Кто придумал видеочат для Tinder

Кто придумал видеочат для TinderКак пандемия помогает совершенствоваться сервисам онлайн-знакомств
Шар Дубей стала гендиректором Match Group, в которую входят известные онлайн-сервисы знакомств Tinder, Match, OkCupid, Meetic, Hinge, 1 марта 2020 г. А через 11 дней Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19. Акционеры Match Group задались вопросом: как будут зарабатывать сайты знакомств в мире, где незнакомцы не должны приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра? Как люди, познакомившись в интернете, будут продолжать отношения, когда кафе, кино и парки закрыты, а из дома можно выйти только за продуктами и в аптеку?
Дубей не стала спешить с ответом. Прежде всего она запросила статистику по всем онлайн-сервисам группы, особенно в Азии, которую коронавирус поразил первой. Цифры оказались неожиданными, рассказывала Дубей в интервью журналу Wired. В начале марта активность пользователей снизилась. Но затем стала расти и к концу марта была уже выше, чем обычно. Например, пользователи Tinder 29 марта установили рекорд: более 3 млрд раз люди отметили, что им понравилась анкета (иными словами, свайпнули вправо, т. е. смахнули анкету вправо; если смахнуть ее влево – это значит «не понравилось»). С тех пор этот рекорд был побит не один десяток раз. Количество платных подписок в сервисах группы выросло в прошлом году на 15% по сравнению с 2019 г.
О том же рассказывал BBC гендиректор Tinder Джим Ланцоне: среднее количество сообщений, отправляемое одним пользователем в день, в 2020 г. выросло на 19% по сравнению с доковидным годом, а разговоры длились на 32% дольше.
Конечно, свидания в пандемию порой выглядели странно. Журнал Texas Monthly приводит рассказ 38-летней женщины, познакомившейся с мужчиной в OkCupid. Тот взял веревку, на концы ее прикрепил изображения персонажей из мультфильмов. Каждый держал свой конец веревки в руках, и, если ее середина начинала волочиться по земле, это значило, что дистанция стала меньше рекомендованной ВОЗ. «Это было мило и креативно, но прохожие смотрели на нас с удивлением», – говорит она.
Как женятся в Индии
50-летняя Шармиштха Дубей (это ее полное имя) замужем уже три десятка лет и ни разу не пользовалась сайтами знакомств по прямому назначению. Она родилась в индийском городе Джамшедпур, промышленном центре с развитой сталелитейной промышленностью. Почти все браки там устраивались родственниками по договоренности, рассказывала она Wired. Именно родные познакомили ее собственных родителей, так же поженились ее дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Отличие семьи Дубей от многих других было разве что в том, что они искали пару для детей сами, не прибегая к помощи профессиональных свах.