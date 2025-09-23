Зенит — Оренбург, 27 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Трудно представить, что должно случиться, чтобы последняя команда прошлого сезона отобрала очки у «Зенита», да еще и на его поле. Тем более питерцы после летней пробуксовки всерьез включились в золотую гонку. Лучшее тому подтверждение - победа над «Краснодаром» на его территории. Но, как бы убедителен не был в раздевалке Сергей Семак, полностью исключить снисходительное отношение к аутсайдеру у своих футболистов, тренеру будет невероятно сложно.

В недавнем кубковом матче «Оренбург» забил «Зениту» три. Да, в ответ пропустил пять, но тут важно само осознание выполнимости миссии. Думается, на локальный успех в виде хотя бы одного гола в Северной столице парни Владимира Слишковича рассчитывать могут. Winline дает очень симпатичный коэффициент на «обе забьют».