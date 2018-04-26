«Мегафон» и Yota отключили безлимитный доступ в Telegram

Евгений Разумный / Ведомости

В конце марта «дочка» «Мегафона» – «Скартел» (работает под брендом Yota) представил новые тарифы. Их подписчики, в частности, могут не платить за голосовой и интернет-трафик, а оплачивать только общение в мессенджерах (от 10 руб. в месяц за каждый). 18 апреля оператор закрыл безлимитный доступ к Telegram. В Yota приняли решение исключить Telegram из приложений, к которым можно купить безлимитный доступ: оператор не может гарантировать получение сервиса, оплаченного клиентом, объясняет представитель «Скартела». По его словам, «Скартел» вернул часть средств на счета абонентов, подключивших Telegram.

Безлимитный Telegram был у 3% абонентов «Скартела», утверждает его представитель.

Количество абонентов «Скартел» не раскрывает. «ТМТ консалтинг» оценивал его абонентскую базу на конец 2017 г. примерно в 4 млн подписчиков.

Безлимитный доступ к Telegram предлагал абонентам и сам «Мегафон». Такую опцию включали тарифы линейки «Включайся!», которую оператор представил в начале марта. Теперь, согласно тарифной сетке оператора, эта опция отсутствует.

Представитель «Мегафона» обещал прокомментировать ситуацию позднее.

Блокировку Telegram Роскомнадзор начал 16 апреля – по решению Таганского суда Москвы. Пока мессенджеру удается обходить блокировку, меняя IP-адреса. Бесперебойно мессенджер работает у пользователей, подключивших VPN.

Оператор не может брать плату и продвигать доступ к сервису, который не работает без VPN, объясняет сотрудник одной из сотовых компаний. А при включенном VPN нетарифицированный доступ невозможен: оператор не может распознать, каким сервисом пользуется абонент, утверждает он.

У «Вымпелкома» есть тарифная опция, дающая абонентам тарифов «Всё моё» безлимитный доступ к «В контакте», «Одноклассникам», Facebook, Instagram и Twitter, сказано на сайте оператора. Стоимость – 4 руб. в сутки. Telegram в список безлимитных сервисов не входит. И не входил, уверяет представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.

Аналогичная тарифная опция есть и у МТС – стоит она столько же, сколько у «Вымпелкома», согласно тарифной сетке оператора. Список мессенджеров у МТС дополнен Facebook Messenger, Instagram, Skype, WhatsApp, Viber и др.

У «Т2 РТК холдинга» (Tele2) безлимитный доступ к мессенджерам и социальным сетям есть на тарифах «Мой Tele2», «Супер онлайн» и «Мой онлайн» (7 руб. в сутки, 400 руб. и 700 руб. в месяц). Безлимитного доступа в Telegram МТС и Tele2 не предлагают.

Отказ от безлимитного Telegram логичен, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Нельзя продвигать сервис, не работающий по не зависящим от тебя причинам, и при этом брать за него деньги, уверен он. Более того, некорректная работа того или иного приложения может вызвать нарекания пользователей к самому оператору, говорит Мирзабеков.

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