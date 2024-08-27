МТС, «Мегафон» и «Билайн» не стали убирать наценки на сотовую связь в Крыму

МТС, «Мегафон» и «Билайн» не стали убирать наценки на сотовую связь в КрымуФАС возбудила антимонопольное дело, операторам могут грозить оборотные штрафы
ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении МТС, «Мегафона» и «Билайна» из-за взимания дополнительной платы при нахождении на территории Республики Крым и Севастополя. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале 27 августа.
Служба объясняет свои действия «поэтапным приведением тарифов на услуги связи в поездках по России к уровню домашнего региона». «Сейчас предпосылки для взимания дополнительной платы устранены, для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы. Тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию в регионе снижены в 2–3 раза в результате рассмотрения антимонопольного дела в отношении ООО «К-телеком», – говорится в сообщении ФАС.
С 1 июня 2019 г. в России был формально отменен национальный и внутрисетевой роуминг. Это означает, что в поездках по стране по мобильному телефону не нужно платить за входящие звонки. Цена на исходящие вызовы и смс-сообщения, а также на мобильный интернет сохраняется в пределах того пакета услуг, которым абонент пользуется у своего оператора.
Отмене роуминга предшествовали разбирательства ФАС и сотовых операторов. В августе 2017 г. ФАС возбудила дела в отношении «большой четверки» мобильных операторов, уличив их в поддержании монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории страны. Все четыре оператора – МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 – получили предписание устранить нарушения.
В то же время для Крыма и Севастополя действовали отдельные условия тарифообразования, поскольку на территории полуострова нет мобильной инфраструктуры «большой четверки». Их абонентов здесь обслуживают местные сотовые компании по индивидуальным договоренностям между операторами.
«Мегафон» работает в Крыму через инфраструктуру местных операторов, напомнил представитель оператора. Затраты абонентов в Крыму и Севастополе напрямую зависят от стоимости услуг, которые оказывают местные партнеры, уточнил собеседник. По его словам, компания находится в постоянном диалоге с ними, чтобы тарификация услуг была максимально комфортной для пользователей. Представитель «Мегафона» добавил, что оператор готов представить свои аргументы в ФАС в рамках рассмотрения дела.
«Взимание платы при регистрации абонента в сети другого оператора связано с расходами на услуги роумингового партнера и является экономически обоснованным подходом», – солидарен с коллегой представитель «Билайна» (у оператора также нет собственной инфраструктуры и частот в Крыму, и компания пользуется услугами партнеров на территории полуострова). По его словам, «Билайн» платит за роуминговые услуги партнерам, и при условии снижения ими своих цен компания «транслирует такое снижение в абонентские тарифы». «Так, в июне 2024 г. мы снизили стоимость связи для абонентов в Крыму: 1 ГБ стоит 140 руб. вместо 200 руб., 1 минута – 1,5 руб. вместо 3 руб., 1 смс-сообщение – 1 руб. вместо 2,5 руб. Это стало возможным благодаря тому, что один из местных операторов снизил тарифы, но не отменил их», — сказал он.
Представитель МТС воздержался от комментариев.
Против оператора Tele2 ФАС не стала возбуждать дело потому, что он пообещал отменить дополнительную плату на территории Крыма осенью («Ведомости» писали об этом в середине июня). По данным службы, отмена роуминга на территории полуострова для абонентов Tele2 произойдет до 8 октября 2024 г. «в связи с технической реализацией процесса». ФАС не привлекает Tele2 к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, поскольку компания заявила о намерении исполнить требования регулятора вне зависимости от срока его исполнения, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.
Tele2 уже объявила об отмене роуминга в Крыму и компания выбрала «Миранду» в качестве партнера на полуострове, указал представитель «Миранды». «В настоящее время «Миранда-медиа» ведет переговоры с другими федеральными операторами, а также с крупными MVNO (виртуальные операторы сотовой связи)», – заявил он. Часть из них уже «приземляет» своих абонентов на сеть «Миранды», которая охватывает около 90% населения Крыма.
В сети группы компаний «Миранда-медиа» зарегистрировано почти 190 000 абонентов других операторов, отметил представитель компании. «Миранда-медиа» оказывает услуги сотовой связи в Крыму и Севастополе, ДНР и ЛНР в режиме опытно-коммерческой эксплуатации, а также под брендом «Миртелеком» в Запорожской и Херсонской областях.
Если ФАС признает вину операторов, то может оштрафовать их или предписать перечислить в федеральный бюджет незаконно полученный доход, следует из сообщения антимонопольной службы. В начале июля ФАС уже выдала предупреждения МТС, «Мегафону» и «Билайну» за взимание платы сверх абонентской в регионе, писали «Ведомости».
Штрафы высчитываются по ст. 14.31 КоАП РФ, которая предусматривает оборотный штраф в размере от 0,01 до 0,15 суммы выручки от реализации товаров, но не более 1/50 суммы выручки от реализации всех товаров (услуг) и не менее 100 000 руб., объясняет советник антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина. Если это поведение квалифицируют как злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке, штрафы для юрлиц варьируются от 100 000 руб. до нескольких миллионов рублей, но самой жесткой мерой остается оборотный штраф, подтверждает основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.
Штраф должен высчитываться с момента выявления нарушения, т. е. с января 2024 г., отмечает глава Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко. Поскольку правонарушение выявлено в 2024 г., соответственно, расчет штрафа будет производиться от суммы выручки за 2023 г., добавляет Павлухина.
«Ведомости» обратились в ФАС за разъяснениями, каков размер незаконно полученного дохода и в течение какого периода он будет рассчитываться.
МТС, «Мегафон» и «Билайн» отменят дополнительную плату сверх абонентской, ожидает Галушко. Отмена дополнительной платы сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и Севастополя означает, что минуты и гигабайты должны расходоваться из пакета, поясняет он. По его оценке, возбуждение этого дела может положительно сказаться на обстановке на телекомрынке: антимонопольное ведомство будет контролировать сверхдоходы крупных операторов для того, чтобы мелкие игроки могли продолжать вести свой бизнес.