Челси»
«Фонбет»4,003,651,90
«Олимп»4,083,681,93
«Мелбет»4,003,501,93

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Вест Хэм» - «Челси»?

Букмекеры ожидают конкурентную встречу, но выделяют гостей в качестве явных фаворитов.

Где бесплатно смотреть матч «Вест Хэм» - «Челси»?

Смотреть онлайн видеотрансляции игр АПЛ можно только на ресурсах некоторых букмекерских контор и в социальных сетях.

Какие трансферы совершил «Челси»?

После провала в прошлом сезоне лондонцы серьёзно перестроили состав. Команду уже покинули немец Кай Хаверц (75 млн евро, «Арсенал»), англичанин Мейсон Маунт (64 млн евро, «Манчестер Юнайтед»), хорват Матео Ковачич (29 млн евро, «Манчестер Сити»), сенегалец Калиду Кулибали (23 млн евро, «Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), американец Кристиан Пулишич (20 млн евро, «Милан», Италия), сенегалец Эдуар Менди (18,5 млн евро, «Аль-Ахли», Саудовская Аравия), англичанин Рубен Лофтус-Чик (16 млн евро, «Милан», Италия), валлиец Итан Ампаду (8 млн евро, «Лидс»). На правах свободных агентов ушли француз Нголо Канте («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), испанец Сесар Аспиликуэта («Атлетико», Испания), габонец Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель», Франция), ганец Абдул Рахман Баба (ПАОК, Греция).

Официально «Челси» оформил входящие трансферы французов Кристофера Нкунку (60 млн евро, «РБ Лейпциг», Германия), Лесли Угочукву (19 млн евро, «Ренн», Франция) и Акселя Дисаси (45 млн евро, «Монако»), сенегальца Николаса Джексона (37 млн евро, «Вильярреал», Испания), испанца Роберта Санчеса (23 млн евро, «Брайтон»).

Кто фаворит чемпионата Англии?

Букмекеры считают «Манчестер Сити» главным претендентом на победу в новом розыгрыше турнира. Полные расклады и ключевую информацию о сезоне АПЛ можно прочитать в нашем специальном материале.

UPD: результат

Свернуть

«Вест Хэм» выиграл со счетом 3:1 благодаря голам Агера (7 минута), Антонио (53) и Пакета (90+5, с пенальти). У «Челси» отличился Чуквуэмека (28), а Фернандес не реализовал пенальти (43). Кроме того, Агер был удален на 67-й минуте.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer129 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer494 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer129 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer129 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer129 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer494 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer129 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer129 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer129 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer129 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё