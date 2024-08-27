МТС, «Мегафон» и «Билайн» не стали убирать наценки на сотовую связь в Крыму

«Взимание платы при регистрации абонента в сети другого оператора связано с расходами на услуги роумингового партнера и является экономически обоснованным подходом», – солидарен с коллегой представитель «Билайна» (у оператора также нет собственной инфраструктуры и частот в Крыму, и компания пользуется услугами партнеров на территории полуострова). По его словам, «Билайн» платит за роуминговые услуги партнерам, и при условии снижения ими своих цен компания «транслирует такое снижение в абонентские тарифы». «Так, в июне 2024 г. мы снизили стоимость связи для абонентов в Крыму: 1 ГБ стоит 140 руб. вместо 200 руб., 1 минута – 1,5 руб. вместо 3 руб., 1 смс-сообщение – 1 руб. вместо 2,5 руб. Это стало возможным благодаря тому, что один из местных операторов снизил тарифы, но не отменил их», — сказал он.