Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4604 от 09.07.2018 под заголовком: В рунете покупают что подороже

В интернете телефоны дороже, чем в обычной рознице

В интернет-магазинах охотнее берут дорогие аппараты
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В первом полугодии нынешнего года средняя цена смартфона, приобретенного российским покупателем в интернет-магазинах, составила 19 000 руб., таковы данные объединенных «Связного» и «Евросети». В целом по рынку в январе – июне этот показатель составил всего 15 200 руб. Всего за первое полугодие в России онлайн было продано 1,6 млн аппаратов – примерно 12,8% общих продаж смартфонов в стране, следует из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости». Средняя цена аппарата в традиционной рознице составляла 14 600 руб. – т. е. на 30% ниже, чем в интернет-магазинах.

Средняя цена смартфона, проданного в первом полугодии онлайн, выше на 25%, чем средняя цена в целом по рынку, согласен представитель МТС Алексей Меркутов.

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