Рунет простился с Антоном Носиком

Проститься пришли журналисты, деятели рунета, общественные деятели, коллеги и близкие Станислав Красильников/ТАСС

В 11.00 11 июля в Центральном доме литераторов началось прощание с журналистом и блогером Антоном Носиком. Проститься с ним пришли журналисты, деятели рунета, общественные деятели, коллеги и близкие. Под фоновое звучание композиций Бориса Гребенщикова, Петра Налича, группы «Ленинград» выступали все желающие, в том числе главный раввин России Берл Лазар, писатель и арт-фотограф Арсен Ревазов, гендиректор и учредитель интернет-проекта Meduza Галина Тимченко, предприниматель Демьян Кудрявцев, семья которого владеет газетой «Ведомости».

Также проститься с Носиком пришли главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналисты Александр Плющев и Василий Уткин, экс-гендиректор «Ленты.ру» Юлия Миндер, дизайнер Артемий Лебедев, телеведущий и историк Николай Сванидзе, президент рекламного агентства Alt Communication Group Егор Альтман, писатель Леонид Каганов, бывший топ-менеджер РБК, ныне управляющий венчурной компанией 101StartUp Михаил Гуревич, директор по маркетингу сервисов «Яндекса» Андрей Себрант, поэт Вера Полозкова, сообщают корреспонденты «Ведомостей» и агентства Москва».

Открыл церемонию президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. «Для меня он символ и образ того поколения конца 80-х, тех, кто практически на своих плечах вынес это славное и тяжелое время, и сделал это для того, чтобы выросло целое поколение людей, среди которых мы, люди старшего возраста, живём и смотрим в будущее», - цитирует его «Интерфакс». Галина Тимченко отметила, что Носик своими делами доказал, что «свобода внутри», и призвала продолжать его дела во имя сохранения свободы. Берл Лазар выразил соболезнования близким Носика, отметив, что его сила была в том, что он не думал, о том, что популярно или непопулярно, а делал то, что было нужно. «Я уверен, что его душа сейчас находится в том месте, где ему хорошо, и уверен, что он просит нас заниматься теми делами, которые у него были», - добавил раввин.

Церемония прощания завершилась в 12.10.

Похороны начнутся в 14.00 на еврейском секторе Востряковского кладбища.

Антон Носик умер в ночь на 9 июля в гостях в Подмосковье. 4 июля ему исполнился 51 год. Как сообщил «Эху Москвы» Демьян Кудрявцев, еще за час до смерти Носик чувствовал себя хорошо, был бодр, собирался поработать. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, смерть наступила мгновенно.

Носик – один из пионеров рунета. Премьер-министр Дмитрий Медведев, выражая соболезнования семье умершего, назвал Носика «настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком». Он запускал медиапроекты «Газета.ру», «Лента.ру», «Вести.ру». Руководил проектами в «Рамблере».

С 2006 по 2008 г. работал евангелистом компании SUP, которая сначала купила лицензию на обслуживание русскоязычного сегмента, а затем выкупила полностью владельца сервиса LiveJournal («Живой журнал»).

Пресненский суд Москвы 3 октября 2016 г. признал Носика виновным в размещении в интернете экстремистских материалов – по ч. 1 ст. 282 УК (публичные призывы к экстремизму). Своей вины подсудимый не признал. Блогер был оштрафован на 500 000 руб., позже сумму штрафа снизили до 300 000 руб.