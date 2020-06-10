Связанная с Мамутом компания подала в суд США на владельцев Nginx

Конфликт вокруг Nginx начался в конце 2019 г. Lynwood, представляющая интересы Rambler, подала заявление в полицию о нарушении авторских и смежных прав в особо крупном размере. Rambler заявляла о том, что имеет исключительные права на созданный Сысоевым в начале 2000-х гг. веб-сервер Nginx. Разработчик якобы создавал его во время работы в интернет-холдинге, отмечала Rambler. Компания считает, что Nginx не имеет права использовать веб-сервер без ее согласия. После подачи заявления правоохранительные органы провели обыски в московском офисе Nginx, а также дома у Сысоева и Коновалова.