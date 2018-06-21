Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: Голосистые мессенджеры

Голосовые звонки через мессенджеры стали популярнее в 10 раз

Большая часть звонков пришлась на мессенджер WhatsApp, выяснил оператор Tele2
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Голосовой трафик абонентов Tele2 через мессенджеры с июня 2017 г. по июнь 2018 г. вырос в 10 раз, рассказал «Ведомостям» представитель оператора. У наиболее активных пользователей мобильного интернета на голосовые звонки через мессенджеры приходится до 50% всех звонков, установил Tele2. Голосовые звонки через мессенджеры популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Казани. В Москве 63% всех пользователей мессенджеров совершали голосовые звонки хотя бы один раз, рассказывает представитель Tele2.

Увеличение числа голосовых звонков через мессенджеры заметил и представитель «Вымпелкома», но цифры назвать затруднился. В «Мегафоне», указывает его представитель, также наблюдают планомерный рост голосового трафика через мессенджеры – за год, июнь к июню, на 20%.

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