Есть ли шанс у нового российского видеохостинга составить конкуренцию Youtube

По словам основателя Content Review Сергея Половникова, в запуске «Платформы» важна техническая сторона проекта. По его словам, разработать и запустить у себя на компьютере эмуляцию Youtube – это «не такая большая и сложная задача». «Видеохостинг это, в первую очередь, гигантские инфраструктурные вложения. Сервера обработки, сервера хранения, сети доставки контента – всего этого у команды Rteam явно нет, и где они это собираются брать в условиях дефицита, как поставок, так и наличествующих мощностей, непонятно. Если не будет инфраструктуры – не будет этого аналога», – говорит эксперт.