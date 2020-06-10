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Связанная с Мамутом компания подала в суд США на владельцев Nginx

В России расследование против Nginx прекращено
Ирина Чевтаева Ангелина Кречетова Алексей Никольский
Российский бизнесмен Александр Мамут /Евгений Разумный / Ведомости

Кипрская компания Lynwood Investments CY Ltd., связанная с российским бизнесменом Александром Мамутом, подала иск к Nginx в суд в Калифорнии. Ответчиками по нему также выступают основатели Nginx Максим Коновалов и Игорь Сысоев, покупатель компании – F5 Networks, венчурные фонды Runa Capital и EVentures, инвестировавшие в Nginx на первоначальной стадии, и несколько бывших сотрудников Rambler Group, говорится в пресс-релизе истца, размещенном на сайте компании по связям с общественностью Cision. Lynwood требует признать себя законным собственником Nginx Plus или возместить ущерб в размере $750 млн. Первым внимание на пресс-релиз обратил Telegram-канал banksta. Иск размещен в базе судебных дел.

Американская компания F5 Networks, ранее купившая Nginx, назвала претензии Lynwood беспочвенными. Она сообщила о прекращении в России расследования в отношении соучредителей Nginx. Lynwood и Rambler Group безуспешно инициировали в России уголовное дело против соучредителей Nginx по необоснованным претензиям, отмечает в пресс-релизе F5. После нескольких месяцев разбирательств расследование было прекращено, следствие не получило никаких доказательств по делу, говорится в сообщении.

«Ведомости» направили запрос в МВД, Lynwood Investments, Runa Capital и EVentures.

Конфликт вокруг Nginx начался в конце 2019 г. Lynwood, представляющая интересы Rambler, подала заявление в полицию о нарушении авторских и смежных прав в особо крупном размере. Rambler заявляла о том, что имеет исключительные права на созданный Сысоевым в начале 2000-х гг. веб-сервер Nginx. Разработчик якобы создавал его во время работы в интернет-холдинге, отмечала Rambler. Компания считает, что Nginx не имеет права использовать веб-сервер без ее согласия. После подачи заявления правоохранительные органы провели обыски в московском офисе Nginx, а также дома у Сысоева и Коновалова.

Ранее по теме: Генпрокуратура нашла основания для прекращения дела о правах на Nginx

Конфликт стал поводом для созыва внеочередного совета директоров Rambler 16 декабря 2019 г. Участники заседания – представители Rambler и Сбербанка – дали руководству Rambler несколько поручений. 24 апреля компания отчиталась об их исполнении. В частности, Rambler попросил следователей прекратить дело и исключить его из списка потерпевших. Холдинг также расторг договор с Lynwood – кипрская компания лишилась права вести дела от имени Rambler.

В нынешнем сообщении Lynwood говорится, что компания больше года вела собственное расследование. Она утверждает, что получила документально подтвержденные свидетельские показания, доказывающие непосредственное участие истцов в присвоении Nginx и связанных с ней прав Rambler. Бывшие сотрудники Rambler совместно с третьими лицами присвоили Nginx для последующей монетизации, утверждает Lynwood.

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В конце апреля Генпрокуратура России нашла основания для прекращения уголовного дела о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx. Об этом говорилось в ответе заместителя генпрокурора Виктора Гриня на запрос замруководителя думского комитета по информполитике Андрея Свинцова («Ведомости» ранее ознакомились с документом, он датирован 31 марта). В документе также говорилось, что доводы Сысоева о нарушениях закона во время досудебного производства подтвердились. В связи с этим Генпрокуратура просила прокурора Москвы принять меры для их устранения и поставить перед следователями вопрос о прекращении дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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