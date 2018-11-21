Reuters сокращает сотрудников российского подразделения

По данным одного из собеседников «Ведомостей», сократили до четверти сотрудников Mark Lennihan / AP

Информационное агентство Reuters сокращает сотрудников в российском подразделении, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к агентству.

По их словам, о предстоящих сокращениях штата сотрудникам объявили на прошлой неделе. Руководство агентства объяснило сокращения так: компания проводит оптимизацию по всему миру и, изучив спрос на новостные материалы, решила сократить сотрудников тех отраслей, новости которых не пользуются спросом у покупателей информации, говорит один из собеседников «Ведомостей». В частности, Reuters решил, что новости про президента Владимира Путина в том формате, который применяет Reuters, не пользуются спросом у западных покупателей, говорит собеседник «Ведомостей».

Сокращают также переводчиков и часть технического персонала, говорят собеседники «Ведомостей». Сколько конкретно сотрудников российской редакции Reuters попали под сокращения, они не уточнили. По словам одного из собеседников, может быть сокращено до четверти сотрудников. Другой источник говорит, что сокращения не настолько масштабные, а руководители агентства не раскрывали сотрудникам точное число людей, попавших под сокращения.

Бюро в России и странах СНГ включает в себя подразделения в Армении, Грузии, Казахстане, Азербайджане и на Украине, в этих службах тоже могут пройти сокращения, говорят собеседники «Ведомостей». Как указано на сайте Thomson Reuters, в России и странах СНГ работают около 300 сотрудников.

Чтобы повысить качество работы, Reuters сейчас изучает, как работают международные подразделения, сказал «Ведомостям» представитель Thomson Reuters. «В России мы продолжим производить новости на английском и на русском языках, — сказал он. — Мы уверены, что изменения, которые мы сейчас производим, сохранят наши сильные позиции в двуязычных новостях, позволят повысить нашу эффективность, расширить число услуг и производить более качественную журналистику — эксклюзивы, исследования и инсайды, которые так ценятся нашими клиентами». Затронуло ли сокращение штата российский офис и сколько человек пришлось сократить, он не уточнил. Закрывать представительства в странах СНГ Thomson Reuters не планирует, уточнил он.

Reuters — одно из старейших информационных агентств в мире, оно было основано еще в девятнадцатом веке в Великобритании. Одно из крупнейших информационных агентств в мире, оно поставляет информацию как другим СМИ, так и аналитикам, финансистам и отдельным компаниям. В 2008 г. основным владельцем агентства стала медиагруппа Thomson. Объединенная компания с тех пор называется Thomson Reuters.

1 октября Thomson Reuters завершил продажу контрольного пакета в своем подразделении Financial&Risk инвестфонду Blackstone Group, сообщало Reuters. Blackstone Group — крупнейший в мире инвестиционный фонд, управляет активами на $439 млрд. Осенью фонд заявлял, что к 2026 г. намерен довести активы под управлением до $1 трлн.

Financial&Risk занимается поставкой данных и новостей финансовым клиентам группы. После завершения сделки 55% этой компании владеют Blackstone Group, остальные 45% у Thomson Reuters. Thomson Reuters получила $17 млрд за долю, $10 млрд из которых получат акционеры, остальные средства будут направлены на обратный выкуп акций, погашение долга и инвестированы в развитие компании, а $2 млрд — на приобретения, писало агентство. Financial&Risk будет переименован в Refinitiv, а Reuters News останется подразделением Thomson Reuters. В последнее время клиентская база Thomson Reuters сокращается, сделка должна помочь развитию бизнеса компании, пишет Reuters.

После сделки Thomson Reuters начал проводить масштабные сокращения сотрудников по всему миру: в начале ноября компания закрыла подразделение в Нью-Йорке, специализировавшееся на создании и продаже юридической информации. Сколько человек пришлось сократить в рамках реорганизации, представители компании не раскрывали. Нью-Йоркский департамент труда агентство предупредило о том, что компания сократит 304 человека: сокращения начнутся с февраля и закончатся в сентябре 2019 г. Также компания объявила о сокращениях штата в европейских подразделениях, в частности, в Германии. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала эти сокращения беспрецедентными за всю историю работы Reuters в Германии. В Италии сократили 16 из 55 сотрудников. В течение нескольких дней они бастовали против таких массовых сокращений.

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