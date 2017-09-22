Burger King требует запретить показ фильма «Оно» в России

Клоун в фильме слишком похож на клоуна из McDonald’s, считают в Burger King

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Клоун в фильме слишком похож на клоуна из McDonald’s, считают в Burger King New Line Cinema

Российское подразделение сети быстрого питания Burger King (ООО «Бургер рус») обратилось с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием запретить к прокату фильм по Стивену Кингу «Оно», сообщил Sostav.ru. Представитель Burger King подтвердил «Ведомостям» что такая жалоба подана. В жалобе («Ведомости» ознакомились с документом) компания обвиняет в недобросовестной конкуренции другую сеть быстрого питания — McDonald’s.

Главный герой фильма «Оно», клоун Пеннивайз, является точной копией символа McDonald’s, указано в жалобе, «включая цветную гамму и шарики, которыми клоун заманивает детей». Благодаря выходу фильма конкурент получил преимущество, а у Burger King сократился поток клиентов и компания несет существенные убытки, настаивает автор жалобы.

Фактически, из-за смешения образов двух клоунов, фильм «Оно» является рекламой McDonald's, указывает Burger King, он просит признать ее недобросовестной и запретить показ фильма на территории России.

Представитель ФАС не смог оперативно ответить на запрос, представитель McDonald’s не ответил на звонки и письма «Ведомостей».

Мистический триллер «Оно» студии New Line Cinema снят по одноименному роману Стивена Кинга. Он рассказывает о клоуне, который терроризирует детей. В России фильм вышел в прокат 7 сентября и уже собрал 845 млн руб., что в разы превышает провозы по кассе. В США фильм собрал $240 млн, теперь это самый кассовый ужастик в истории проката.

Как правило, в российских кинотеатрах фильм идет в широком прокате две-три недели и потом уступает место конкурентам. Так что к моменту рассмотрения жалобы в ФАС, подавляющее большинство кинотеатров прекратят показ «Оно».

«Цель обращения — убрать фильм там, где будет возможно, — уточнил представитель Burger King. — Также хотим сделать посыл деятелям кино, что не нужно рекламировать наших конкурентов».

Российский Burger King известен своими нетрадиционными заявлениями и эпатажным маркетингом. Компания заменила кофе «Американо» на «Руссиано», предлагала Durex делать презервативы со вкусом наггетсов, предлагала властям Украины заплатить 1 млрд руб., если те допустят российскую певицу Юлию Самойлову к участию в «Евровидении». В 2015 г. глобальный Burger King предложил McDonald’s временно остановить «бургерные войны» и вместе создать новый бургер.

В апреле этого года на канале YouTube появился видеоролик It — McDonald's Edition («Оно: Макдоналдс»): краткое изложение классического фильма «Оно», но в главной роли Роналд Макдоналд вместо Пеннивайза. Видео набрало более 3 млн просмотров.

Впервые роль клоуна Роналда Макдоналда исполнил американский актер Уиллард Скотт в 1963 г. Желто-красный клоун стал одним из самых известных в мире символов сетей общественного питания. Однако в прошлом году главный офис McDonald’s принял решение сократить участие Роналда Макдоналда в мероприятиях из-за массовой боязни клоунов, писала газета New York Post.

«McDonald’s и вся франшиза на местном уровне оценила обстановку связанную с клоунами, поэтому нам придется быть чрезвычайно внимательными в том, что касается участия Рональда Макдональда в общественных мероприятиях», — приводило издание слова представителя сети Терри Хикки.