Есть ли шанс у нового российского видеохостинга составить конкуренцию Youtube

Есть ли шанс у нового российского видеохостинга составить конкуренцию YoutubeGoogle может оспорить в российском суде незаконное использование своего интерфейса
Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) представил новый аналог Youtube под названием «Платформа», сообщается 28 июня в Telegram-канале РОЦИТ.
Из презентации РОЦИТ следует, что интерфейс платформы «максимально похож на Youtube» и помимо стандартного формата видео доступны короткие видеоролики формата Shorts на Youtube, «так что пользователям не нужно менять свои привычки». На «Платформе» будет ограничиваться контент с антироссийской риторикой и нарушающий российское законодательство. Авторам доступна возможность перевода контента с других площадок, в частности, с из VK или Youtube. Кроме того, на платформе собственная система рекомендаций, а деньги от монетизации будут выплачиваться авторам контента напрямую, без процента площадки.
Разработчиком сервиса выступила российская IT-компания Rteam (ООО «Ртим»), 100% которого принадлежит АНО «ТВ-Новости», которая также владеет 100% телеканала RT (Russia Today), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка ООО «Ртим» за 2023 г. составила 243 млн руб., а чистая прибыль — 160 000 руб. Генеральным директором значится Андрей Талызин.
В настоящее время «Платформа» может выдерживать 240 000 запросов в секунду, сообщает ТАСС со ссылкой на Талызина.
«Чтобы обеспечить конкурентное преимущество российским видеохостингам, достаточно замедлить чуть-чуть этот тяжелый контент, снизить качество его передачи. И, соответственно, уже наши российские компании будут здесь смотреться более выгодно. И тут вопрос, кто из них успеет занять постепенно высвобождаемую нишу», – заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин («Единая Россия») в ходе заседания думской комиссии по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности.
Связаться с представителями Rteam «Ведомостям» не удалось. Горелкин от дополнительных комментариев отказался, предложив ориентироваться на комментарий в его Telegram-канале.
Пойдет ли Google в суд
Если Youtube решит оспорить авторские права на интерфейс программы и функции, использованные «Платформой», у него будет такая возможность в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Конституции РФ и пункту 2 статьи 1231 ГК РФ, говорит партнер юрфирмы Nova Ink. Павел Желновод. Для защиты авторских прав иностранной компании в России необходимо иметь регистрацию авторские прав в стране происхождения и проверить, распространяется ли действие регистрации на территорию России. По его словам, сейчас в судебном пространстве существует множество споров, где иностранные компании, ушедшие с рынка РФ, защищают свои авторские права, например, JBL и Apple.
В российском законодательстве нет прямого указания на охрану интерфейса программы и функций как объектов интеллектуальной собственности, говорит Желновод. Но в зависимости от контекста могут применяться различные способы защиты, отмечает он. Если интерфейс программы и функции являются результатом творческого труда автора, тогда в силу вступает авторское право, а если запатентованным уникальным техническим решением, то возможна защита с помощью патентного права. Но защита авторских прав может зависеть от международных соглашений и договоров между Россией и страной происхождения компании, отметил Желновод.
«Учитывая политическое обострение отношений с недружественными странами и наличие многомиллионных штрафов к Google, даже если компании удастся выиграть спор, исполнить решение суда в части взыскания денег будет проблематично. А вот запрет на использование программы ЭВМ может быть реалистичным сценарием», – заключил Желновод.
Как клонировать Youtube
По словам аналитика акселератора Fintech Lab Сергея Вильянова, создавать клон Youtube по набору функций «глубоко бесполезно, иначе бы таких клонов существовали тысячи». «Youtube, появившись одним из первых, стал своего рода отраслевым стандартом для выкладывания видеороликов, причем еще до покупки его Google. Огромная контентная база и аудитория появились на нем еще до начала монетизации. И появление последней подстегнуло популярность платформы», – говорит Вильянов.
По его словам, любая компания, решившаяся создать аналог такого видеохостинга, сталкивается с двумя проблемами: отсутствием контента, из-за чего на платформу не идут пользователи, и, как следствие, с нежеланием контент-мейкеров идти туда, где этот контент никто не потребляет. «Вопрос вроде бы решается покупкой трафика и контента, но щедро поливать платформу деньгами нужно очень долго, минимум пару лет. Таких ресурсов просто ни у кого нет. Тем более, что результаты «полива» не гарантированы», – отмечает Вильянов.
По словам основателя Content Review Сергея Половникова, в запуске «Платформы» важна техническая сторона проекта. По его словам, разработать и запустить у себя на компьютере эмуляцию Youtube – это «не такая большая и сложная задача». «Видеохостинг это, в первую очередь, гигантские инфраструктурные вложения. Сервера обработки, сервера хранения, сети доставки контента – всего этого у команды Rteam явно нет, и где они это собираются брать в условиях дефицита, как поставок, так и наличествующих мощностей, непонятно. Если не будет инфраструктуры – не будет этого аналога», – говорит эксперт.
У «Платформы» есть две возможности не отправиться на «кладбище идей», считает Вильянов: предложить некий уникальный опыт и пользователям, и создателям контента или запретить Youtube и все отечественные видеосервисы. «Мне не очень вероятными кажутся обе», – заключил эксперт.
«Платформа» больше нужна для того, чтобы выполнить обещание, что как только появится аналог Youtube в России, его можно будет закрыть, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
«Платформа скопировала оболочку, но не факт, что разработчики смогли сделать все то же самое внутри, в частности, воспроизвести рекомендательные сервисы. Вопрос в том, что там будет размещаться, – отмечает Кусков. – Конечно, если влить туда огромное количество денег, рекламировать, запустить туда топовых блогеров, тогда наверное, определенный успех эту платформу ждет. Но это речь не про бизнес, по крайней мере на сегодня уж точно. Вряд ли что-то может составить конкуренцию Youtube в полном понимании этого слова».
Другие конкуренты
Среднесуточное количество просмотров VK Видео (не включая VK Клипы) в первом квартале 2024 г. достигло 2,5 млрд, что на 21% выше, чем в первом квартале 2023 г., говорит представитель VK. С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение VK Видео на мобильные устройства и Android TV 9,8 млн раз, добавил он.
Приложение или сайт видеохостинга RuTube с января по май 2024 г. хотя бы раз посетило 230 821 человек, рассказал представитель Mediscope.
Площадка МТС Nuum была запущена в бета-версии в конце 2023 г., актуальной статистики по ее аудитории пока что нет.
«Ведомости» направили запрос в RuTube и МТС.