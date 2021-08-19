Кто придумал видеочат для Tinder

Дубей не стала спешить с ответом. Прежде всего она запросила статистику по всем онлайн-сервисам группы, особенно в Азии, которую коронавирус поразил первой. Цифры оказались неожиданными, рассказывала Дубей в интервью журналу Wired. В начале марта активность пользователей снизилась. Но затем стала расти и к концу марта была уже выше, чем обычно. Например, пользователи Tinder 29 марта установили рекорд: более 3 млрд раз люди отметили, что им понравилась анкета (иными словами, свайпнули вправо, т. е. смахнули анкету вправо; если смахнуть ее влево – это значит «не понравилось»). С тех пор этот рекорд был побит не один десяток раз. Количество платных подписок в сервисах группы выросло в прошлом году на 15% по сравнению с 2019 г.