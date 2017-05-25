С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2» со спутником Минобороны

В 9.34 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником Минобороны. «Боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществил пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России», – сообщили в военном ведомстве.

Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2», проведенный в текущем году с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск ракеты-носителя этого типа с северного космодрома был проведен 29 мая 2016 г.

В 9.43 мск разгонный блок «Фрегат» со спутником военного назначения штатно отделился от ракеты-носителя. Дальнейшее выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.