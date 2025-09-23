Ведомости
Зенит — Оренбург, 27 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Команда Семака - уже в одной победе от лидера
Валентин Васильев

Самый поздний временной слот в субботней программе чемпионата России по футболу Премьер-лига отдала матчу в Санкт-Петербурге. В 10-м туре РПЛ «Зенит» принимает «Оренбург». Ищем интригу в противостоянии фаворита с аутсайдером.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

27.09.2025, Сб

19:30 МСК

«Оренбург»

П1 - 1.15

Х - 7.40

П2 - 16.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»111132-11
«Оренбург»111111-32

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2025«Краснодар»

0:2

«Зенит»

РПЛ

17.09.2025«Зенит»

2:1

«Ахмат»

Кубок России

14.09.2025«Балтика»

0:0

«Зенит»

РПЛ

06.09.2025«Зенит»

5:3

«Сьон»

Товарищеский матч

30.08.2025«Зенит»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2025«Оренбург» 

1:3

«Динамо» Москва

РПЛ

16.09.2025«Оренбург» 

0:0, пен. 4:2

«Рубин»

 Кубок России

13.09.2025«Пари НН»

3:1

«Оренбург» 

РПЛ

30.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Рубин»

РПЛ

26.08.2025«Оренбург» 

3:5

«Зенит»

 Кубок России

Место в турнирной таблице

После девятого тура питерцы до трех очков сократили отставание в турнирной таблице от чемпиона. «Оренбург» занимает плюс-минус «свое» место в классификации. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар961220-719
2. Балтика945013-517
3. Локомотив945020-1317
4. Зенит944115-716
5. ЦСКА843115-715
6. Спартак943214-1415
7. Рубин943213-1415
8. Динамо Москва933312-1012
9. Ахмат933311-1112
10. Крылья Советов933314-1612
11. Ростов92348-129
12. Динамо Махачкала92345-119
13. Оренбург914411-167
14. Акрон914412-147
15. Пари НН92078-176
16. Сочи80174-211

Прогноз на матч

Трудно представить, что должно случиться, чтобы последняя команда прошлого сезона отобрала очки у «Зенита», да еще и на его поле. Тем более питерцы после летней пробуксовки всерьез включились в золотую гонку. Лучшее тому подтверждение - победа над «Краснодаром» на его территории. Но, как бы убедителен не был в раздевалке Сергей Семак, полностью исключить снисходительное отношение к аутсайдеру у своих футболистов, тренеру будет невероятно сложно.

В недавнем кубковом матче «Оренбург» забил «Зениту» три. Да, в ответ пропустил пять, но тут важно само осознание выполнимости миссии. Думается, на локальный успех в виде хотя бы одного гола в Северной столице парни Владимира Слишковича рассчитывать могут. Winline дает очень симпатичный коэффициент на «обе забьют».

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

В прямом эфире игру в Санкт-Петербурге покажет «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»ВидеотрансляцияБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Зенит»: Москвичев, Караваев (оба - травмы)

«Оренбург»: Квеквескири (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Оренбург»:

Позиция«Зенит»«Оренбург»Позиция
Вратарь16. Адамов99. СысуевВратарь
Защитник31. Мантуан31. ЗотовЗащитник
Защитник33. Нино44. ЧичинадзеЗащитник
Защитник6. Дркушич5. ТатаевЗащитник
Защитник3. Дуглас Сантос38. КасимовЗащитник
Полузащитник5. Барриос3. ВедерниковЗащитник
Полузащитник20. Педро57. БолотовПолузащитник 
Полузащитник8. Вендел8. КамиловПолузащитник
Нападающий10. Глушенков20. РыбчинскийПолузащитник
Нападающий11. Луис Энрике7. ГюрлюкНападающий
Нападающий30. Кассьерра30. ГузинаНападающий
Главный тренерСергей СемакВладимир СлишковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

На рынке основных исходов в линии Winline зафиксирован огромный разброс коэффициентов: от 1.15 на «Зенит» до 16.00 - на «Оренбург». Ничья котируется за 7.40. На 1Х букмекер даже не заключает пари, а 2Х предлагает за 5.60.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Зенит» - «Оренбург»?

Судя по котировкам, букмекеры даже мысли не допускают о каком-то ином исходе встречи, кроме победы хозяев. Статистика личных встреч тоже выглядит удручающе для гостей: 11 поражений и всего по одной победе и ничьей.

Если вы хотите узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, можно узнать это на сайте «Советского спорта». 

Какой счет будет в матче «Зенит» - «Оренбург»?

Коэффициенты на 2:0 и 3:0 в Winline близки - 5.40 и 5.80 соответственно.

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Оренбург»?

Прямая трансляция запланирована на «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Оренбург»

Билеты номиналом от 300 рублей уже поступили в онлайн-кассу невского клуба. 

Какой концерт будет на игре «Зенит» - «Оренбург»?

Помимо футболистов зрителей развлечет в субботу группа «Градусы».

