Технологии / Медиа

BBC: Роскомнадзор может потратить на новую систему блокировок до 20 млрд рублей

Поводом для ее создания станет законопроект об обеспечении устойчивой работы рунета
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В 2019 г. Роскомнадзор планирует внедрить новую систему блокировок запрещенных ресурсов. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с деталями разработки проекта, и собеседника, близкого к одному из разработчиков подобной системы, сообщает BBC.

Предварительно стоимость оборудования и его установка оцениваются в 20 млрд руб., говорят они.

Новая система будет построена на технологии DPI (от английского deep packet inspection – «глубокий анализ пакетов»). Оборудование DPI анализирует весь трафик, выделяя из него пакеты, характерные для тех или иных сайтов и приложений, а затем блокирует нежелательный трафик.

Сейчас Роскомнадзор блокирует ресурсы по IP-адресам. Правда, блокировка миллионов IP-адресов в случае с Telegram оказалась неудачной: мессенджер использовал облачные сервисы, которые позволяют с определенной частотой менять адреса и тем самым уходить от блокировки.

Источник BBC, близкий к компании-разработчику, утверждает, что оборудование для блокировки будет закуплено за государственный счет и установлено на сетях крупных операторов. О первых испытаниях такого оборудования в августе писало агентство Reuters. По данным издания, межведомственная комиссия из представителей ФСБ, Минкомсвязи и Роскомнадзора тестировала в лаборатории «Ростелекома» в Реутове оборудование семи производителей систем DPI. В ноябре – декабре испытания проводились уже в одном из городов-миллионников в Центральной России, говорит собеседник BBC, близкий к компании – разработчику системы DPI.

Основанием для программы может стать закон, проект которого внесен в Госдуму 14 декабря. Он предлагает наделить специальными полномочиями Роскомнадзор: служба, в частности, будет определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение, а также следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. В радиочастотной службе, подчиняющейся Роскомнадзору, по замыслу авторов законопроекта должен быть создан специальный центр, который возьмет на себя управление сетями связи в критических ситуациях.

Проект также предписывал устанавливать на сетях операторов связи некие технические средства, которые определяют источник передаваемого трафика. Что это за средства, в документе не говорится, но в пояснительной записке уточняется, что они также будут обладать возможностью ограничивать доступ к ресурсам не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создавать систему государство планирует за свой счет, освобождая операторов от не свойственных им функций, говорил «Ведомостям» один из авторов проекта: средства предполагается выделить из внутренних ресурсов РКН и за счет программы «Цифровая экономика».

Проект дает Роскомнадзору возможность напрямую вмешиваться в маршрутизацию трафика владельцами автономных систем – операторами связи и крупными интернет-сервисами, в том числе избирательно блокировать передачу трафика в российском сегменте интернета. Речь идет и о трансграничном трафике крупных международных сервисов, таких как Google, Facebook и другие, говорил «Ведомостям» консультант «ПИР центра» Олег Демидов. Обязательная установка на сетях операторов связи технических средств «противодействия угрозам» функционированию рунета потенциально дает РКН возможность развернуть национальную систему глубокой фильтрации интернет-трафика при помощи таких инструментов, как системы DPI, которые могут быть включены в состав соответствующих технических средств либо через которые в обязательном порядке будет пропускаться трафик операторов связи в соответствии с обязательными «правилами маршрутизации», предполагал он.

Представитель «Ростелекома» отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор.

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