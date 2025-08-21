Зенит - Динамо Махачкала, 23 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Зенит» еще никогда при Семаке не стартовал так плохо. В пяти стартовых турах чемпионата сине-бело-голубые одержали всего одну победу и набрали меньше половины возможных очков (40%). Да, в последней игре со «Спартаком» питерцы сумели уйти от поражения в численном меньшинстве, но меньше вопросов к игре команды и ее главному тренеру после «дерби двух столиц» не стало. Немного снизить общественное давление на фаворита может убедительная победа в ближайшем туре. Но даже на своем поле ее добиться «Зениту» будет крайне сложно.

Дело не только в игровых проблемах невской команды, но и специфике ее соперника. Махачкалинское «Динамо» регулярно доставляет серьезные проблемы фаворитам. Уже в новом сезоне с ним дважды мучился «Спартак»: в первом случае кое-как выиграл, а во втором, в Кубке, уступил в серии пенальти.

«Динамо» Биджиева - одна из самых закрытых команд лиги. Ее визитка - «низовые» матчи. В этом сезоне других у махачкалинцев не было - все семь на тотал меньше 2.5! Рискнем предположить, что в субботу этот динамовский тренд сохранится.