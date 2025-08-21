Зенит - Динамо Махачкала, 23 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На субботу, 23 августа, в Российской Премьер-лиге запланировано четыре матча в зачет шестого тура. Вице-чемпион страны, «Зенит», сыграет дома с махачкалинским «Динамо». Легкой прогулки у фаворита снова не предвидится. Сейчас объясним почему.
⚽ Получить фрибет 3 000 ₽ без депозита от Winline
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
23.08.2025, Сб
16:15 МСК
«Динамо» (Махачкала)
|П1 - 1.26
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 6-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|3
|0
|0
|5-1
|«Динамо» Махачкала
|0
|0
|3
|1-5
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Спартак»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|12.08.2025
|«Зенит»
3:0
«Рубин»
Кубок России
|09.08.2025
|«Ахмат»
1:0
«Зенит»
РПЛ
|03.08.2025
|«Зенит»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|30.07.2025
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
Кубок России
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.08.2025
|«Пари НН»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|12.08.2025
|«Спартак»
1:1, пен. 3:4
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|08.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Акрон»
РПЛ
|03.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.07.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Пари НН»
Кубок России
После пяти туров дагестанский клуб всего на одно очко отстает от «Зенита».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|5
|4
|1
|0
|13-6
|13
|2. Краснодар
|5
|4
|0
|1
|11-3
|12
|3. ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|4. Рубин
|5
|3
|1
|1
|8-8
|10
|5. Балтика
|5
|2
|3
|0
|9-5
|9
|6. Крылья Советов
|5
|2
|2
|1
|9-6
|8
|7. Ахмат
|5
|2
|0
|3
|5-6
|6
|8. Акрон
|5
|1
|3
|1
|8-5
|6
|9. Зенит
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|10. Оренбург
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|11. Динамо Махачкала
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|12. Динамо Москва
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|13. Спартак
|5
|1
|2
|2
|6-10
|5
|14. Ростов
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|15. Пари НН
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|16. Сочи
|5
|0
|1
|4
|3-15
|1
«Зенит» еще никогда при Семаке не стартовал так плохо. В пяти стартовых турах чемпионата сине-бело-голубые одержали всего одну победу и набрали меньше половины возможных очков (40%). Да, в последней игре со «Спартаком» питерцы сумели уйти от поражения в численном меньшинстве, но меньше вопросов к игре команды и ее главному тренеру после «дерби двух столиц» не стало. Немного снизить общественное давление на фаворита может убедительная победа в ближайшем туре. Но даже на своем поле ее добиться «Зениту» будет крайне сложно.
Дело не только в игровых проблемах невской команды, но и специфике ее соперника. Махачкалинское «Динамо» регулярно доставляет серьезные проблемы фаворитам. Уже в новом сезоне с ним дважды мучился «Спартак»: в первом случае кое-как выиграл, а во втором, в Кубке, уступил в серии пенальти.
«Динамо» Биджиева - одна из самых закрытых команд лиги. Ее визитка - «низовые» матчи. В этом сезоне других у махачкалинцев не было - все семь на тотал меньше 2.5! Рискнем предположить, что в субботу этот динамовский тренд сохранится.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
Прямая трансляция из Северной столицы запланирована на «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть игру можно на платформах Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Дуглас (дисквалификация), Караваев, Москвичев (оба - травмы)
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Динамо»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|77. Сундуков
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|70. Пальцев
|Защитник
|Защитник
|6. Дркушич
|99. Алибеков
|Защитник
|Защитник
|66. Вега
|5. Табидзе
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|4. Шумахов
|Защитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|16. Мрезиг
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Жерсон
|47. Глушков
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Педро
|9. Магомедов
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|28. Сердеров
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Соболев
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Аналитики БК Winline считают «Зенит» явным фаворитом матча. Поставить на победу вице-чемпиона в прематче можно за 1.26. Ничья в конторе идет за 5.40. Удачное пари на успех гостей обещает 11-кратный выигрыш относительно номинала ставки.
По расчетам аналитиков, вероятность победы чемпиона составляет около 79%. Три предыдущих матча команд завершились в пользу фаворита.
Для зарегистрированных пользователей Winline такая опция доступна на официальном сайте и в приложении компании.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Газпром Арены» или на билетном онлайн-сервисе «Зенита». Минимальная цена - 300 рублей. В стоимость билета, помимо непосредственно футбола, выходит выступление Мари Краймбрери.
Несмотря на стартовые неудачи, команда Семака остается главным претендентом на чемпионский титул. Ставки на ее триумф сейчас принимаются с коэффициентом 3.00. На «Краснодар» котировка на 0.60 выше.