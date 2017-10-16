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Валерий Кодачигов
Телекоммуникации

Apple заняла первое место по продажам смартфонов в российских интернет-магазинах

Поклонники бренда все реже ходят за iPhone в обычные салоны связи

Летом 2017 г. iPhone стал самым продаваемым в российских интернет-магазинах смартфоном: до этого, по крайней мере с начала года, лидировали аппараты Samsung. Это следует из материалов компании - партнера нескольких производителей электроники. Эти данные подтвердил сотрудник одного из ритейлеров, а также представитель МТС Дмитрий Солодовников. По предварительным данным, Apple сохранила первое место и в сентябре, утверждает он. Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что в мае 2017 г. Samsung и Apple занимали по 18% российского онлайн-рынка смартфонов в штуках. В июне доли производителей составили 17 и 18% - к августу доля Apple выросла до 22% против 17% у Samsung.

Данные за прошлый год партнер производителей электроники и сотрудник ритейлера не приводят.

В августе 2017 г. через интернет было продано 10% всех проданных в России смартфонов. Общие продажи аппаратов в России (интернет плюс классическая розница) составили 2,66 млн устройств, следует из материалов партнера производителей электроники. В общем зачете первое место занял Samsung (25,2% рынка в штуках), второе - Apple (12,9%). Получается, что в августе 2017 г. Apple продала онлайн чуть более 17,5% iPhone, Samsung - около 7% своих смартфонов Galaxy, посчитали «Ведомости».

Летом 2017 г. на продукцию Apple действовали очень привлекательные ценовые предложения, что также стимулировало спрос, в том числе и в онлайне, отмечает руководитель департамента мобильной техники «М.видео» Сергей Сухоруков. Например, iPhone SE 32 Гб, появившийся на рынке в марте 2017 г. и стоивший в интернет-магазине Apple 32 990 руб., к началу августа в МТС и «Связном» стоил менее 20 000 руб. По итогам августа iPhone SE стал самым продаваемым в России смартфоном (доля рынка в штуках - 3,4%).

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