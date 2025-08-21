Ведомости
Зенит - Динамо Махачкала, 23 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

С этим середняком всем топам приходится сложно
Валентин Васильев

На субботу, 23 августа, в Российской Премьер-лиге запланировано четыре матча в зачет шестого тура. Вице-чемпион страны, «Зенит», сыграет дома с махачкалинским «Динамо». Легкой прогулки у фаворита снова не предвидится. Сейчас объясним почему. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

23.08.2025, Сб

16:15 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 1.26

Х - 5.40

П2 - 11.00

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 6-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»3005-1
«Динамо» Махачкала0031-5

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Спартак»

2:2

«Зенит»

РПЛ

12.08.2025«Зенит»

3:0

«Рубин»

Кубок России

09.08.2025«Ахмат»

1:0

«Зенит»

РПЛ

03.08.2025«Зенит»

1:1

ЦСКА

РПЛ

30.07.2025«Ахмат»

1:2

«Зенит»

Кубок России

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.08.2025«Пари НН»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

12.08.2025«Спартак»

1:1, пен. 3:4

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

08.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Акрон»

РПЛ

03.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Ахмат»

РПЛ

30.07.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Пари НН»

Кубок России

Место в турнирной таблице

После пяти туров дагестанский клуб всего на одно очко отстает от «Зенита». 

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив541013-613
2. Краснодар540111-312
3. ЦСКА532011-411
4. Рубин53118-810
5. Балтика52309-59
6. Крылья Советов52219-68
7. Ахмат52035-66
8. Акрон51318-56
9. Зенит51317-76
10. Оренбург51225-65
11. Динамо Махачкала51223-55
12. Динамо Москва51224-65
13. Спартак51226-105
14. Ростов51043-83
15. Пари НН51044-93
16. Сочи50143-151

Прогноз на матч

«Зенит» еще никогда при Семаке не стартовал так плохо. В пяти стартовых турах чемпионата сине-бело-голубые одержали всего одну победу и набрали меньше половины возможных очков (40%). Да, в последней игре со «Спартаком» питерцы сумели уйти от поражения в численном меньшинстве, но меньше вопросов к игре команды и ее главному тренеру после «дерби двух столиц» не стало. Немного снизить общественное давление на фаворита может убедительная победа в ближайшем туре. Но даже на своем поле ее добиться «Зениту» будет крайне сложно.

Дело не только в игровых проблемах невской команды, но и специфике ее соперника. Махачкалинское «Динамо» регулярно доставляет серьезные проблемы фаворитам. Уже в новом сезоне с ним дважды мучился «Спартак»: в первом случае кое-как выиграл, а во втором, в Кубке, уступил в серии пенальти.

«Динамо» Биджиева - одна из самых закрытых команд лиги. Ее визитка - «низовые» матчи. В этом сезоне других у махачкалинцев не было - все семь на тотал меньше 2.5! Рискнем предположить, что в субботу этот динамовский тренд сохранится.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Прямая трансляция из Северной столицы запланирована на «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть игру можно на платформах Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Зенит»: Дуглас (дисквалификация), Караваев, Москвичев (оба - травмы)

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Динамо»:

Позиция«Зенит»«Динамо»Позиция
Вратарь16. Адамов27. ВолкВратарь
Защитник31. Мантуан77. СундуковЗащитник
Защитник33. Нино70. ПальцевЗащитник
Защитник6. Дркушич99. АлибековЗащитник
Защитник66. Вега5. ТабидзеЗащитник
Полузащитник5. Барриос4. ШумаховЗащитник
Полузащитник 8. Вендел16. МрезигПолузащитник 
Полузащитник9. Жерсон47. ГлушковПолузащитник
Полузащитник20. Педро9. МагомедовПолузащитник
Полузащитник17. Мостовой28. СердеровПолузащитник
Нападающий7. Соболев25. АгаларовНападающий
Главный тренерСергей СемакХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК Winline считают «Зенит» явным фаворитом матча. Поставить на победу вице-чемпиона в прематче можно за 1.26. Ничья в конторе идет за 5.40. Удачное пари на успех гостей обещает 11-кратный выигрыш относительно номинала ставки.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Зенит» - «Динамо» Махачкала?

По расчетам аналитиков, вероятность победы чемпиона составляет около 79%. Три предыдущих матча команд завершились в пользу фаворита.

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - «Динамо» Махачкала?

Для зарегистрированных пользователей Winline  такая опция доступна на официальном сайте и в приложении компании. 

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Динамо» Махачкала?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Газпром Арены» или  на билетном онлайн-сервисе «Зенита». Минимальная цена - 300 рублей. В стоимость билета, помимо непосредственно футбола, выходит выступление Мари Краймбрери.

«Зенит» станет чемпионом?

Несмотря на стартовые неудачи, команда Семака остается главным претендентом на чемпионский титул. Ставки на ее триумф сейчас принимаются с коэффициентом 3.00. На «Краснодар» котировка на 0.60 выше.

Лучшие бонусы

