В интернете телефоны дороже, чем в обычной рознице

Статья опубликована в № 4604 от 09.07.2018 под заголовком: В рунете покупают что подороже

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В рунете покупают что подороже Максим Стулов / Ведомости

В первом полугодии нынешнего года средняя цена смартфона, приобретенного российским покупателем в интернет-магазинах, составила 19 000 руб., таковы данные объединенных «Связного» и «Евросети». В целом по рынку в январе – июне этот показатель составил всего 15 200 руб. Всего за первое полугодие в России онлайн было продано 1,6 млн аппаратов – примерно 12,8% общих продаж смартфонов в стране, следует из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости». Средняя цена аппарата в традиционной рознице составляла 14 600 руб. – т. е. на 30% ниже, чем в интернет-магазинах.

Средняя цена смартфона, проданного в первом полугодии онлайн, выше на 25%, чем средняя цена в целом по рынку, согласен представитель МТС Алексей Меркутов.