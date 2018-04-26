«Мегафон» и Yota отключили безлимитный доступ в Telegram
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В конце марта «дочка» «Мегафона» – «Скартел» (работает под брендом Yota) представил новые тарифы. Их подписчики, в частности, могут не платить за голосовой и интернет-трафик, а оплачивать только общение в мессенджерах (от 10 руб. в месяц за каждый). 18 апреля оператор закрыл безлимитный доступ к Telegram. В Yota приняли решение исключить Telegram из приложений, к которым можно купить безлимитный доступ: оператор не может гарантировать получение сервиса, оплаченного клиентом, объясняет представитель «Скартела». По его словам, «Скартел» вернул часть средств на счета абонентов, подключивших Telegram.
Безлимитный Telegram был у 3% абонентов «Скартела», утверждает его представитель.
Количество абонентов «Скартел» не раскрывает. «ТМТ консалтинг» оценивал его абонентскую базу на конец 2017 г. примерно в 4 млн подписчиков.
Безлимитный доступ к Telegram предлагал абонентам и сам «Мегафон». Такую опцию включали тарифы линейки «Включайся!», которую оператор представил в начале марта. Теперь, согласно тарифной сетке оператора, эта опция отсутствует.
Представитель «Мегафона» обещал прокомментировать ситуацию позднее.
Блокировку Telegram Роскомнадзор начал 16 апреля – по решению Таганского суда Москвы. Пока мессенджеру удается обходить блокировку, меняя IP-адреса. Бесперебойно мессенджер работает у пользователей, подключивших VPN.
Оператор не может брать плату и продвигать доступ к сервису, который не работает без VPN, объясняет сотрудник одной из сотовых компаний. А при включенном VPN нетарифицированный доступ невозможен: оператор не может распознать, каким сервисом пользуется абонент, утверждает он.
У «Вымпелкома» есть тарифная опция, дающая абонентам тарифов «Всё моё» безлимитный доступ к «В контакте», «Одноклассникам», Facebook, Instagram и Twitter, сказано на сайте оператора. Стоимость – 4 руб. в сутки. Telegram в список безлимитных сервисов не входит. И не входил, уверяет представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.
Аналогичная тарифная опция есть и у МТС – стоит она столько же, сколько у «Вымпелкома», согласно тарифной сетке оператора. Список мессенджеров у МТС дополнен Facebook Messenger, Instagram, Skype, WhatsApp, Viber и др.
У «Т2 РТК холдинга» (Tele2) безлимитный доступ к мессенджерам и социальным сетям есть на тарифах «Мой Tele2», «Супер онлайн» и «Мой онлайн» (7 руб. в сутки, 400 руб. и 700 руб. в месяц). Безлимитного доступа в Telegram МТС и Tele2 не предлагают.
Отказ от безлимитного Telegram логичен, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Нельзя продвигать сервис, не работающий по не зависящим от тебя причинам, и при этом брать за него деньги, уверен он. Более того, некорректная работа того или иного приложения может вызвать нарекания пользователей к самому оператору, говорит Мирзабеков.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
В 2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп».
Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы.
Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине.
Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров.
Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски.
Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину.
Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск.
Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram.
Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram).
Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб.
Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп.
Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram.
Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно.
Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей.
Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.