Экс-министр связи Леонид Рейман инвестирует в интернет вещей

До конца года его МТТ построит специальные сети связи в пяти городах России

Клиентами MTT могут стать компании, работающие в сфере ЖКХ Андрей Махонин / Ведомости

МТТ (принадлежит Alternativa Capital бывшего министра связи Леонида Реймана) до конца 2018 г. построит беспроводные сети стандарта LoRaWAN для подключения автоматических устройств в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде, сообщил гендиректор МТТ Евгений Васильев. В 2018 г. компания планирует инвестировать в проект несколько сотен миллионов рублей, в последующие годы инвестиции вырастут в разы, пообещал он.

Деньги на строительства сетей для интернета вещей (Internet of Things, IoT) МТТ планирует занять, рассказал Васильев «Ведомостям»: долговая нагрузка МТТ это позволяет – в 2017 г. отношение долга компании к EBITDA составило 1,5. Комфортным для МТТ показателем Васильев считает 2,5. Отдача инвестиций в IoT-сети, надеется Васильев, произойдет в течение четырех лет, к 2023 г. выручка МТТ от продаж IoT-продуктов составит 5 млрд руб.

В 2017 г. вся выручка МТТ, по собственным данным компании, составила чуть более 11,8 млрд руб.

По словам Васильева, МТТ уже обсуждал внедрение своих IoT-продуктов с конкретными заказчиками, что это за компании, он не сказал, но очертил круг клиентов: логистические операторы, ритейлеры, негосударственные компании, работающие в сфере ЖКХ и агропромышленного комплекса. В ЖКХ, привел он пример, востребованы датчики, сигнализирующие о несанкционированном вскрытии канализационных люков, а ритейлерам интересны датчики, контролирующие системы жизнеобеспечения торговых центров.

Васильев подчеркивает, что МТТ не собирается продавать IoT-продукты на розничном рынке: только комплексные решения крупному и среднему бизнесу.

По предварительным данным AC&M-Consulting, в 2017 г. российский рынок IoT по сравнению с 2016 г. вырос на 22% и достиг 9,3 млрд руб. Количество модулей для соединения автоматических устройств (m2m-модулей), подключенных к сотовым сетям, достигло 14,5 млн. 44% этих подключений пришлось на транспорт, 15% – на системы безопасности, 9% – на финансовую сферу и ритейл.

Сеть LoRaWAN в 60 городах с населением свыше 300 000 человек в 2018–2019 гг. планирует построить «Эр-телеком холдинг», сообщало осенью прошлого года отраслевое издание Comnews, она должна охватить большую часть европейской территории России, а за Уралом базовые станции сети появятся во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Чите, Иркутске, Красноярске, Кемерове, Томске, Барнауле, Новосибирске, Тюмени и др.

«Ростелеком» сообщил, что ведет работу над проектами в сфере IoT с несколькими клиентами, но не назвал ни клиентов, ни параметры проектов.

«Ведомости» ждут ответов других операторов на запросы.