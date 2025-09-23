Зенит — Оренбург, 27 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Самый поздний временной слот в субботней программе чемпионата России по футболу Премьер-лига отдала матчу в Санкт-Петербурге. В 10-м туре РПЛ «Зенит» принимает «Оренбург». Ищем интригу в противостоянии фаворита с аутсайдером.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
27.09.2025, Сб
19:30 МСК
«Оренбург»
|П1 - 1.15
Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|11
|1
|1
|32-11
|«Оренбург»
|1
|1
|11
|11-32
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2025
|«Краснодар»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|17.09.2025
|«Зенит»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|14.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|06.09.2025
|«Зенит»
5:3
«Сьон»
Товарищеский матч
|30.08.2025
|«Зенит»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2025
|«Оренбург»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|16.09.2025
|«Оренбург»
0:0, пен. 4:2
«Рубин»
Кубок России
|13.09.2025
|«Пари НН»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
|30.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|26.08.2025
|«Оренбург»
3:5
«Зенит»
Кубок России
После девятого тура питерцы до трех очков сократили отставание в турнирной таблице от чемпиона. «Оренбург» занимает плюс-минус «свое» место в классификации.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|9
|6
|1
|2
|20-7
|19
|2. Балтика
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|3. Локомотив
|9
|4
|5
|0
|20-13
|17
|4. Зенит
|9
|4
|4
|1
|15-7
|16
|5. ЦСКА
|8
|4
|3
|1
|15-7
|15
|6. Спартак
|9
|4
|3
|2
|14-14
|15
|7. Рубин
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|8. Динамо Москва
|9
|3
|3
|3
|12-10
|12
|9. Ахмат
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|10. Крылья Советов
|9
|3
|3
|3
|14-16
|12
|11. Ростов
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|12. Динамо Махачкала
|9
|2
|3
|4
|5-11
|9
|13. Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-16
|7
|14. Акрон
|9
|1
|4
|4
|12-14
|7
|15. Пари НН
|9
|2
|0
|7
|8-17
|6
|16. Сочи
|8
|0
|1
|7
|4-21
|1
Трудно представить, что должно случиться, чтобы последняя команда прошлого сезона отобрала очки у «Зенита», да еще и на его поле. Тем более питерцы после летней пробуксовки всерьез включились в золотую гонку. Лучшее тому подтверждение - победа над «Краснодаром» на его территории. Но, как бы убедителен не был в раздевалке Сергей Семак, полностью исключить снисходительное отношение к аутсайдеру у своих футболистов, тренеру будет невероятно сложно.
В недавнем кубковом матче «Оренбург» забил «Зениту» три. Да, в ответ пропустил пять, но тут важно само осознание выполнимости миссии. Думается, на локальный успех в виде хотя бы одного гола в Северной столице парни Владимира Слишковича рассчитывать могут. Winline дает очень симпатичный коэффициент на «обе забьют».
В прямом эфире игру в Санкт-Петербурге покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Москвичев, Караваев (оба - травмы)
«Оренбург»: Квеквескири (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|31. Зотов
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|44. Чичинадзе
|Защитник
|Защитник
|6. Дркушич
|5. Татаев
|Защитник
|Защитник
|3. Дуглас Сантос
|38. Касимов
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|3. Ведерников
|Защитник
|Полузащитник
|20. Педро
|57. Болотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|8. Камилов
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Глушенков
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Луис Энрике
|7. Гюрлюк
|Нападающий
|Нападающий
|30. Кассьерра
|30. Гузина
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Владимир Слишкович
|Главный тренер
На рынке основных исходов в линии Winline зафиксирован огромный разброс коэффициентов: от 1.15 на «Зенит» до 16.00 - на «Оренбург». Ничья котируется за 7.40. На 1Х букмекер даже не заключает пари, а 2Х предлагает за 5.60.
Судя по котировкам, букмекеры даже мысли не допускают о каком-то ином исходе встречи, кроме победы хозяев. Статистика личных встреч тоже выглядит удручающе для гостей: 11 поражений и всего по одной победе и ничьей.
Коэффициенты на 2:0 и 3:0 в Winline близки - 5.40 и 5.80 соответственно.
Прямая трансляция запланирована на «Матч ТВ».
Билеты номиналом от 300 рублей уже поступили в онлайн-кассу невского клуба.
Помимо футболистов зрителей развлечет в субботу группа «Градусы».