Связанная с Мамутом компания подала в суд США на владельцев Nginx

Связанная с Мамутом компания подала в суд США на владельцев NginxВ России расследование против Nginx прекращено
Кипрская компания Lynwood Investments CY Ltd., связанная с российским бизнесменом Александром Мамутом, подала иск к Nginx в суд в Калифорнии. Ответчиками по нему также выступают основатели Nginx Максим Коновалов и Игорь Сысоев, покупатель компании – F5 Networks, венчурные фонды Runa Capital и EVentures, инвестировавшие в Nginx на первоначальной стадии, и несколько бывших сотрудников Rambler Group, говорится в пресс-релизе истца, размещенном на сайте компании по связям с общественностью Cision. Lynwood требует признать себя законным собственником Nginx Plus или возместить ущерб в размере $750 млн. Первым внимание на пресс-релиз обратил Telegram-канал banksta. Иск размещен в базе судебных дел.
Американская компания F5 Networks, ранее купившая Nginx, назвала претензии Lynwood беспочвенными. Она сообщила о прекращении в России расследования в отношении соучредителей Nginx. Lynwood и Rambler Group безуспешно инициировали в России уголовное дело против соучредителей Nginx по необоснованным претензиям, отмечает в пресс-релизе F5. После нескольких месяцев разбирательств расследование было прекращено, следствие не получило никаких доказательств по делу, говорится в сообщении.
«Ведомости» направили запрос в МВД, Lynwood Investments, Runa Capital и EVentures.
Конфликт вокруг Nginx начался в конце 2019 г. Lynwood, представляющая интересы Rambler, подала заявление в полицию о нарушении авторских и смежных прав в особо крупном размере. Rambler заявляла о том, что имеет исключительные права на созданный Сысоевым в начале 2000-х гг. веб-сервер Nginx. Разработчик якобы создавал его во время работы в интернет-холдинге, отмечала Rambler. Компания считает, что Nginx не имеет права использовать веб-сервер без ее согласия. После подачи заявления правоохранительные органы провели обыски в московском офисе Nginx, а также дома у Сысоева и Коновалова.
Конфликт стал поводом для созыва внеочередного совета директоров Rambler 16 декабря 2019 г. Участники заседания – представители Rambler и Сбербанка – дали руководству Rambler несколько поручений. 24 апреля компания отчиталась об их исполнении. В частности, Rambler попросил следователей прекратить дело и исключить его из списка потерпевших. Холдинг также расторг договор с Lynwood – кипрская компания лишилась права вести дела от имени Rambler.
В нынешнем сообщении Lynwood говорится, что компания больше года вела собственное расследование. Она утверждает, что получила документально подтвержденные свидетельские показания, доказывающие непосредственное участие истцов в присвоении Nginx и связанных с ней прав Rambler. Бывшие сотрудники Rambler совместно с третьими лицами присвоили Nginx для последующей монетизации, утверждает Lynwood.
В конце апреля Генпрокуратура России нашла основания для прекращения уголовного дела о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx. Об этом говорилось в ответе заместителя генпрокурора Виктора Гриня на запрос замруководителя думского комитета по информполитике Андрея Свинцова («Ведомости» ранее ознакомились с документом, он датирован 31 марта). В документе также говорилось, что доводы Сысоева о нарушениях закона во время досудебного производства подтвердились. В связи с этим Генпрокуратура просила прокурора Москвы принять меры для их устранения и поставить перед следователями вопрос о прекращении дела.